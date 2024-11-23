اللحظات الأخيرة في حياة اللاعب المصري محمد شوقي

في مشهد جنائزي مهيب، شيع أهالي قرية الأبشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المصرية جثمان كفر الشيخ محمد شوقي.

وتوفي اللاعب إثر توقف عضلة القلب في أثناء تلقيه العلاج بمستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط، وأعلنت مديرية الصحة بدمياط وفاته بعد صراع مع حالته الصحية.



وأشارت إلى أن اللاعب خضع لرعاية طبية مكثفة داخل غرفة العناية المركزة، فيما كان الفريق الطبي متعدد التخصصات، بما في ذلك استشاريون في المخ والأعصاب، قد عمل بشكل متواصل لإنقاذ حياته.

وأُجريت للاعب محمد شوقي سلسلة من الفحوصات والأشعة، من بينها:

أشعة تليفزيونية.

أشعة الإيكو على القلب.

تحاليل دم شاملة، منها غازات الدم وتحليل وظائف الكلى.

رسم قلب وخريطة السوائل لمتابعة الحالة بدقة.



وخلال الرعاية الطبية، تبين وجود مشكلات صحية خطيرة، منها:

خلل في وظائف الكلى.

فشل تنفسي.

جلطة بالقلب.

ارتفاع إنزيمات القلب بشكل كبير.



اللحظات الأخيرة

تم نقل محمد شوقي إلى غرفة عناية فردية لضمان توفير بيئة أكثر ملاءمة لتلقي العلاج. ورغم الجهود الطبية المكثفة، تعرض اللاعب لانتكاسة خطيرة أصيب خلالها بتوقف عضلة القلب مجددًا، ولم تفلح محاولات الإنعاش القلبي الرئوي في إنقاذه.



وترك محمد شوقي خلفه إرثًا من الأداء الرياضي وروح الكفاح داخل الملعب، بينما يبقى الحادث تذكيرًا بأهمية الاهتمام بصحة اللاعبين ومتابعتهم بشكل دوري. وكالات

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