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عالية يشارك في إدارة نزالات بطولة كأس العالم للكراتيه

11/23/2024 3:54:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تم اختيار الحكم الدولي الأردني عبد الحفيظ عاليه من قبل الاتحاد الدولي للكراتيه ، ضمن أفضل 25 للمشاركة في تحكيم منافسات بطولة كأس العالم للمنتخبات الوطنية للفرق ، التي تنطلق منافساتها يوم الجمعة في مدينة بامبلونا الإسبانية.
يذكر ان الحكم عالية عضوا في لجنة الحكام الاسيوية.

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