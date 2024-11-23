الأردن.. 6.36 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة حتى نهاية أيلول الماضي حوالي 6.36 مليون متر مربع، مقارنة مع 7.057 مليون متر مربع لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 9.9 بالمئة.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري الذي أصدرته اليوم الأربعاء، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة لنهاية أيلول الماضي بلغ 17207 رخص، مقارنة مع 18228 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته 5.6 بالمئة.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 5.10 مليون متر مربع في نهاية أيلول من العام الحالي، مقارنة مع 5.86 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2023، بانخفاض نسبته 13 بالمئة، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.26 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.19 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2023، بارتفاع نسبته 5.9 بالمئة.
وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.2 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و19.8 بالمئة للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.2 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بارتفاع نسبته 2.4 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.8 بالمئة، بانخفاض نسبته 11.6 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 10 بالمئة بارتفاع 16.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023.
أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.2 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.662 متر مربع لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.2 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.211 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.6 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.4 بالمئة.
وفقا للتقرير، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.05 مليون متر مربع، مقابل نحو 4.58 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 11.6 بالمئة.
أما على مستوى شهر أيلول للعام الحالي، بلغت مساحة الأبنية المرخصة 882 ألف متر مربع مقارنة مع 853 ألف متر مربع لشهر آب 2024 بارتفاع نسبته 3.4 بالمئة، وعليه سجلت المساحات المرخصة ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي خلال العام الحالي.
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