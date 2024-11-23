منتدى الاتصالات: الرقمنة والريادة مفاتيح للابتكار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان – وسط تطور متسارع تشهده تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات حول العالم، أكد خبراء ومتخصصون أمس، أن الرقمنة والريادة من المفاتيح الأساسية للابتكار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوظيف.
وقال الخبراء، خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "إن الأردن يشهد تقدما ملموسا في هذا المجال"، مشيرين إلى أهمية تبني التقنيات الحديثة ولا سيما الذكاء الاصطناعي ودعم الريادة والابتكار، للمساهمة في تسريع عملية التحول الرقمي التي قال وزير
الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عنها: "إنها تمضي بشكل جيد وإن الحكومة تسعى للوصول الى خدمات رقمية بالكامل وبنسبة 100 %، مع نهاية العام المقبل وفقا للخطط والعمل".
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية للمنتدى الذي انطلقت فعالياته أمس، أن الوزارة تؤمن بأهمية نشر وتطوير البنى التحتيتة للاتصالات وتسريع عملية التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال وتبني التقنيات الحديثة، وذلك لأنها ليست أدوات تواصل فقط، بل هي ممكنات اقتصادية قادرة على فتح آفاق واسعة للأعمال وتشغيل الشباب والتنمية بشكل عام.
وبين أن الحكومة أطلقت مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي الوطني، بما في ذلك إطلاق بوابة المواطن الأردني إلى الخدمات الحكومية الرقمية (تطبيق سند)، الذي يضم ما يزيد على 500 خدمة رقمية من مجموع عدد الخدمات الحكومية التي جرت رقمتنها، وهي 1440 خدمة وتمثل ما نسبته 60 % من مجموع الخدمات الحكومية.
وأضاف سميرات، أنه تم إطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن والانتهاء من البرنامج الوطني لشبكة الألياف الضوئية الذي يربط ما لا يقل عن 6000 جهة حكومية سواء صحية أو تعليمية أو إدارية بشبكة حكومية واحدة.
وأشار إلى أن الحكومة عملت الفترة الماضية، على إنشاء وإطلاق 5 مراكز خدمات حكومية تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات تحت مظلة واحدة، التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين، والعمل جار على إنشاء وتشغيل مجموعة من المراكز موزعة على المحافظات وعددها 15 مركزا، كما أن العمل جار حاليا، على إنشاء مراكز بيانات حكومية لاستضافة الأنظمة والبيانات الحكومية كافة، في مراكز معتمدة ضمن المعايير العالمية لمراكز البيانات.
وقال سميرات: "إن الحكومة اتخذت خطوات على مدار السنوات الماضية بالتعاون مع مختلف المؤسسات، بهدف تسريع عجلة التحول الرقمي وتعزيز البيئة الريادية في الأردن".
وبين أن الوزارة تنفذ مجموعة من المبادرات والمشاريع تهدف إلى تزويد الشباب الأردني وموظفي القطاع العام بمهارات رقمية حديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والبيانات الضخمة وغيرها من المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.
من جانبه، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، عيد الصويص: "إن المنتدى الذي يحمل شعار "التكامل في الابتكار: استكشاف مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، يهدف إلى تشكيل رؤية مستقبلية تجعل التكنولوجيا محركا للنمو الشامل والتقدم الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد أن تبني التقنيات الحديثة وتسريع الرقمنة من شأنهما أن يعززا الابتكار والريادة ويسهما في تطوير القطاعات الاقتصادية كافة، وبالتبعية تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن النسخة الحالية من المنتدى، تتميز بأنها منصة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مع التركيز على تبادل الخبرات بين دول المنطقة لدعم الابتكار والتكامل، حيث يشارك في المنتدى أكثر من 3000 مشارك من أكثر من 40 دولة، مما يعكس مكانة المنتدى كحدث رائد على المستوى الإقليمي.
وأوضح الصويص أن النسخة الحالية، ستشهد توسعة لقرية الشركات الناشئة التي أطلقت في العام 2022، لتصبح "قرية الشركات الناشئة العربية" بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار.
وفي تطور جديد، أعلن الصويص عن جوائز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الجلسة الختامية للمنتدى اليوم. وبلغ عدد الشركات المتنافسة بعد التصفية الأولية، حوالي 90 شركة من مختلف دول المنطقة.
ويناقش المنتدى موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي، تطوير المهارات والخدمات المستقبلية، الأمن السيبراني، والتكنولوجيا الحضرية، كما يستضيف أكثر من 88 متحدثًا وخبيرًا من الشركات العالمية والعربية الكبرى، لتقديم رؤى متخصصة حول هذه الموضوعات.
وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان: "إن أهمية خدمات الجيل الخامس كبنية تحتية تتيح الإنترنت عالي السرعة وهو ما تحتاجه عمليات التحول الرقمي بشكل عام".
وبين أنه تمت تغطية غالبية المحافظات في الأردن بخدمات الجيل الخامس التي أطلقت قبل عام ونصف. وأوضح أن هناك تحديات تواجه المشغلين لخدمة الجيل الخامس مرتبطة بالتصنيع والشحن وغيرهما.
وقدم وزير الاستثمار مثنى غرايبة، عرضا عن صناعة أشباه الموصلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أنها تعد عصب الحياة في عالمنا المعاصر، كونها تعتبر مشغلا أساسيا لمعظم الأجهزة الإلكترونية التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية وفي تعاملاتنا الإلكتروينة.
واستعرض غرايبة أهم الشركاء العالمين العاملين في الأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن السوق الأردنية رغم أنها سوق صغيرة، لكن الأردن لديه اتفاقيات تتيح له الوصول إلى الاوساق العالمية.
من جانبه، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن انعقاد مؤتمر مثل منتدى الاتصالات والتكنولوجيا له أهمية كبرى للأردن وللقطاع المحلي، حيث يتيح الفرصة للتواصل مع الخبراء والمستثمرين والجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، لمناقشة أحدث التطورات التقنية وتطبيقاتها العملية.
وأكد الرواجبة أن الاهتمام المتزايد بـ"تكنولوجيات المستقبل"، يعود إلى ضرورة استعداد المؤسسات لمواكبة التغيير السريع في السوق العالمي وزيادة التنافسية.
وأكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني عبد الرزاق النتشة، أن الاتصالات والتقنيات الحديثة تعد محركات أساسية للتنمية وتطوير الاقتصاد، مبينا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني رغم معاناته، فهو يقدم حلولا ابتكارية لتسيير النمو والتواصل والاتصال.
وقال الوزير الفلسطيني: "إن الاحتلال دمر نسبة 80 % من البنية التحتية للاتصالات في قطاع غزة والضفة الغربية"، لافتا إلى أن الاحتلال يصادر حق الفلسطيني في الحصول على ترددات الجيلين الرابع والخامس.
وأكد مواصلة الحكومة الفلسطينية عملها مع الجهات الدولية، للحصول على هذه الترددات التي ستتمخض عنها، خدمات تتيح وتطور عملية الرقمنة في كل القطاعات.
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