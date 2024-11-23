لاجارد تدعو لوحدة أسواق رأس المال في أوروبا أمام الصراعات التجارية

(MENAFN
- Al-Borsa News) حذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي
الأوروبي، من أن أوروبا بحاجة ماسة إلى إحراز تقدم في توحيد أسواق رأس المال عبر التكتل في مواجهة الصراعات التجارية الوشيكة، مشيرة إلى الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة.
وقالت لاجارد، خلال مؤتمر البنوك الأوروبي في فرانكفورت، الجمعة:“أسواق رأس المال هي الحلقة المفقودة للأوروبيين لتحويل مدخراتهم المرتفعة إلى ثروة أكبر، وهو ما سيمكنهم في نهاية المطاف من إنفاق المزيد وتعزيز الطلب الداخلي”.
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وأضافت:“أصبحت البيئة الجيوسياسية أقل ملاءمة، مع التهديدات المتزايدة للتجارة الحرة من جميع أنحاء العالم، وباعتباره الأكثر انفتاحًا بين الاقتصادات الكبرى، فإن الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لهذه المخاطر من غيره”.
وفي حين تتخلف أوروبا عن الولايات المتحدة في نمو الإنتاجية والتقدم التكنولوجي، إلا أن الأسر الأوروبية تدخر حصة أكبر من دخلها، كما تستثمر بحذر أكبر، حيث تحتفظ بثلث أصولها في هيئة نقد وودائع، مقارنة بنحو 10% في أمريكا.
المصدر:
MENAFN23112024000202011048ID1108917465
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