الاحتلال يعتقل مواطنين من كفر عبوش جنوب طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مواطنين من قرية كفر عبوش جنوب طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عمر علي تقي، ونضال العبوشي، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية فجرا، وداهمت منازل المواطنين، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها، وأخضعت سكانها للاستجواب، وما زالت عملية الاقتحام مستمرة.



