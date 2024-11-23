Sunday, 24 November 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدرب فرنسا يجتمع مع مبابي لسحب شارة القيادة

11/23/2024 3:54:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشفت تقارير صحافية أن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، سيستدعي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، لمناقشة مستقبله كقائد لمنتخب فرنسا بعد استبعاده من القائمة في التوقف الدولي الأخير.

ولم يشارك مبابي، الذي اعتاد اللعب أساسياً في قائمة ديشان منذ الفوز بكأس العالم في عام 2018، مع المنتخب أثناء التوقف الدولية في أكتوبر ونوفمبر، إذ تم استبعاده للمرة الأولى بحجة تعافيه من الإصابة، قبل أن يشارك مع ريال مدريد، بينما غاب بشكل مفاجئ في المرة الثانية بقرار المدرب.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ديشان لديه خطط للتحدث مع نجم ريال مدريد ومناقشة مستقبله كقائد لمنتخب فرنسا، حيث تواجه مسيرته الدولية عقبة أخرى.

وأضاف التقرير: يعتزم المدرب التحدث إلى مبابي لمعرفة ما إذا كان عبء القيادة أصبح ثقيلًا أم لا.

وفي غياب مبابي خلال فترتي التوقف الدولي، قام ثلاثة لاعبين بارتداء شاردة القيادة، وهم نغولو كانتي وأوريلين تشواميني وإبراهيمي كوناتي.

وزاد التقرير: طاقم المنتخب الفرنسي أعجب بشكل خاص بصفات القيادة التي أظهرها كوناتي مدافع ليفربول، إذ أثار إعجابًا كبيرًا لدرجة أنه تم تحديده كقائد مستقبلي محتمل للمنتخب.

ومنذ انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني، لم يكن موسم مبابي رائعًا، ولم يسجل في آخر أربع مباريات مع فريقه بكافة المسابقات.

MENAFN23112024000072011014ID1108917402

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث