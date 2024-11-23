واشنطن على شبكة الملكية الأردنية منتصف اذار القادم

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تدشين خط جوي مباشر بين عمان والعاصمة الأمريكية واشنطن اعتبارًا من منتصف شهر أذار القادم 2025 بمعدل رحلتين اسبوعيًا، وذلك إلى جانب رحلات الملكية الأردنية المباشرة إلى شيكاغو ونيويورك وديترويت، ما يُعزز من مكانة الملكية الأردنية كحلقة وصل أساسية بين الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.



وستُشغل الملكية الأردنية رحلاتها بين مطار الملكة علياء الدولي بعمان ومطار واشنطن الدولي يومي الثلاثاء والأحد من كل اسبوع، باستخدام طائرة بوينغ 787 من طراز دريملاينر، حيثُ تهدف الشركة من إضافة هذا الخط الحيوي إلى شبكتها الجوية تعزيز حركة النقل الجوي بين العاصمتين، وخدمة المسافرين من مختلف الفئات للأغراض الحكومية والتجارية والسياحية، فضلاً عن خدمة الجاليات.



نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي قال ان واشنطن تُشكل إضافة نوعية لشبكة الملكية الأردنية، وتأتي في إطار الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة الامريكية، كما نتطلع إلى تقديم تجربة سفر متميزة للمسافرين والمساهمة في تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين.



وأضاف المجالي ان افتتاح خط عمان واشنطن يأتي في إطار استراتيجية الملكية الأردنية لتوسيع شبكة الخطوط وتحديث الأسطول ويدعم رؤية الملكية الأردنية بأن تكون شركة الطيران المفضلة في منطقة المشرق العربي، لافتًا ان الملكية الأردنية تسعى بشكل متواصل لتقديم خدمات عالية المستوى ومنح خيارات سفر متعددة لمسافريها سواء على شبكة خطوطها او من خلال تحالف الطيران العالمي oneworld.