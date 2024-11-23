تأسيس شركة ((Rock Developments)) باستثمارات 10 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة البطل للاستثمار عن تأسيس شركة“Rock Developments” لتضم جميع مشروعات الشركة العقارية بمصر وكندا والسعودية، برأسمال 6 مليارات جنيه، واستثمارات جديدة تصل إلى 10 مليارات جنيه.

قال المهندس عماد دوس، مؤسس مجموعة البطل للاستثمار وروك للتطوير العقارى، إن تأسيس الذراع العقارية لشركة البطل للاستثمار يأتى ضمن خطة عمل استراتيجية قائمة على التوسع داخل مصر وخارجها.

موضوعاتحزمة تكليفات من الإسكان بشأن الساحل الشمالى الغربى سهم“تسلا” يرتفع 4% ليلامس أعلى مستوى خلال عام الدين العام الأمريكي يتجاوز 36 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق

أضاف أن شركة Rock Developments ضمت جميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية بمصر وكندا والسعودية، التى تحمل اسم“روك” بشرق وغرب القاهرة، والتى تشمل“روك وايت بهليوبوليس الجديدة وروك يارد بشيراتون، وروك إيدن بـ6 أكتوبر، وروك كابيتال بالعاصمة الإدارية، وروك فيرا بالتجمع الخامس وروك جولد مول بالتجمع الخامس، وروك فيل بالعبور”.

أوضح أن شركة Rock Developments تمتلك أكثر من 10 مشروعات عقارية سكنية وتجارية وبلغ عدد الأسر التى تقطن بمشروعاتها نحو 7 آلاف أسرة ومن المستهدف الوصول بحجم الأسر إلى 10 آلاف أسرة قريباً.

وقال إن مجال شركة البطل هو التخصص والتوسع فى الاستثمار والعديد من المجالات الأخرى سواء مجالات الفندقة والخدمات العلاجية وغيرها من المشاريع الاستثمارية القادمة.

أضاف أنه من المخطط أن تقوم شركة Rock Developments خلال العام المقبل بطرح مشروعات جديدة، باستثمارات 10 مليارات جنيه، بداية من مشروع روك ريزيدنس التجارى الفندقى بمحور الأمل بالعاصمة الإدارية، وآخر ((تجارى)) بمحور بن زايد الرئيسى، ومشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتوازى مع خطة توسعية للشركة تستهدف الأسواق المصرية والخارجية.