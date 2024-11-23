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منتدى الاتصالات: الرقمنة والريادة مفاتيح للابتكار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

11/23/2024 3:54:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – وسط تطور متسارع تشهده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول العالم، أكد خبراء ومتخصصون أمس، أن الرقمنة والريادة من المفاتيح الأساسية للابتكار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوظيف.
وقال الخبراء، خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "إن الأردن يشهد تقدما ملموسا في هذا المجال"، مشيرين إلى أهمية تبني التقنيات الحديثة ولا سيما الذكاء الاصطناعي ودعم الريادة والابتكار، للمساهمة في تسريع عملية التحول الرقمي التي قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عنها: "إنها تمضي بشكل جيد وإن الحكومة تسعى للوصول الى خدمات رقمية بالكامل وبنسبة 100 %، مع نهاية العام المقبل وفقا للخطط والعمل".
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية للمنتدى الذي انطلقت فعالياته أمس، أن الوزارة تؤمن بأهمية نشر وتطوير البنى التحتيتة للاتصالات وتسريع عملية التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال وتبني التقنيات الحديثة، وذلك لأنها ليست أدوات تواصل فقط، بل هي ممكنات اقتصادية قادرة على فتح آفاق واسعة للأعمال وتشغيل الشباب والتنمية بشكل عام.
وبين أن الحكومة أطلقت مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي الوطني، بما في ذلك إطلاق بوابة المواطن الأردني إلى الخدمات الحكومية الرقمية (تطبيق سند)، الذي يضم ما يزيد على 500 خدمة رقمية من مجموع عدد الخدمات الحكومية التي جرت رقمتنها، وهي 1440 خدمة وتمثل ما نسبته 60 % من مجموع الخدمات الحكومية.
وأضاف سميرات، أنه تم إطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن والانتهاء من البرنامج الوطني لشبكة الألياف الضوئية الذي يربط ما لا يقل عن 6000 جهة حكومية سواء صحية أو تعليمية أو إدارية بشبكة حكومية واحدة.
وأشار إلى أن الحكومة عملت الفترة الماضية، على إنشاء وإطلاق 5 مراكز خدمات حكومية تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات تحت مظلة واحدة، التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين، والعمل جار على إنشاء وتشغيل مجموعة من المراكز موزعة على المحافظات وعددها 15 مركزا، كما أن العمل جار حاليا، على إنشاء مراكز بيانات حكومية لاستضافة الأنظمة والبيانات الحكومية كافة، في مراكز معتمدة ضمن المعايير العالمية لمراكز البيانات.
وقال سميرات: "إن الحكومة اتخذت خطوات على مدار السنوات الماضية بالتعاون مع مختلف المؤسسات، بهدف تسريع عجلة التحول الرقمي وتعزيز البيئة الريادية في الأردن".
وبين أن الوزارة تنفذ مجموعة من المبادرات والمشاريع تهدف إلى تزويد الشباب الأردني وموظفي القطاع العام بمهارات رقمية حديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والبيانات الضخمة وغيرها من المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.
من جانبه، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، عيد الصويص: "إن المنتدى الذي يحمل شعار "التكامل في الابتكار: استكشاف مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، يهدف إلى تشكيل رؤية مستقبلية تجعل التكنولوجيا محركا للنمو الشامل والتقدم الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد أن تبني التقنيات الحديثة وتسريع الرقمنة من شأنهما أن يعززا الابتكار والريادة ويسهما في تطوير القطاعات الاقتصادية كافة، وبالتبعية تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن النسخة الحالية من المنتدى، تتميز بأنها منصة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مع التركيز على تبادل الخبرات بين دول المنطقة لدعم الابتكار والتكامل، حيث يشارك في المنتدى أكثر من 3000 مشارك من أكثر من 40 دولة، مما يعكس مكانة المنتدى كحدث رائد على المستوى الإقليمي.
وأوضح الصويص أن النسخة الحالية، ستشهد توسعة لقرية الشركات الناشئة التي أطلقت في العام 2022، لتصبح "قرية الشركات الناشئة العربية" بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار.
وفي تطور جديد، أعلن الصويص عن جوائز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الجلسة الختامية للمنتدى اليوم. وبلغ عدد الشركات المتنافسة بعد التصفية الأولية، حوالي 90 شركة من مختلف دول المنطقة.
ويناقش المنتدى موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي، تطوير المهارات والخدمات المستقبلية، الأمن السيبراني، والتكنولوجيا الحضرية، كما يستضيف أكثر من 88 متحدثًا وخبيرًا من الشركات العالمية والعربية الكبرى، لتقديم رؤى متخصصة حول هذه الموضوعات.
وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان: "إن أهمية خدمات الجيل الخامس كبنية تحتية تتيح الإنترنت عالي السرعة وهو ما تحتاجه عمليات التحول الرقمي بشكل عام".
وبين أنه تمت تغطية غالبية المحافظات في الأردن بخدمات الجيل الخامس التي أطلقت قبل عام ونصف. وأوضح أن هناك تحديات تواجه المشغلين لخدمة الجيل الخامس مرتبطة بالتصنيع والشحن وغيرهما.
وقدم وزير الاستثمار مثنى غرايبة، عرضا عن صناعة أشباه الموصلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أنها تعد عصب الحياة في عالمنا المعاصر، كونها تعتبر مشغلا أساسيا لمعظم الأجهزة الإلكترونية التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية وفي تعاملاتنا الإلكتروينة.
واستعرض غرايبة أهم الشركاء العالمين العاملين في الأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن السوق الأردنية رغم أنها سوق صغيرة، لكن الأردن لديه اتفاقيات تتيح له الوصول إلى الاوساق العالمية.
من جانبه، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن انعقاد مؤتمر مثل منتدى الاتصالات والتكنولوجيا له أهمية كبرى للأردن وللقطاع المحلي، حيث يتيح الفرصة للتواصل مع الخبراء والمستثمرين والجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، لمناقشة أحدث التطورات التقنية وتطبيقاتها العملية.
وأكد الرواجبة أن الاهتمام المتزايد بـ"تكنولوجيات المستقبل"، يعود إلى ضرورة استعداد المؤسسات لمواكبة التغيير السريع في السوق العالمي وزيادة التنافسية.
وأكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني عبد الرزاق النتشة، أن الاتصالات والتقنيات الحديثة تعد محركات أساسية للتنمية وتطوير الاقتصاد، مبينا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني رغم معاناته، فهو يقدم حلولا ابتكارية لتسيير النمو والتواصل والاتصال.
وقال الوزير الفلسطيني: "إن الاحتلال دمر نسبة 80 % من البنية التحتية للاتصالات في قطاع غزة والضفة الغربية"، لافتا إلى أن الاحتلال يصادر حق الفلسطيني في الحصول على ترددات الجيلين الرابع والخامس.
وأكد مواصلة الحكومة الفلسطينية عملها مع الجهات الدولية، للحصول على هذه الترددات التي ستتمخض عنها، خدمات تتيح وتطور عملية الرقمنة في كل القطاعات.

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