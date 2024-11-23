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قرية الشركات: ريادة تقنية أردنية تبحث عن شراكات

11/23/2024 3:54:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان– في المساحة المخصصة لفعالية "قرية الشركات الناشئة" التي انطلقت أمس برزت حلول وأفكار تحملها شركات ناشئة تطمح لعقد شراكات أوجذب استثمارات خلال الفعالية التي سيحضرها نحو 50 صندوقا استثماريا من الأردن والمنطقة والعالم.
الفعالية، التي انطلقت على هامش فعاليات "منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، تضم نحو 100 شركة ناشئة أردنية أغلبها طوعت التقنيات الحديثة لخدمة مختلف القطاعات الحيوية.
وتهدف فعالية قرية الشركات الناشئة، وفقا لجمعية "إنتاج" المنظمة للحدث، إلى تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين، وتوفير إمكانية عقد لقاءات ثنائية بين الطرفين بما يساهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.
وأكد رياديون أردنيون مشاركون في الفعالية أن "الريادة التقنية" والتي تنطوي تحت مظلتها أفكار شركاتهم، ينتظرها الكثير من الفرص والنمو مستقبلا في ظل عمليات تحول رقمي سيطرت على كل القطاعات، فضلا عما توفره التكنولوجيا من مزايا تمكنهم من تطوير شركاتهم بأقل التكاليف وأكثر فعالية وبأقل وقت في عالم رقمي متسارع".
وأشار رياديون إلى أهمية مشاركتهم في المنتدى الذي يتوقع أن يصل عدد زواره إلى 3 آلاف زائر ومشارك، في الاطلاع على أحدث التقنيات والتشبيك مع الخبراء وأصحاب القرار، ولقاء المستثمرين وعرض أفكار شركاتهم ومنتجاتها ما يفتح الأبواب لهم لجذب استثمارات مستقبلية تسهم في التوسع.
وقال الريادي الأردني فارس العالول مؤسس شركة " فامو" المتخصصة في مجال الأمن السيبراني "التحول الرقمي الذي نشهده في كل القطاعات وخبراته المتراكمة في مجال الأمن السيبراني الذي يلقى اهتماما كبيرا من قبل الحكومات وكل من يعمل بالأون لاين قد شجعه لإنشاء شركته الخاصة".
وأشار العالول إلى أهمية مشاركة شركته في المنتدى والتي جاءت بدعم من شركة " زين الأردن" مع وجود عدد كبير من المستثمرين وأصحاب القرار والصندايق الاستثمارية ما يفتح لهم الفرص لإمكانية عقد شراكات أو جذب استثمارات للتوسع.
وشركة " فامو" تعمل على أتمتة وتبسيط الأمن السيبراني والامتثال، مما يتيح إدارة مخاطر الأمن السيبراني ويمكن الشركات من أن تكون دائمًا جاهزة للتدقيق، حيث تستهدف خدمات هذه المنصة الشركات من كل القطاعات.
وكشف تقرير وطني حول حالة ريادة الأعمال في الأردن أن نسبة تصل إلى 27 % من السكان البالغين في الأردن يشاركون في أنشطة ريادة الأعمال وأن 16 % منهم يزاولون أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة (إطلاق الفكرة والبدء بالعمل والتأسيس).
ومن الشركات الريادية العارضة في القرية شركة "باب بلس" التي يقودها الريادي حمزة حماد وهي شركة تعمل في مجال "تكنولوجيا التعليم" مبينا أنها منصة إلكترونية تعليمية تستهدف أصحاب الشركات ورواد الأعمال تقدم لهم محتوى تعليميا ودورات في مجالات التسويق الإلكتروني والمبيعات والتجارة الإلكترونية.
وقال حماد، الذي تواجدت شركته في المنتدى بدعم من "أورانج الأردن" إن حضور مثل هذا الملتقى يتيح للشركة إمكانية لعرض فكرتها وخدماتها أمام جمهور تقني واسع فضلا عن أهمية لقاء مستثمرين من دول مختلفة ما يفتح أمامها فرصا كبيرة لتوسيع أعمالها.
وأشار إلى أهمية المنتدى للاطلاع أيضا على آخر مستجدات العالم التقني ما يتيح فرصة لتعلم وتبني تقنيات قد تساعد الشركات الناشئة في عملها.
وفي قطاع الزراعة، عرضت شركة " فارم جو" الريادية التي تواجدت في المنتدى بدعم من شركة "زين الأردن" فكرتها وحلولها التي تهدف إلى دعم المزراعين وتسهيل عملهم من خلال منصة رقمية متكاملة تهدف إلى ربط المزارعين مباشرة مع التجار، مما يعزز الشفافية ويقلل من الحاجة إلى الوسطاء في سلسلة التوريد الزراعية.
وقالت المهندسة إلهام الطائي من شركة " فارم جو" إن المنصة الرقمية تتيح للمزارعين إدارة منتجاتهم ومتابعة المخزون وبيع محاصيلهم بفعالية، بينما يتمكن التجار من تصفح وشراء المنتجات الزراعية بسهولة وسرعة.
وأكدت أهمية المشاركة في المنتدى مع مساعي الشركة إلى دعم استدامة القطاع الزراعي من خلال تقليل الفاقد وتعزيز الأمن الغذائي، وخطط توسع إقليمية لتشمل أسواقا جديدة في المنطقة.
وفي قطاع التقنية المالية "الفينتيك" عرضت شركة " اي ضمانة" فكرتها ومنتجاتها التي تقوم على منصة إلكترونية تقدم خدمات الضمان الرقمي لأموال العملاء الناتجة عن عمليات البيع والشراء في قطاعات العقارات والمركبات.
وقال المؤسس للشركة رائد الددو "مشاركته في الفعالية جاءت بدعم من حاضنة" جوين" للتكنولوجيا المالية التابعة لشركة "جوباك"، واعتبرها فرصة كبيرة للقاء خبراء وأصحاب شركات كبيرة ومستثمرين ما يفتح الباب لهم لعقد شراكات أو جذب استثمارات للتوسع والتطوير".

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