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اتفاق مرتقب بين الاتحاد الأوروبي والصين حول رسوم واردات السيارات الكهربائية

11/23/2024 4:30:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال بيرند لانج رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية إلى دول التكتل.

وأوضح بيرند لانج لقناة“إن تي في” الألمانية، أن الصين يمكنها الالتزام بعرض السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبى بحد أدنى من الأسعار، لأن السبب في فرض التعريفات الجمركية في الأصل، هو الدعم الحكومي غير العادل.

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ورغم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر، واصل الجانبان المفاوضات لإيجاد حل، مما أثار الآمال في المقام الأول بين شركات صناعة السيارات الألمانية ــ التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية ــ في إمكانية تجنب النزاع التجاري.

قرر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي زيادة التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين إلى ما يصل إلى 45.3% في أعقاب تحقيق تجاري، وهي الخطوة التي واجهت اعتراضات في أوروبا وأثارت ردود فعل انتقامية من بكين.

المصدر:

MENAFN23112024000202011048ID1108917463

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