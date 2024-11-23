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نهار منور البنيان الدعجة

11/23/2024 3:55:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

انتقل الى رحمة الله تعالى

فقيد عشيرة الدعجة

الحاج نهار منور البنيان الدعجة

( أبو صلاح )

وسيتم تشييع جثمانه اليوم الخميس الموافق 21-11-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد المناخر إلى مقبرة العائله في قرية المناخر شرق سحاب شارع ال ١٠٠

تقبل التعازي في ديوان عشيرة البنيان ولمدة ثلاثة أيام اليوم الثاني والثالث من بعد صلاة العصر

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون

قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر


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