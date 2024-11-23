(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة ال شريم وال زاهدة
الحاجة ربيحة خانم ايوب شريم
(ام ربحي )
أرملة المرحوم سعود طلال صالح زاهدة
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الخميس الموافق 21-11-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب الى مقبرة العائلة
تقبل التعازي للرجال و النساء في جمعية السافرية الكائنة في حي الزهور من الساعة الرابعة بعد العصر لساعة التاسعة مساءً
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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