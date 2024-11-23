أكثر من 315 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة السياحة والاثار أن أعداد المشاركين في برنامج أردننا جنة تجاوز حاجز الـ 315 ألف مشارك.



وبينت البيانات الوزارية أن الأعداد منذ بداية العام الجاري وحتى الاسبوع الماضي.



وبينت أن الأرقام التي حققها البرنامج الوطني تعتبر قياسية.

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