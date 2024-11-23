قرية الشركات: ريادة تقنية أردنية تبحث عن شراكات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– في المساحة المخصصة لفعالية "قرية الشركات الناشئة" التي انطلقت أمس برزت حلول وأفكار تحملها شركات ناشئة تطمح لعقد شراكات أوجذب استثمارات خلال الفعالية التي سيحضرها نحو 50 صندوقا استثماريا من الأردن والمنطقة والعالم.
الفعالية، التي انطلقت على هامش فعاليات "منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، تضم نحو 100 شركة ناشئة أردنية أغلبها طوعت التقنيات الحديثة لخدمة مختلف القطاعات الحيوية.
وتهدف فعالية قرية الشركات الناشئة، وفقا لجمعية "إنتاج" المنظمة للحدث، إلى تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين، وتوفير إمكانية عقد لقاءات ثنائية بين الطرفين بما يساهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.
وأكد رياديون أردنيون مشاركون في الفعالية أن "الريادة التقنية" والتي تنطوي تحت مظلتها أفكار شركاتهم، ينتظرها الكثير من الفرص والنمو مستقبلا في ظل عمليات تحول رقمي سيطرت على كل القطاعات، فضلا عما توفره التكنولوجيا من مزايا تمكنهم من تطوير شركاتهم بأقل التكاليف وأكثر فعالية وبأقل وقت في عالم رقمي متسارع".
وأشار رياديون إلى أهمية مشاركتهم في المنتدى الذي يتوقع أن يصل عدد زواره إلى 3 آلاف زائر ومشارك، في الاطلاع على أحدث التقنيات والتشبيك مع الخبراء وأصحاب القرار، ولقاء المستثمرين وعرض أفكار شركاتهم ومنتجاتها ما يفتح الأبواب لهم لجذب استثمارات مستقبلية تسهم في التوسع.
وقال الريادي الأردني فارس العالول مؤسس شركة " فامو" المتخصصة في مجال الأمن السيبراني "التحول الرقمي الذي نشهده في كل القطاعات وخبراته المتراكمة في مجال الأمن السيبراني الذي يلقى اهتماما كبيرا من قبل الحكومات وكل من يعمل بالأون لاين قد شجعه لإنشاء شركته الخاصة".
وأشار العالول إلى أهمية مشاركة شركته في المنتدى والتي جاءت بدعم من شركة " زين الأردن" مع وجود عدد كبير من المستثمرين وأصحاب القرار والصندايق الاستثمارية ما يفتح لهم الفرص لإمكانية عقد شراكات أو جذب استثمارات للتوسع.
وشركة " فامو" تعمل على أتمتة وتبسيط الأمن السيبراني والامتثال، مما يتيح إدارة مخاطر الأمن السيبراني ويمكن الشركات من أن تكون دائمًا جاهزة للتدقيق، حيث تستهدف خدمات هذه المنصة الشركات من كل القطاعات.
وكشف تقرير وطني حول حالة ريادة الأعمال في الأردن أن نسبة تصل إلى 27 % من السكان البالغين في الأردن يشاركون في أنشطة ريادة الأعمال وأن 16 % منهم يزاولون أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة (إطلاق الفكرة والبدء بالعمل والتأسيس).
ومن الشركات الريادية العارضة في القرية شركة "باب بلس" التي يقودها الريادي حمزة حماد وهي شركة تعمل في مجال "تكنولوجيا التعليم" مبينا أنها منصة إلكترونية تعليمية تستهدف أصحاب الشركات ورواد الأعمال تقدم لهم محتوى تعليميا ودورات في مجالات التسويق الإلكتروني والمبيعات والتجارة الإلكترونية.
وقال حماد، الذي تواجدت شركته في المنتدى بدعم من "أورانج الأردن" إن حضور مثل هذا الملتقى يتيح للشركة إمكانية لعرض فكرتها وخدماتها أمام جمهور تقني واسع فضلا عن أهمية لقاء مستثمرين من دول مختلفة ما يفتح أمامها فرصا كبيرة لتوسيع أعمالها.
وأشار إلى أهمية المنتدى للاطلاع أيضا على آخر مستجدات العالم التقني ما يتيح فرصة لتعلم وتبني تقنيات قد تساعد الشركات الناشئة في عملها.
وفي قطاع الزراعة، عرضت شركة " فارم جو" الريادية التي تواجدت في المنتدى بدعم من شركة "زين الأردن" فكرتها وحلولها التي تهدف إلى دعم المزراعين وتسهيل عملهم من خلال منصة رقمية متكاملة تهدف إلى ربط المزارعين مباشرة مع التجار، مما يعزز الشفافية ويقلل من الحاجة إلى الوسطاء في سلسلة التوريد الزراعية.
وقالت المهندسة إلهام الطائي من شركة " فارم جو" إن المنصة الرقمية تتيح للمزارعين إدارة منتجاتهم ومتابعة المخزون وبيع محاصيلهم بفعالية، بينما يتمكن التجار من تصفح وشراء المنتجات الزراعية بسهولة وسرعة.
وأكدت أهمية المشاركة في المنتدى مع مساعي الشركة إلى دعم استدامة القطاع الزراعي من خلال تقليل الفاقد وتعزيز الأمن الغذائي، وخطط توسع إقليمية لتشمل أسواقا جديدة في المنطقة.
وفي قطاع التقنية المالية "الفينتيك" عرضت شركة " اي ضمانة" فكرتها ومنتجاتها التي تقوم على منصة إلكترونية تقدم خدمات الضمان الرقمي لأموال العملاء الناتجة عن عمليات البيع والشراء في قطاعات العقارات والمركبات.
وقال المؤسس للشركة رائد الددو "مشاركته في الفعالية جاءت بدعم من حاضنة" جوين" للتكنولوجيا المالية التابعة لشركة "جوباك"، واعتبرها فرصة كبيرة للقاء خبراء وأصحاب شركات كبيرة ومستثمرين ما يفتح الباب لهم لعقد شراكات أو جذب استثمارات للتوسع والتطوير".
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