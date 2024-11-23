الأردن.. 6.36 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة خلال 9 أشهر

بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة حتى نهاية أيلول الماضي حوالي 6.36 مليون متر مربع، مقارنة مع 7.057 مليون متر مربع لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 9.9 بالمئة.



وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري الذي أصدرته اليوم الأربعاء، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة لنهاية أيلول الماضي بلغ 17207 رخص، مقارنة مع 18228 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته 5.6 بالمئة.



وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 5.10 مليون متر مربع في نهاية أيلول من العام الحالي، مقارنة مع 5.86 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2023، بانخفاض نسبته 13 بالمئة، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.26 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.19 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2023، بارتفاع نسبته 5.9 بالمئة.



وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.2 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و19.8 بالمئة للأغراض غير السكنية.



وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.2 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بارتفاع نسبته 2.4 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.8 بالمئة، بانخفاض نسبته 11.6 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 10 بالمئة بارتفاع 16.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023.



أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.2 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.662 متر مربع لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.2 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.211 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.



وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.6 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.4 بالمئة.



وفقا للتقرير، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.05 مليون متر مربع، مقابل نحو 4.58 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 11.6 بالمئة.



أما على مستوى شهر أيلول للعام الحالي، بلغت مساحة الأبنية المرخصة 882 ألف متر مربع مقارنة مع 853 ألف متر مربع لشهر آب 2024 بارتفاع نسبته 3.4 بالمئة، وعليه سجلت المساحات المرخصة ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي خلال العام الحالي.