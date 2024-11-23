(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد ال حديد
حسن احمد ياسين حديد
( أبو علاء )
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الخميس الموافق 21-11-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد الظاهر في جاوا الى مقبرة سحاب
تحت وصية الميت لا يوجد بيت عزاء
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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