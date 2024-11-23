(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد ال ابو عاشور
الاستاذ الفاضل
راضي حسين عوض ابو عاشور
( ابو احمد )
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الخميس الموافق 21-11-2024 بعد صلاة العصر من مسجد ايدون الكبير - اربد الى مقبرة ايدون
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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