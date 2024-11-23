أكثر من 315 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة السياحة والاثار أن أعداد المشاركين في برنامج أردننا جنة تجاوز حاجز الـ 315 ألف مشارك.
وبينت البيانات الوزارية أن الأعداد منذ بداية العام الجاري وحتى الاسبوع الماضي.
وبينت أن الأرقام التي حققها البرنامج الوطني تعتبر قياسية.
[email protected]
MENAFN23112024000072011014ID1108917414
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.