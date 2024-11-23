القضاء الأمريكي يسمح بإقامة دعوى بمليارات الدولارات ضد ميتا بلاتفورمز

MENAFN - Al-Borsa News) رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، استئنافًا لشركة ميتا بلاتفورمز، مما يمهد الطريق لإقامة دعوى جماعية بمليارات الدولارات ضد الشركة الأم لمنصة“فيسبوك” بشأن انتهاك الخصوصية.

ويزعم المستثمرون أن“ميتا” لم تكشف بشكل كامل عن المخاطر التي قد تتعرض لها المعلومات الشخصية لمستخدمي“فيسبوك” من قبل“كامبريدج أناليتيكا”، وهي الشركة التي دعمت الحملة الرئاسية الأولى لـ”دونالد ترامب” في عام 2016.

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وقالوا إن علم الجمهور بتسريب البيانات الشخصية أدى إلى انخفاضين كبيرين في سعر أسهم الشركة عام 2018، حيث دفعت“كامبريدج” لمطور تطبيقات“فيسبوك” للوصول إلى المعلومات الشخصية لنحو 87 مليون مستخدم، ثم استهداف الناخبين خلال الحملة.

يأتي هذا بعدما دفعت“ميتا” غرامة قدرها 5.1 مليار دولار وتوصلت إلى تسوية شخصية بقيمة 725 مليون دولار مع المستخدمين، وقد أعرب ممثلو الشركة عن خيبة أملهم إزاء تصرف المحكمة، مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن موقفهم.

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