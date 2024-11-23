414 يومًا للحرب على غزة: 16 شهيدًا على الأقل بقصف وغارات شمال ووسط القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN- يستمر جيش الاحتلال بتكثيف غاراته العنيفة والقصف المدفعي وإلقاء قنابل من مسيرات في عموم مناطق شمال ووسط قطاع غزة، وسط تقديرات أولية بـ 16 شهيدًا، على الأقل، خلال الـ12 ساعة الأخيرة، كما ويشتد الاستهداف لمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي غزة، وتفيد آخر الأنباء بتوقف الكهرباء في عموم المستشفى إثر تعرض المولدات لقصف مباشر، وكانت مصادر محلية قد أفادت، في وقت سابق من فجر اليوم، بتعرّضه، لقصف بـ10 قنابل، على الأقل، أُلقيت من طائرات مسيّرة، إضافة إلى عدد من القذائف المدفعية.
يأتي ذلك فيما جددت وزارة الصحة بغزة التنبيه من توقّف مرتقب لكافة مستشفيات القطاع عن العمل، أو تقليص خدماتها، بسبب تعمق حالة نقص الوقود، ورفض إسرائيل السماح بإدخاله.
من جهة ثانية، أعلنت "حماس" أنها "قتلت جنودًا إسرائيليين في عمليتين نوعيتين بجباليا ورفح"، كما قالت "سرايا القدس" إنها "قصفت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين مركز قيادة إسرائيليًا في جحر الديك وسط القطاع".
وعلى صعيد الحصار المطبق على القطاع، و"المعونات الغذائية" المرتقبة، تفيد مصادر الأمم المتحدة بأن قوات الاحتلال "لا تزال تمنع وصول نحو ثلثي عمليات المساعدات الإنسانية المختلفة، البالغ عددها 129 والمخطط لها من أجل غزة"، الأسبوع الماضي.
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