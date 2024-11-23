اللحظات الأخيرة في حياة اللاعب المصري محمد شوقي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في مشهد جنائزي مهيب، شيع أهالي قرية الأبشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المصرية جثمان لاعب كفر الشيخ محمد شوقي.
وتوفي اللاعب إثر توقف عضلة القلب في أثناء تلقيه العلاج بمستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط، وأعلنت مديرية الصحة بدمياط وفاته بعد صراع مع حالته الصحية.
وأشارت إلى أن اللاعب خضع لرعاية طبية مكثفة داخل غرفة العناية المركزة، فيما كان الفريق الطبي متعدد التخصصات، بما في ذلك استشاريون في المخ والأعصاب، قد عمل بشكل متواصل لإنقاذ حياته.
وأُجريت للاعب محمد شوقي سلسلة من الفحوصات والأشعة، من بينها:
أشعة تليفزيونية.
أشعة الإيكو على القلب.
تحاليل دم شاملة، منها غازات الدم وتحليل وظائف الكلى.
رسم قلب وخريطة السوائل لمتابعة الحالة بدقة.
وخلال الرعاية الطبية، تبين وجود مشكلات صحية خطيرة، منها:
خلل في وظائف الكلى.
فشل تنفسي.
جلطة بالقلب.
ارتفاع إنزيمات القلب بشكل كبير.
اللحظات الأخيرة
تم نقل محمد شوقي إلى غرفة عناية فردية لضمان توفير بيئة أكثر ملاءمة لتلقي العلاج. ورغم الجهود الطبية المكثفة، تعرض اللاعب لانتكاسة خطيرة أصيب خلالها بتوقف عضلة القلب مجددًا، ولم تفلح محاولات الإنعاش القلبي الرئوي في إنقاذه.
وترك محمد شوقي خلفه إرثًا من الأداء الرياضي وروح الكفاح داخل الملعب، بينما يبقى الحادث تذكيرًا بأهمية الاهتمام بصحة اللاعبين ومتابعتهم بشكل دوري. وكالات
اقرأ أيضاً:
"من البداية للنهاية".. محامي أحمد رفعت يكشف كواليس أزمة اللاعب الراحل
أول تعليق من شوبير على اتهامه في واقعة وفاة أحمد رفعت
MENAFN23112024000072011014ID1108917403
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.