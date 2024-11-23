Sunday, 24 November 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السلط يتوج ببطولة الدرع للمرة الأولى في تاريخه على حساب الوحدات

11/23/2024 3:54:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نجح فريق السلط بحسم لقب درع الاتحاد للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على الوحدات، مساء اليوم الأربعاء، بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل بالوقت الأصلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.

MENAFN23112024000072011014ID1108917401

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث