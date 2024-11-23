مراقب الشركات: تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استثمارا بالموارد البشرية

أكد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يدرك أن القيادة المؤسسية هي العنصر الأساسي في بناء اقتصادات قوية ومؤسسات متميزة قادرة على مواجهة تحديات الثورةِ الرقمية.



وقال خلال افتتاح صباح اليوم الاربعاء، الملتقى العربي الثامن (الاستدامة والتنمية الاقتصادية – دور القيادات في تحقيق التميز المؤسسي في ظل الثورة الرقمية)، أن القيادة القائمة على الابتكار والاستدامة في ظل التحول الرقمي المتسارع تصبح عاملا حاسما في تمكين المؤسسات من التكيف مع المستجدات وتحقيق التميز المؤسسي.



وأضاف خلال افتتاحه الملتقى مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن الأردن يؤمن بأن النجاح في تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استثمارا حقيقيا في الموارد البشرية وتعزيزَ الابتكار ودعم المبادرات الريادية التي تسهمُ في بناء مستقبل اقتصادي متين.



وبين أن وزارةِ الصناعة والتجارة والتموين لا تزال تُطلق المبادرات التي تشجع على الاستثمار وتوفر بيئة محفزة للريادة والابتكار، وذلك لتحقيق الاستدامة وتحفيزَ النمو الاقتصادي من خلال دعمِ القطاعات الإنتاجية والتجارية، والتشاركية مع القطاع الخاص.



وأوضح أن التنمية الاقتصادية المستدامة هي حجر الزاوية لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وهي عملية تكاملية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الأردن حرص على تحقيقه من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تجسد الشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف.



واشار الدكتور العرموطي إلى أن بوابة الخبراء العرب تجسد رؤية ريادية في جمع الخبراء والشركات العربية تحت سقف واحد، ما يتيح تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تصب في خدمة التنمية المستدامة.



يذكر أن الملتقى تنظمه على مدار يومين غرفة تجارة عمان وبالتعاون مع اتحاد المدربين العرب، للبحث واستكشاف كيفية توظيف التكنولوجيا الرقمية بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التميز المؤسسي.



ويهدف الملتقى لمناقشة أحدث الابتكارات التكنولوجية، ودراسة تأثيرها على الاستدامة والنمو الاقتصادي، مع التركيز على الاستراتيجيات القيادية التي تُمكن المؤسسات من التفوق في بيئة عمل تتسم بالتغير السريع.



ويشتمل الملتقى الذي يعقد في غرفة تجارة عمان، جلسات علمية ونقاشية، تتناول محور التكنولوجيا والابتكار كركائز للاستدامة والتنمية الإقتصادية، ومحور التدريب كأداة للتطوير المؤسسي، ومحور جوائز التميز المؤسسي واستراتيجيات القيادة.



بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق سعي تجارة عمان الى تحقيق إنجازات متنوعة في مجال الاستدامة والتنمية الاقتصادية وتحقيق التميز المؤسسي في ظل الثورة الرقمية.



واشار الى اتخاذ عدة خطوات نحو التحول الرقمي تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة نحو تعزيز وتحسين نوعية الخدمات لأعضاء الغرفة لتنمية قدراتهم التنافسية والتوسع المستدام للمساهمة في التنمية الاقتصادية.



ولفت الى ضرورة الاستفادة من استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة وخصوصا في تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات الاستشارية، مؤكدا ان العمل جارٍ على تطوير تشريع لتنظيم هذه التجارة، وبما يساعد على استغلال الفرص الموجودة فيها، مما يعزز الانتاجية وفتح أسواق جديدة وزيادة التبادل التجاري بين البلدان العربية.



واشار الحاج توفيق الى تطوير منصة نقاشية للاطلاع على اراء التجار ورواد الاعمال والباحثين والمتخصصين في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتكنولوجية تشكل إضافة نوعية لدعم المشاركة المجتمعية في صناعة القرار، وتسهيل وصولها إلى صانعي القرار في الوقت المناسب لتمكينهم من وضع الخطط والسياسات المناسبة واتخاذ القرار السليم واستشراف افاق المستقبل ببناء خطط تنموية مستدامة وفقاً للأولويات الوطنية.



من جانبه، قال رئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس خطايبة أن التحديات الكبيرة التي المنطقة العربية تحتم على دولها ضرورة تعزيز الابتكارِ والتطويرِ لتحقيقِ الاستدامةِ، وبناءِ اقتصاداتٍ متينةٍ تتكاملُ مع التطوراتِ التكنولوجيةِ المتسارعة.



وأضاف أن الاتحاد يدرك وإذ أنَّ التميُّزَ المؤسسيَّ ليسَ خياراً، بل ضرورةٌ ملحَّةٌ، والقياداتِ الحكيمةَ هي العمودُ الفقريُّ لهذا المسار، مؤكدا أن الاتحاد الذي يُمثِّلُ بيتَ الخبرةِ العربيِّ في التدريبِ والتنميةِ، يضعُ اليومَ لبنةً جديدةً في مسيرةِ تمكينِ الكفاءاتِ وبناءِ القدرات.



وأوضح أن إطلاقِ بوابةِ الخبراءِ العرب، سيفتحُ آفاقا رحبةً لتبادلِ المعرفةِ وتعزيزِ التكاملِ بينَ العقولِ العربيةِ، في سبيلِ دعمِ الاستدامةِ وتعزيزِ التنميةِ الاقتصاديةِ في منطقتِنا.



وبين أن بوابةِ الخبراءِ العرب تجمعُ تحت سقفٍ واحدٍ الشركاتَ العربيةَ والخبراءَ، لتكونَ منصةً تكامليةً تُسهِمُ في تبادلِ المعرفةِ وتوظيفِ الكفاءاتِ للنهوضِ بالتنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ في منطقتِنا.



واشار الدكتور خطايبة إلى إنَّ الثورةَ الرقميةَ لم تعُد مجردَ اختيارٍ، بل أصبحت واقعاً يُعيدُ تشكيلَ مفاهيمِ العملِ والإدارةِ والتنمية، لذلك يأتي دور في الاتحادِ في تعزيزِ مهاراتِ القياداتِ، وتحفيزِ الإبداعِ، وغرسِ قيمِ التميُّزِ والابتكارِ بما يتلاءمُ مع متطلباتِ المستقبلِ.



يذكر أن اتحاد المدربين العرب الذي تأسس عام 2012، الذي يتخذ من عمان مقرا له، يعتبر أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ليكون مظلة تعمل على تأصيل مهنة التدريب في الوطن العربي.



من جهته اشار المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور عبدالله الشامي أن الملتقى ياتي في وقت تشهد فيه المؤسسات العربية العربية تغييرات جذرية بفعل التحولات الرقمية المتسارعة، والتي فرضت ضرورة مواكبة العصر بمرونة وكفاءة، وتطوير قدرات قيادية قادرة على تحقيق التميز المؤسسي في ظل التحديات والفرص التي يفرضها العصر الرقمي.



وقال في كلمته التي القاها "عبر الفيديو" أن المعهد العربي للتخطيط الذي تأسس قبل 50 عاما، كان له دورا محوريا في إعداد وتأهيل القيادات العربية، وبناء منظومة تدريبية شاملة تعتمد على أحدث الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع خصوصيات المجتمعات العربية.



وأضاف أن القيادة رؤية استراتيجية تمكن القائد من تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتطوير والنمو، مبينا ان برامج المعهد التدريبية تهدف لتعزيز قدرات القيادات في التعامل مع الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة، وتطوير استراتيجيات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وأعلن الشامي خلال الملتقى إطلاق "منصة الخبراء العرب" بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الكفاءات العربية تحت سقف واحد، وتعنى بجمع الخبرات المتخصصة بمختلف المجالات المهنية والتقنية.



وحسب الشامي تقدم المنصة فرصا استثنائية للخبراء والفاعلين التنمويين للتواصل والعمل المشترك في بيئة احترافية تعتمد أعلى معايير الجودة، وتسهم في بناء شبكة قوية من العلاقات التي تدعم المشاريع والمبادرات المشتركة.

واشار الشامي إلى أن المنصة تتيح الحصول على شهادات معتمدة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالإضافة لجوائز التميز العربي للأعمال ما يعزز من قيمة الاعتراف بالنمو المهني ويرفع من مستوى التنافسية.