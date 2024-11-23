Sunday, 24 November 2024 12:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق برنامج لتطوير المهارات الرقمية

11/23/2024 3:54:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – أعلن المدير العام لجمعية المهارات الرقمية د.نبيل الفيومي أمس، أن الجمعية وبدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سوف تطلق برنامجا جديدا لرفع سوية المهارات الرقمية للشباب والموظفين القائمين وهو يستهدف الشركات من قطاعات مختلفة.
وبين الفيومي في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن البرنامج الجديد سيوجه للشركات من قطاعات مختلفة، إذ ستحصل بموجبه على منح مالية تقوم من خلالها بتقديم تدريبات على المهارات الرقمية من خلال مفهوم "التدريب من خلال العمل"، لترفع المهارات الرقمية لموظفيها القائمين واستقطاب شباب للتوظيف ورفع مهاراتهم الرقمية.
وأكد الفيومي على هامش مشاركته في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية هذا البرنامج الجديد لتعزيز عمل هذه الشركات وتوظيف شباب جدد، أو تعزيز مهارات الرقمنة لدى الموظفين القائمين بما يسهم في تطوير أعمال هذه الشركات وتوسيع عملياتها وحصوصلها على مشاريع جديدة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.
وقال: "هذا البرنامج هو الثالث الذي تطرحه الجمعية بدعم كامل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهو يختلف عن أول برنامجين طرحتهما الجمعية سابقا وكانا يقومان على التعاقد مع جهات تدريبية وشركات متخصصة في التدريب على المهارات الرقمية، تقوم على تدريب الشباب في مجالات تقنية مختلفة وتوفر لهم الإمكانية بعد ذلك للتوظيف".
وبين أن البرنامج الأول تمكن من تخريج 500 خريج من الشباب، فيما يستهدف البرنامج الثاني الذي سيباشر التدريب في إطاره الأسبوع المقبل، حوالي 2000 مستفيد من الشباب، حيث جرى التعاقد مع 12 جهة تدريب ستقوم بتدريب الشباب على مهارات رقمية في العديد من المسارات.
وأكد الفيومي أهمية كل هذه البرامج في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية وتأهيلهم لسوق العمل المتسارع التغير، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في الأردن.


MENAFN23112024000072011014ID1108917407

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث