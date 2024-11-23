حزمة تكليفات من وزير الإسكان بشأن الساحل الشمالى الغربى

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد المهندس شريف الشربينى، وزير
الإسكان، اجتماعاً موسعاً اليوم السبت، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها.
وأصدر وزير الإسكان، حزمة من التكليفات لمسئولى الهيئة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربي، للإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات، وإنهاء وتسليم الوحدات للحاجزين بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة إنهاء الأعمال بمنطقة شمس الحكمة، ومنطقة غرب الضبعة، وكذا سرعة إنهاء المشروعات بمركز مارينا العلمين السياحى.
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كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال تصميم البحيرات جنوب الطريق الدولى الساحلى، للبدء فى تنفيذها لتعظيم الاستفادة من الأراضى الواقعة جنوب الطريق، وكذا سرعة العمل بالمخططات الاستراتيجية لجميع الأراضى التى تم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع الساحل الشمالى الغربى، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى.
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