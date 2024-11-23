السلط يتوج ببطولة الدرع للمرة الأولى في تاريخه على حساب الوحدات

السلط يتوج ببطولة الدرع للمرة الأولى في تاريخه على حساب الوحدات
التاريخ
11/23/2024 3:54:49 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نجح فريق السلط بحسم لقب درع الاتحاد للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على الوحدات، مساء اليوم الأربعاء، بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل بالوقت الأصلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.
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