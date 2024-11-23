تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية تونسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان– استضافت غرفة تجارة عمان بترتيب من السفارة التونسية في المملكة ومركز النهوض بالصادرات التونسي، بعثة تجارية تونسية ضمّت عدة شركات تجارية وصناعية متخصصة بقطاعات السراميك والبورسلان واسمنت التبليط والمواد الغذائية (الاجبان بجميع أنواعها ،البسكويت، زيت الزيتون المُنكه، الخل، عصير الليمون)، بهدف تعريف المستوردين والتجار من الاردن بمنتجات القطاعات المستهدفة.
وحسب بيان لغرفة تجارة عمان اليوم الخميس، عقدت البعثة لقاءات ثنائية تجمع المستوردين والتجار والموزعين والمصدرين من الأردن وتونس.
واكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، عمق العلاقات التونسية الاردنية على مختلف المستويات، مشيرا الى انها مثال يحتذى به في التعاون العربي المشترك.
واوضح الخطيب ان البعثات التجارية مهمة جداً كونها موجهة ومحددة المشاركة من قبل الشركات المشاركة فيها، مشيرا الى اهمية البعثات في تبادل المعرفة والتجارب والخبرات مع شركات أخرى في أسواق مختلفة، مما يمكنها من تحسين عملياتها ومنتجاتها وزيادة تنافسيتها.
وأكد الخطيب أن زيارة البعثة تكتسب أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث وفر المعرض فرصة لرجال الاعمال والتجار والمستوردين الاردنيين للاطلاع على الصناعات التونسية في القطاعت المحددة.
وبين أن مبادلات البلدين التجارية لا زالت قليلة مقارنة بالامكانيات المتاحة في البلدين، ما يتطلب العمل على زيادة ترويج المنتجات المتوفرة لدى الجانبين، لافتا الى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس بلغ خلال ال 8 اشهر الاولى من عام 2024 نحو 20 مليون دينار اردني، تركزت الصادرات الأردنية بمنتجات الصناعات الكيماوية ولدائن ومواد نسيجية وجلدية ومعادن ومنتجات صناعة الاغذية ومنتجات نباتية، وآلات واجهزة ومعدات كهربائية.
من جانبها، أشادت السفيرة التونسية لدى المملكة مفيدة الزريبي، بدور غرفة تجارة عمان في تنظيم واستضافة البعثة التجارية في مقرها، لافتة الى عمق العلاقات التي تجمع بلادها مع المملكة على مختلف المستويات.
واشارت الى تنظيم معرض للمنتجات الغذائية التونسية في الاردن خلال شهر شباط من العام القادم 2025، وتنظيم منتدى اقتصادي تونسي اردني على هامش انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا الاردنية التونسية المشتركة في المملكة العام المقبل، اضافة الى تنظيم بعثات لرجال اعمال اردنيين في مختلف القطاعات الى تونس، وبعثات تجارية تونسية الى الاردن العام المقبل.
وشددت السفيرة الزريبي على ضرورة قيام القطاع الخاص في البلدين بدور أكبر وتكثيف الجهود لتعزيز العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري التي ما زالت دون المستويات المرجوة.
من جهتهم، أكد ممثلو الشركات التونسية، أهمية السوق الأردنية بالنسبة لمنتجاتهم، بصفتها سوقاً واعدة، ومنصة دخول لأسواق عربية أخرى.
وأعربوا خلال مشاركتهم في البعثة التجارية عن أملهم في توطيد العلاقات التبادلية التجارية مع الأردن، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.
حضر اللقاء عضوا غرفة تجارة عمان علاء الدين ديرانية وامجد السويلميين ونائب السفيرة التونسية محمد علي بن حبيب والملحق التجاري في السفارة التونسية هشام الناجي ومدير عام الغرفة غالب حجازي.
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