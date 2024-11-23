الاحتلال يعتقل مواطنين من كفر عبوش جنوب طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مواطنين من قرية كفر عبوش جنوب طولكرم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عمر علي تقي، ونضال العبوشي، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية فجرا، وداهمت منازل المواطنين، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها، وأخضعت سكانها للاستجواب، وما زالت عملية الاقتحام مستمرة.
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