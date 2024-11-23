إطلاق برنامج لتطوير المهارات الرقمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان – أعلن المدير العام لجمعية المهارات الرقمية د.نبيل الفيومي أمس، أن الجمعية وبدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سوف تطلق برنامجا جديدا لرفع سوية المهارات الرقمية للشباب والموظفين القائمين وهو يستهدف الشركات من قطاعات مختلفة.
وبين الفيومي في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن البرنامج الجديد سيوجه للشركات من قطاعات مختلفة، إذ ستحصل بموجبه على منح مالية تقوم من خلالها بتقديم تدريبات على المهارات الرقمية من خلال مفهوم "التدريب من خلال العمل"، لترفع المهارات الرقمية لموظفيها القائمين واستقطاب شباب للتوظيف ورفع مهاراتهم الرقمية.
وأكد الفيومي على هامش مشاركته في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية هذا البرنامج الجديد لتعزيز عمل هذه الشركات وتوظيف شباب جدد، أو تعزيز مهارات الرقمنة لدى الموظفين القائمين بما يسهم في تطوير أعمال هذه الشركات وتوسيع عملياتها وحصوصلها على مشاريع جديدة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.
وقال: "هذا البرنامج هو الثالث الذي تطرحه الجمعية بدعم كامل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهو يختلف عن أول برنامجين طرحتهما الجمعية سابقا وكانا يقومان على التعاقد مع جهات تدريبية وشركات متخصصة في التدريب على المهارات الرقمية، تقوم على تدريب الشباب في مجالات تقنية مختلفة وتوفر لهم الإمكانية بعد ذلك للتوظيف".
وبين أن البرنامج الأول تمكن من تخريج 500 خريج من الشباب، فيما يستهدف البرنامج الثاني الذي سيباشر التدريب في إطاره الأسبوع المقبل، حوالي 2000 مستفيد من الشباب، حيث جرى التعاقد مع 12 جهة تدريب ستقوم بتدريب الشباب على مهارات رقمية في العديد من المسارات.
وأكد الفيومي أهمية كل هذه البرامج في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية وتأهيلهم لسوق العمل المتسارع التغير، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في الأردن.
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