ارتفاع أسعار الطاقة يعمق الأزمات الاقتصادية في أوروبا

تشهد أسعار الكهرباء بالجملة في الاقتصادات الرئيسية في أوروبا ارتفاعًا غير مسبوق، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام. هذا الارتفاع يضيف عبئًا جديدًا على الشركات التي تعاني بالفعل من ضعف الطلب وتراجع ثقة المستهلكين، مما يعمق الأزمات الاقتصادية التي تواجه المنطقة.



ووفقًا لبيانات الأسواق، سجلت أسعار الكهرباء بالجملة في ألمانيا، فرنسا، هولندا، إسبانيا، وبولندا أعلى مستوياتها منذ 20 شهرًا على الأقل خلال نوفمبر الجاري. وفي إيطاليا، رغم أن الارتفاع أقل نسبيًا، إلا أن الأسعار هناك هي الأعلى بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى.



ومع دخول فصل الشتاء وارتفاع الطلب على التدفئة، يُتوقع أن تستمر أسعار الكهرباء في الارتفاع، مما يفرض تحديات جديدة على الاقتصادات الإقليمية التي عانت من تباطؤ النمو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.



وأظهرت البيانات أن متوسط أسعار الكهرباء بالجملة في ألمانيا منذ مارس 2022 بلغ 138 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بزيادة 280% مقارنة بفترة 2016-2019. هذا الارتفاع دفع المستهلكين والشركات لتحمل تكاليف طاقة أعلى بأربع مرات.



وفي دول أخرى مثل فرنسا، إيطاليا، وهولندا، تجاوزت زيادات الأسعار 200%، بينما ارتفعت بنسبة 180% في بولندا و103% في إسبانيا.



وتأثر قطاع الصناعات الثقيلة بشكل خاص، حيث شهدت صناعات مثل الصلب والكيماويات والأسمدة انخفاضًا قياسيًا في الإنتاج بعد الغزو الروسي، ولم تستعد نشاطها بالكامل حتى الآن. كما تعرضت الصناعات التحويلية مثل إنتاج التوربينات والمحركات لانخفاض بنسبة 30% عن ذروة الإنتاج السابقة، بينما خفض قطاع السيارات الألماني إنتاجه بأكثر من 30% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا.



وهذا التباطؤ الصناعي انعكس على الأداء الاقتصادي العام. سجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نموًا سنويًا بنسبة 0.4% فقط منذ عام 2022، مقارنة بمتوسط نمو سنوي قدره 2% خلال العقد السابق. وتشهد دول مثل بولندا، هولندا، وفرنسا تباطؤًا مشابهًا في معدلات النمو.



دور الطاقة المتجددة

وفي محاولة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي وتخفيف الضغط الناتج عن ارتفاع الأسعار، استثمرت الدول الأوروبية بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة. ارتفع إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة بنسبة 11.5% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 2450 تيراواط/ساعة.



في المقابل، انخفض إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري بنسبة 16%، بما في ذلك انخفاض بنسبة 21% في إنتاج الفحم و14% في إنتاج الغاز. ومع ذلك، لا يزال إجمالي إنتاج الكهرباء أقل من مستويات عام 2022، حيث واجهت بعض الدول صعوبات في تعويض انخفاض إنتاج الوقود الأحفوري.



ومع استمرار الحكومات الأوروبية في الضغط على الصناعات لزيادة الإنتاج وتجنب فقدان الوظائف، يبقى التحدي الأكبر هو القدرة على تحمل تكاليف الطاقة المتزايدة. الشركات التي تستطيع التعامل مع ارتفاع التكاليف قد تواصل عملها، لكن القطاعات الحساسة للتكاليف، والتي تواجه منافسة دولية وضعفًا في الطلب المحلي، قد تضطر إلى تقليص إنتاجها أكثر، مما يهدد بتباطؤ إضافي في الزخم الاقتصادي.



وفي ظل هذه الظروف، يبقى الحل الأساسي أمام أوروبا هو تحقيق توازن بين توفير الطاقة بأسعار معقولة وزيادة استثماراتها في البنية التحتية للطاقة النظيفة لضمان استدامة اقتصاداتها في مواجهة التحديات المتزايدة. وكالات