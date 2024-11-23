رائد طه علي الدراويش

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد عشيرة الدراويش
رائد طه علي الدراويش
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الخميس الموافق 21-11-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد عمر المختار في الجويدة الى مقبرة سحاب
وتقبل التعازي في منزل المرحوم الكائن في الجويدة بجانب مدرسه الريان
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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