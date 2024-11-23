سهم سوبر مايكرو يحقق مكاسب أسبوعية قياسية بعد ارتفاعه 11.6% بختام التداولات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة“سوبر مايكرو كومبيوتر” بشكل حاد خلال تعاملات الجمعة، مع استعادتها ثقة المستثمرين في ظل الإعلان عن مدقق حسابات جديد، وخطط للوفاء بالمتطلبات التنظيمية لدى بورصة ناسداك.

وأنهى السهم المتداول في التداولات مرتفعًا بنحو 11.6% إلى 33.15 دولار، ليحقق مكاسب أسبوعية قياسية تتجاوز 78%، وهو أكثر من ضعف ارتفاعه البالغ 33.5% خلال الأسبوع المنتهي في 26 مايو 2023.

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وبهذا يمحو سهم الشركة المصنعة للخوادم خسائره منذ بداية العام، ليرتفع بنسبة 16.6%، بدعم من إشادة“إنفيديا” خلال إعلانها نتائج الأعمال بـ”سوبر مايكرو” باعتبارها أحد شركائها.

وعلاوة على ذلك، أعلنت شركة“ستاندرد آند بورز داو جونز إندسيز”، الخميس، إجراء تغييرات في الشركات المدرجة في مؤشر“إس آند بي 500′′، واطمأن المستثمرون لأن القائمة لم تتضمن“سوبرمايكرو” بسبب ضعف أداء السهم مؤخرًا.

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