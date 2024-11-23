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تثبيت موديز التصنيف الائتماني.. كيف يعزز الاستثمار الأجنبي؟

11/23/2024 3:54:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - في الوقت الذي أعلنت به وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن بالعملتين المحلية والأجنبية عند Ba3 ، شدد خبراء اقتصاديون أن ذلك يشكل عاملا إيجابياً للاقتصاد الوطني ومن شأنه أن يشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القرار الاستثماري للمستثمرين الذين كان ينتابهم التردد من الاستثمار في الأردن.
وأكد هؤلاء الخبراء في تصريحات لـ"الغد" أن تثبيت "موديز" للتصنيف الائتماني الأردني سينعكس إيجابا على تعزيز ثبات واستقرار الاقتصادي الوطني ويرفع من مستوى الثقة به خارجيا، إضافة إلى تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتمويل مبادراتها ومشروعاتها.
وأشار الخبراء إلى أن أهمية التصنيف تنبع من كونها تأتي في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة عالميا وإقليما حيث تتنامى فيها حالة عدم اليقين الاقتصادي في ظل الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة بسبب التوتر الجيوسياسي والعسكري في غزة ولبنان.
وبغية استدامة هذا المسار الإيجابي والارتقاء بالتصنيف الائتماني للأردن إلى مستوى أفضل مستقبلا، طالب الخبراء بضرورة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي، علاوة على الاستمرار في تنفيذ إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.
ويضاف إلى ذلك أهمية تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، إضافة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاح سوق عمان المالي ودعمه، و تقديم الدعم للشركات العاملة في القطاع المالي.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني كشفت عن تثبيتها التصنيف الائتماني الأردني ليبقى عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة دون إجراء أي تغييرات على تصنيفها الأخير في شهر أيار (مايو) الماضي الذي رفعت به التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن بالعملتين المحلية والأجنبية من B1 إلى Ba3.
وأكدت الوكالة في تقرير تقييمي لها حول الأردن استمرار تمتع الأداء الاقتصادي والمالي للأردن بالمرونة، مما جعله قادرا على مواجهة التطورات الأمنية في المنطقة. وبحسب تقديرات الوكالة، فإنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2024 إلى ما نسبته 2.4 %، قبل أن ترتفع إلى 2.7 % - 3 % خلال الأعوام 2025 - 2026.
ولفت التقرير إلى أن جميع القطاعات تقريبا في الأردن سجلت نموا خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أن التطورات الأمنية في المنطقة أدت إلى انخفاض طفيف في الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة من هذا العام، وكان لهذه التطورات آثار سلبية محدودة على تحصيلات الإيرادات المحلية للحكومة.
وتوقعت الوكالة أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من زيادة العجز الأولي للحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم ينخفض إلى ما نسبته 2 % في عام 2025.
وبما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أشارت الوكالة إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري مع صندوق النقد الدولي يُعد ركيزة أساسية لضمان استدامة المالية العامة.
وتعليقا على قرار وكالة "موديز" بتثبيت تصنيفها الائتماني للأردن، قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي "إن إبقاء وكالة موديز على التصنيف الائتماني للأردن دون تغيير في ظل تصاعد التطورات الأمنية في المنطقة يعكس الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى وكالات التصنيف الدولية وجدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي".
وأكد الشبلي أهمية السير في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التي تسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرًا مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، تتمثل في الإعفاء من الغرامات المترتبة على الأشخاص الذين يستحق عليهم مبالغ مالية للحكومة، والإعفاء بنسبة
50 % من رسوم التسجيل المفروضة على الشقق السكنية عن المساحة الزائدة عن 150 مترا مربعا، والإعفاء من رسوم الاقتناء عن المركبات المنتهية تراخيصها لمدة تزيد على سنة، وكذلك إعفاء رسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إذا وُجدت.
بدورها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الأردن خلال الأعوام السابقة ساهمت في تعزيز مناعة الاقتصاد الأردني واستقرار معدلات النمو الاقتصادي في مواجهة التطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني، بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني.
وقال محافظ البنك المركزي عادل الشركس "إن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة هو تأكيد على ثقة المؤسسات الدولية في مناعة الاقتصاد الأردني ومرونة القطاع الخارجي وصلابة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالرغم من تعمق الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة". مؤكداً على دور جهود الإصلاح المالي والهيكلي المكثفة التي تجريها المملكة، لا سيما عبر رؤية التحديث الاقتصادي، في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.
وقال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة لـ"الغد: "محافظة الأردن على التصنيف الائتماني عند نظرة مستقبيلة مستقرة من قبل وكالة عالمية مرموقة وذات مصداقية مثل "موديز" تعد بمثابة شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني وسيره على الطريق الصحيح، وبأن عملية الإصلاح الاقتصادي تسير في الاتجاه الصحيح، معتبرا أن عملية الإصلاح التدريجي التي يعيشها اقتصادنا حاليا وينتظر أن تتوسع في الفترة القادمة سيضمن بقاء الأردن في منطقة إيجابية.
وأضاف "أن أهمية التصنيف تنبع من كونها تأتي في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة عالميا وإقليما حيث تتنامى فيها حالة عدم اليقين الاقتصادي في ظل الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة بسبب التوتر الجيوسياسي والعسكري في غزة ولبنان".
وأوضح المخامرة أن المحافظة على هذا التصنيف يعكس عودة الأردن للتعافي الاقتصادي وتنفيذ عدد من الخطط تبدأ بضخ السيولة الكافية بالاقتصاد، وتحفيز الاستهلاك، وتشجيع الاستثمار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء إصلاحات ضريبيّة وجمركيّة، وتعديل أو سنّ كل ما يلزم من التشريعات والقوانين والأنظمة للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي مجددا.
وأكد أن استقرار هذا التصنيف شكل عاملا إيجابياً للأردن ومن شأنه أن يتيح له الحصول على المزيد من المنح والقروض من المؤسسات المالية والدولية وغيرها من الجهات المانحة، إلى جانب تشجيعه على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القرار الاستثماري للمستثمرين الذين كان ينتابهم التردد من الاستثمار في الأردن.
ومن أجل المحافظة على هذا التصنيف طالب المخامرة الحكومة بالتركيز على مجموعة من التوجهات ومن أبرزها متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصايد وخريطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي وتحقيق أهدافه، علاوة على الاستمرار في تنفيذ إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، وأخيرا تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة لـ"الغد" أن تثبيت وكالة "موديز" لتصنيف الأردن الائتماني الذي رفعته قبل أشهر إلى أعلى مستوى منذ 21 عاما وفي ظل توترات جيوساسية ضاغطة منذ نحو عام ونيف، يعكس تمتع الاقتصاد الوطني بالمنعة والصمود وقدرته ومرونته في الاستجابة لظروف القاسية على كافة المستويات.
واعتبر زوانة أن تقييم "موديز" متزن، وواقعي وعادل، وجاء في صالح الاقتصاد الأردني محليا وخارجيا نتيجة الجهود الإصلاحية التي بذلها القائمون على القطاع المصرفي في المملكة وفي مقدمتهم البنك المركزي الأردني.
وشدد زوانة، على أن الحكومة مطالبة بتوظيف هذا التصنيف لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال معالجة الملفات الداخلية الاقتصادية الملحة من ارتفاع حجم الدين العام، وكذلك ارتفاع الكلف الضريبية والتشغيلية، إلى جانب مشكلة البيروقراطية، وذلك من أجل رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكينه من استقطاب الاستثمارات.
من جانبه، قال ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان "إن إبقاء وكالة "موديز" على التصنيف الائتماني للأردن دون تغيير، من شأنه أن يعزز ثبات واستقرار الاقتصادي الوطني ويرفع من مستوى الثقة به خارجيا، إضافة إلى فسح المجال أمام الحكومة للوصول إلى أسواق التمويل العالمية، فضلا عن رفع ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني ما سينعكس إيجابا على القرار الاستثماري لديهم لدخول السوق الأردني.
وتابع "سينعكس ذلك على رؤية التحديث الاقتصادي وقدرتها على استقطاب الاستثمارات اللازمة لتمويل مبادراتها ومشروعاتها، عدا عن دعم ثبات الدينار الأردني".
ولفت سلطان إلى أن رفع وكالة "موديز" لتصنيف الائتماني للأردن مع مجموعة من الوكالات الائتمانية الأخرى قبل عدة أشهر وتثبيته من جديد، يعد نتاجا لجهد سنوات طويلة من العمل والتخطيط من المؤسسات المالية والمصرفية وفي مقدمتها البنك المركزي.
وبقصد استدامة هذا المسار الإيجابي والارتقاء بالتصنيف الائتماني للاردن إلى مستوى أفضل مستقبلا، دعا سلطان إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إصلاح سوق عمان المالي ودعمه، إلى تقديم الدعم للشركات العاملة في القطاع المالي، عدا عن تحفيز بيئة الاستثمار المحلية.

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