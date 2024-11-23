سهم تسلا يرتفع 4% ليلامس أعلى مستوى خلال عام

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة تسلا خلال تعاملات الجمعة، مما ساهم في تعزيز القيمة السوقية لصانعة السيارات الكهربائية عند 1.135 تريليون دولار.
وصعد سهم الشركة التابعة للملياردير“إيلون ماسك” بنحو 4.4% إلى 354.5 دولار، بعدما لامس 361.53 دولار، وهي أعلى مستوياته خلال عام.
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وقال مايك وارد المحلل لدى“فريدوم كابيتال ماركتس” في مذكرة:“المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية قادمة، مع أو بدون الدعم الحكومي، نعم كان تبني المستهلكين لها أبطأ مما توقعه معظم المستثمرين والمحللين والشركات، ولكن انتشارها مستمر”.
وتجاوزت مكاسب السهم 10% هذا الأسبوع، في ظل توقعات المستثمرين باستفادة“تسلا” من دعم“ماسك” لحملة“ترامب”، وترقب قواعد تنظيمية لبيع السيارات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.
المصدر:
MENAFN23112024000202011048ID1108917467
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