414 يومًا للحرب على غزة: 16 شهيدًا على الأقل بقصف وغارات شمال ووسط القطاع

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN- يستمر جيش الاحتلال بتكثيف غاراته العنيفة والقصف المدفعي وإلقاء قنابل من مسيرات في عموم مناطق شمال ووسط قطاع غزة، وسط تقديرات أولية بـ 16 شهيدًا، على الأقل، خلال الـ12 ساعة الأخيرة، كما ويشتد الاستهداف لمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي غزة، وتفيد آخر الأنباء بتوقف الكهرباء في عموم المستشفى إثر تعرض المولدات لقصف مباشر، وكانت مصادر محلية قد أفادت، في وقت سابق من فجر اليوم، بتعرّضه، لقصف بـ10 قنابل، على الأقل، أُلقيت من طائرات مسيّرة، إضافة إلى عدد من القذائف المدفعية.

يأتي ذلك فيما جددت وزارة الصحة بغزة التنبيه من توقّف مرتقب لكافة مستشفيات القطاع عن العمل، أو تقليص خدماتها، بسبب تعمق حالة نقص الوقود، ورفض إسرائيل السماح بإدخاله.

من جهة ثانية، أعلنت "حماس" أنها "قتلت جنودًا إسرائيليين في عمليتين نوعيتين بجباليا ورفح"، كما قالت "سرايا القدس" إنها "قصفت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين مركز قيادة إسرائيليًا في جحر الديك وسط القطاع".

وعلى صعيد الحصار المطبق على القطاع، و"المعونات الغذائية" المرتقبة، تفيد مصادر الأمم المتحدة بأن قوات الاحتلال "لا تزال تمنع وصول نحو ثلثي عمليات المساعدات الإنسانية المختلفة، البالغ عددها 129 والمخطط لها من أجل غزة"، الأسبوع الماضي.