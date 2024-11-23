عالية يشارك في إدارة نزالات بطولة كأس العالم للكراتيه

عالية يشارك في إدارة نزالات بطولة كأس العالم للكراتيه
التاريخ
11/23/2024 3:54:53 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
تم اختيار الحكم الدولي الأردني عبد الحفيظ عاليه من قبل الاتحاد الدولي للكراتيه ، ضمن أفضل 25 للمشاركة في تحكيم منافسات بطولة كأس العالم للمنتخبات الوطنية للفرق ، التي تنطلق منافساتها يوم الجمعة في مدينة بامبلونا الإسبانية.
يذكر ان الحكم عالية عضوا في لجنة الحكام الاسيوية.
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