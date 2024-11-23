لاجارد تدعو لوحدة أسواق رأس المال في أوروبا أمام الصراعات التجارية

MENAFN - Al-Borsa News) حذرت كريستين لاجارد رئيسة الأوروبي، من أن أوروبا بحاجة ماسة إلى إحراز تقدم في توحيد أسواق رأس المال عبر التكتل في مواجهة الصراعات التجارية الوشيكة، مشيرة إلى الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة.

وقالت لاجارد، خلال مؤتمر البنوك الأوروبي في فرانكفورت، الجمعة:“أسواق رأس المال هي الحلقة المفقودة للأوروبيين لتحويل مدخراتهم المرتفعة إلى ثروة أكبر، وهو ما سيمكنهم في نهاية المطاف من إنفاق المزيد وتعزيز الطلب الداخلي”.

موضوعاتصندوق النقد يدعم سريلانكا بـ333 مليون دولار ضمن خطة الإنقاذ اتفاق مرتقب بين الاتحاد الأوروبي والصين حول رسوم واردات السيارات الكهربائية سهم“سوبر مايكرو” يحقق مكاسب أسبوعية قياسية بعد ارتفاعه 11.6% بختام التداولات

وأضافت:“أصبحت البيئة الجيوسياسية أقل ملاءمة، مع التهديدات المتزايدة للتجارة الحرة من جميع أنحاء العالم، وباعتباره الأكثر انفتاحًا بين الاقتصادات الكبرى، فإن الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لهذه المخاطر من غيره”.

وفي حين تتخلف أوروبا عن الولايات المتحدة في نمو الإنتاجية والتقدم التكنولوجي، إلا أن الأسر الأوروبية تدخر حصة أكبر من دخلها، كما تستثمر بحذر أكبر، حيث تحتفظ بثلث أصولها في هيئة نقد وودائع، مقارنة بنحو 10% في أمريكا.

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