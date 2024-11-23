مدرب فرنسا يجتمع مع مبابي لسحب شارة القيادة

كشفت تقارير صحافية أن ديدييه ديشامب مدرب فرنسا، سيستدعي كيليان مبابي نجم الإسباني، لمناقشة مستقبله كقائد لمنتخب فرنسا بعد استبعاده من القائمة في التوقف الدولي الأخير.



ولم يشارك مبابي، الذي اعتاد اللعب أساسياً في قائمة ديشان منذ الفوز بكأس العالم في عام 2018، مع المنتخب أثناء التوقف الدولية في أكتوبر ونوفمبر، إذ تم استبعاده للمرة الأولى بحجة تعافيه من الإصابة، قبل أن يشارك مع ريال مدريد، بينما غاب بشكل مفاجئ في المرة الثانية بقرار المدرب.



وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ديشان لديه خطط للتحدث مع نجم ريال مدريد ومناقشة مستقبله كقائد لمنتخب فرنسا، حيث تواجه مسيرته الدولية عقبة أخرى.



وأضاف التقرير: يعتزم المدرب التحدث إلى مبابي لمعرفة ما إذا كان عبء القيادة أصبح ثقيلًا أم لا.

وفي غياب مبابي خلال فترتي التوقف الدولي، قام ثلاثة لاعبين بارتداء شاردة القيادة، وهم نغولو كانتي وأوريلين تشواميني وإبراهيمي كوناتي.



وزاد التقرير: طاقم المنتخب الفرنسي أعجب بشكل خاص بصفات القيادة التي أظهرها كوناتي مدافع ليفربول، إذ أثار إعجابًا كبيرًا لدرجة أنه تم تحديده كقائد مستقبلي محتمل للمنتخب.



ومنذ انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني، لم يكن موسم مبابي رائعًا، ولم يسجل في آخر أربع مباريات مع فريقه بكافة المسابقات.