حزمة تكليفات من وزير الإسكان بشأن الساحل الشمالى الغربى

MENAFN - Al-Borsa News) عقد المهندس شريف الشربينى، الإسكان، اجتماعاً موسعاً اليوم السبت، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها.

وأصدر وزير الإسكان، حزمة من التكليفات لمسئولى الهيئة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربي، للإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات، وإنهاء وتسليم الوحدات للحاجزين بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة إنهاء الأعمال بمنطقة شمس الحكمة، ومنطقة غرب الضبعة، وكذا سرعة إنهاء المشروعات بمركز مارينا العلمين السياحى.

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كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال تصميم البحيرات جنوب الطريق الدولى الساحلى، للبدء فى تنفيذها لتعظيم الاستفادة من الأراضى الواقعة جنوب الطريق، وكذا سرعة العمل بالمخططات الاستراتيجية لجميع الأراضى التى تم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع الساحل الشمالى الغربى، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى.