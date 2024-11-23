سهم سوبر مايكرو يحقق مكاسب أسبوعية قياسية بعد ارتفاعه 11.6% بختام التداولات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة“سوبر مايكرو كومبيوتر” بشكل حاد خلال تعاملات الجمعة، مع استعادتها ثقة المستثمرين في ظل الإعلان عن مدقق حسابات جديد، وخطط للوفاء بالمتطلبات التنظيمية لدى بورصة ناسداك.
وأنهى السهم المتداول في ناسداك التداولات مرتفعًا بنحو 11.6% إلى 33.15 دولار، ليحقق مكاسب أسبوعية قياسية تتجاوز 78%، وهو أكثر من ضعف ارتفاعه البالغ 33.5% خلال الأسبوع المنتهي في 26 مايو 2023.
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وبهذا يمحو سهم الشركة المصنعة للخوادم خسائره منذ بداية العام، ليرتفع بنسبة 16.6%، بدعم من إشادة“إنفيديا” خلال إعلانها نتائج الأعمال بـ”سوبر مايكرو” باعتبارها أحد شركائها.
وعلاوة على ذلك، أعلنت شركة“ستاندرد آند بورز داو جونز إندسيز”، الخميس، إجراء تغييرات في الشركات المدرجة في مؤشر“إس آند بي 500′′، واطمأن المستثمرون لأن القائمة لم تتضمن“سوبرمايكرو” بسبب ضعف أداء السهم مؤخرًا.
المصدر:
MENAFN23112024000202011048ID1108917464
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