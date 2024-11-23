اتفاق مرتقب بين الاتحاد الأوروبي والصين حول رسوم واردات السيارات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال بيرند لانج رئيس لجنة التجارة في البرلمان
الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية إلى دول التكتل.
وأوضح بيرند لانج لقناة“إن تي في” الألمانية، أن الصين يمكنها الالتزام بعرض السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبى بحد أدنى من الأسعار، لأن السبب في فرض التعريفات الجمركية في الأصل، هو الدعم الحكومي غير العادل.
موضوعات متعلقة
صندوق النقد يدعم اقتصاد
سريلانكا بـ333 مليون دولار ضمن خطة الإنقاذ سهم“سوبر مايكرو” يحقق مكاسب أسبوعية قياسية بعد ارتفاعه 11.6% بختام التداولات “لاجارد” تدعو لوحدة أسواق رأس المال في أوروبا أمام الصراعات التجارية
ورغم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر، واصل الجانبان المفاوضات لإيجاد حل، مما أثار الآمال في المقام الأول بين شركات صناعة السيارات الألمانية ــ التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية ــ في إمكانية تجنب النزاع التجاري.
قرر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي زيادة التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين إلى ما يصل إلى 45.3% في أعقاب تحقيق تجاري، وهي الخطوة التي واجهت اعتراضات في أوروبا وأثارت ردود فعل انتقامية من بكين.
المصدر:
MENAFN23112024000202011048ID1108917463
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.