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إصابة شاب بالرصاص الحي عقب هجوم للمستعمرون على بلدة بيت فوريك شرق نابلس

11/23/2024 4:17:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN- أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي،
اليوم السبت، عقب هجوم نفذه مستعمرون على منازل المواطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب يبلغ من العمر (32 عاما) بالرصاص الحي في الفخد، وجرى نقله إلى المستشفى.

وقال رئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد، إن مستعمرين هاجموا منازل المواطنين بحماية جيش الاحتلال على أطراف حي الضباط في البلدة، وتصدى لهم الأهالي، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص.

يذكر أن عشرات المستعمرين هاجموا بلدة بيت فوريك والمنطقة ذاتها، السبت الماضي، وأحرقوا وعددا من المركبات، وغرفا زراعية.

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