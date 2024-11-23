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سهم تسلا يرتفع 4% ليلامس أعلى مستوى خلال عام

11/23/2024 4:30:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة تسلا خلال تعاملات الجمعة، مما ساهم في تعزيز القيمة السوقية لصانعة السيارات الكهربائية عند 1.135 تريليون دولار.

وصعد سهم الشركة التابعة للملياردير“إيلون ماسك” بنحو 4.4% إلى 354.5 دولار، بعدما لامس 361.53 دولار، وهي أعلى مستوياته خلال عام.

موضوعات متعلقة حزمة تكليفات من وزير الإسكان بشأن الساحل الشمالى الغربى تأسيس شركة ((Rock Developments)) باستثمارات 10 مليارات جنيه صندوق النقد يدعم اقتصاد سريلانكا بـ333 مليون دولار ضمن خطة الإنقاذ

وقال مايك وارد المحلل لدى“فريدوم كابيتال ماركتس” في مذكرة:“المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية قادمة، مع أو بدون الدعم الحكومي، نعم كان تبني المستهلكين لها أبطأ مما توقعه معظم المستثمرين والمحللين والشركات، ولكن انتشارها مستمر”.

وتجاوزت مكاسب السهم 10% هذا الأسبوع، في ظل توقعات المستثمرين باستفادة“تسلا” من دعم“ماسك” لحملة“ترامب”، وترقب قواعد تنظيمية لبيع السيارات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.

المصدر:

MENAFN23112024000202011048ID1108917467

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