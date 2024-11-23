الرئيس الكولومبي يهدد باعتقال نتنياهو وغالانت ويؤكد: الفلسطينيون ساميون

MENAFN - Palestine News ) بوغوتا/ PNN- قال الرئيس الكولومبيغوستافو بيترو إن بلاده تحترم قرار الجنائية الدولية، وإذا زار ووزير حربه السابق يؤاف غالانت كولومبيا فستعتقلهما.

ووصف بيترو، في تصريحاتٍ له،

رفض واشنطن قرارات الجنائية الدولية التي لم ترغب بالانضمام إليها بأنها

"مؤيدة للفظائع"، وأن الدول الكبرى

تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وحقوق الإنسان والحضارة الإنسانية.

وأكد أن الدول التي تحلم بالسيطرة على العالم تزيد التوترات والحروب حفاظا على سيادتها وتحكمها.

وشدد على

أن هدف حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال

في غزة هو

منع قيام وطن للفلسطينيين، وأن

ما يحدث بفلسطين والمنطقة ليس مجرد حرب بل رسالة تخويف من دول الشمال للجنوب بأكمله.

وقال: "عانينا من الوحشية والقتل ولذا نشعر أكثر بمعنى الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مضيفًا

أن الكولمبيين

يتأثرون بهول مشاهد الإبادة التي يراها في غزة ويسترجع ذكريات قاسية.

وبحسب الرئيس الكولومبي، فإن من راهنوا على الغرب سيشعرون أنهم وحدهم وتمت خيانتهم مثل أوكرانيا ودول في أوروبا الغربية، لافتًا إلى أن كولومبيا واجهت ضغوطا بسبب مواقفنا تجاه الإبادة في غزة وأن اللوبيات تتحرك ضدهم لا سيما لوبي البنوك.

وتابع: "اتهمنا بمعاداة السامية بعد قطع علاقاتنا بإسرائيل وهم مخطئون فالفلسطينيون والعرب ساميون."

يُذكر أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وقع مرسوما، منتصف آب/أغسطس الماضي، يحظر تصدير الفحم إلى "إسرائيل" للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب على غزة.

وقال في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إنه "بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين"

ومنذ بداية العدوان على غزة، أكد الرئيس الكولومبي مرارا أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، داعيا دول العالم إلى وضع حد لانتهاكات نتنياهو".

وأعلن بيترو، نهاية شباط/فبراير الماضي، تعليق صفقات شراء الأسلحة من الاحتلال، عقب مجزرة الطحين في غزة، حين استشهد 118 فلسطينيا في أثناء انتظارهم قافلة مساعدات قرب دوار النابلسي شمالي القطاع.

كما أعلن بيترو في أيار/ مايو الماضي، أن "بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وأن دول العالم يجب ألا تكون سلبية إزاء ما يجري في غزة".

وقال بيترو خلال مسيرة حاشدة في العاصمة بوغوتا بمناسبة عيد العمال: "هنا أمامكم، حكومة التغيير وحكومة رئيس الجمهورية تعلن أننا غدا سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.. لأن لديها حكومة ورئيسا يرتكبان الإبادة".