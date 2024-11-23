بورصة عمان تغلق على انخفاض
التاريخ
11/23/2024 3:55:00 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.04 بالمئة إلى مستوى 2420 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم، بقيمة 4.8 مليون دينار، نتيجة عقد 2565 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 31 شركة، واستقرت أسهم 40 شركة أخرى.
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