تأسيس شركة ((Rock Developments)) باستثمارات 10 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة البطل للاستثمار عن تأسيس شركة“Rock Developments” لتضم جميع مشروعات الشركة العقارية بمصر وكندا والسعودية، برأسمال 6 مليارات جنيه، واستثمارات جديدة تصل إلى 10 مليارات جنيه.
قال المهندس عماد دوس، مؤسس مجموعة البطل للاستثمار وروك للتطوير العقارى، إن تأسيس الذراع العقارية لشركة البطل للاستثمار يأتى ضمن خطة عمل استراتيجية قائمة على التوسع داخل مصر وخارجها.
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أضاف أن شركة Rock Developments ضمت جميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية بمصر وكندا والسعودية، التى تحمل اسم“روك” بشرق وغرب القاهرة، والتى تشمل“روك وايت بهليوبوليس الجديدة وروك يارد بشيراتون، وروك إيدن بـ6 أكتوبر، وروك كابيتال بالعاصمة الإدارية، وروك فيرا بالتجمع الخامس وروك جولد مول بالتجمع الخامس، وروك فيل بالعبور”.
أوضح أن شركة Rock Developments تمتلك أكثر من 10 مشروعات عقارية سكنية وتجارية وبلغ عدد الأسر التى تقطن بمشروعاتها نحو 7 آلاف أسرة ومن المستهدف الوصول بحجم الأسر إلى 10 آلاف أسرة قريباً.
وقال إن مجال شركة البطل هو التخصص والتوسع فى الاستثمار والعديد من المجالات الأخرى سواء مجالات الفندقة والخدمات العلاجية وغيرها من المشاريع الاستثمارية القادمة.
أضاف أنه من المخطط أن تقوم شركة Rock Developments خلال العام المقبل بطرح مشروعات جديدة، باستثمارات 10 مليارات جنيه، بداية من مشروع روك ريزيدنس التجارى الفندقى بمحور الأمل بالعاصمة الإدارية، وآخر ((تجارى)) بمحور بن زايد الرئيسى، ومشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتوازى مع خطة توسعية للشركة تستهدف الأسواق المصرية والخارجية.
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