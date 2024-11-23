تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية تونسية

عمان– استضافت غرفة تجارة عمان بترتيب من السفارة التونسية في المملكة ومركز النهوض بالصادرات التونسي، بعثة تجارية تونسية ضمّت عدة شركات تجارية وصناعية متخصصة بقطاعات السراميك والبورسلان واسمنت التبليط والمواد الغذائية (الاجبان بجميع أنواعها ،البسكويت، زيت الزيتون المُنكه، الخل، عصير الليمون)، بهدف تعريف المستوردين والتجار من الاردن بمنتجات القطاعات المستهدفة.



وحسب بيان لغرفة تجارة عمان اليوم الخميس، عقدت البعثة لقاءات ثنائية تجمع المستوردين والتجار والموزعين والمصدرين من الأردن وتونس.



واكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، عمق العلاقات التونسية الاردنية على مختلف المستويات، مشيرا الى انها مثال يحتذى به في التعاون العربي المشترك.



واوضح الخطيب ان البعثات التجارية مهمة جداً كونها موجهة ومحددة المشاركة من قبل الشركات المشاركة فيها، مشيرا الى اهمية البعثات في تبادل المعرفة والتجارب والخبرات مع شركات أخرى في أسواق مختلفة، مما يمكنها من تحسين عملياتها ومنتجاتها وزيادة تنافسيتها.



وأكد الخطيب أن زيارة البعثة تكتسب أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث وفر المعرض فرصة لرجال الاعمال والتجار والمستوردين الاردنيين للاطلاع على الصناعات التونسية في القطاعت المحددة.



وبين أن مبادلات البلدين التجارية لا زالت قليلة مقارنة بالامكانيات المتاحة في البلدين، ما يتطلب العمل على زيادة ترويج المنتجات المتوفرة لدى الجانبين، لافتا الى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس بلغ خلال ال 8 اشهر الاولى من عام 2024 نحو 20 مليون دينار اردني، تركزت الصادرات الأردنية بمنتجات الصناعات الكيماوية ولدائن ومواد نسيجية وجلدية ومعادن ومنتجات صناعة الاغذية ومنتجات نباتية، وآلات واجهزة ومعدات كهربائية.



من جانبها، أشادت السفيرة التونسية لدى المملكة مفيدة الزريبي، بدور غرفة تجارة عمان في تنظيم واستضافة البعثة التجارية في مقرها، لافتة الى عمق العلاقات التي تجمع بلادها مع المملكة على مختلف المستويات.



واشارت الى تنظيم معرض للمنتجات الغذائية التونسية في الاردن خلال شهر شباط من العام القادم 2025، وتنظيم منتدى اقتصادي تونسي اردني على هامش انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا الاردنية التونسية المشتركة في المملكة العام المقبل، اضافة الى تنظيم بعثات لرجال اعمال اردنيين في مختلف القطاعات الى تونس، وبعثات تجارية تونسية الى الاردن العام المقبل.



وشددت السفيرة الزريبي على ضرورة قيام القطاع الخاص في البلدين بدور أكبر وتكثيف الجهود لتعزيز العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري التي ما زالت دون المستويات المرجوة.



من جهتهم، أكد ممثلو الشركات التونسية، أهمية السوق الأردنية بالنسبة لمنتجاتهم، بصفتها سوقاً واعدة، ومنصة دخول لأسواق عربية أخرى.



وأعربوا خلال مشاركتهم في البعثة التجارية عن أملهم في توطيد العلاقات التبادلية التجارية مع الأردن، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.



حضر اللقاء عضوا غرفة تجارة عمان علاء الدين ديرانية وامجد السويلميين ونائب السفيرة التونسية محمد علي بن حبيب والملحق التجاري في السفارة التونسية هشام الناجي ومدير عام الغرفة غالب حجازي.