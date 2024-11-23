Sunday, 24 November 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سهم سوبر مايكرو يحقق مكاسب أسبوعية قياسية بعد ارتفاعه 11.6% بختام التداولات

11/23/2024 4:30:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة“سوبر مايكرو كومبيوتر” بشكل حاد خلال تعاملات الجمعة، مع استعادتها ثقة المستثمرين في ظل الإعلان عن مدقق حسابات جديد، وخطط للوفاء بالمتطلبات التنظيمية لدى بورصة ناسداك.

وأنهى السهم المتداول في ناسداك التداولات مرتفعًا بنحو 11.6% إلى 33.15 دولار، ليحقق مكاسب أسبوعية قياسية تتجاوز 78%، وهو أكثر من ضعف ارتفاعه البالغ 33.5% خلال الأسبوع المنتهي في 26 مايو 2023.

موضوعات متعلقة صندوق النقد يدعم اقتصاد سريلانكا بـ333 مليون دولار ضمن خطة الإنقاذ اتفاق مرتقب بين الاتحاد الأوروبي والصين حول رسوم واردات السيارات الكهربائية “لاجارد” تدعو لوحدة أسواق رأس المال في أوروبا أمام الصراعات التجارية

وبهذا يمحو سهم الشركة المصنعة للخوادم خسائره منذ بداية العام، ليرتفع بنسبة 16.6%، بدعم من إشادة“إنفيديا” خلال إعلانها نتائج الأعمال بـ”سوبر مايكرو” باعتبارها أحد شركائها.

وعلاوة على ذلك، أعلنت شركة“ستاندرد آند بورز داو جونز إندسيز”، الخميس، إجراء تغييرات في الشركات المدرجة في مؤشر“إس آند بي 500′′، واطمأن المستثمرون لأن القائمة لم تتضمن“سوبرمايكرو” بسبب ضعف أداء السهم مؤخرًا.

المصدر:

MENAFN23112024000202011048ID1108917464

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث