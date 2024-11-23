نادال.. طفل محظوظ من ملقة تحول إلى أسطورة التنس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - قال لاعب
التنس الإسباني رفاييل نادال، إنه يريد أن يتم تذكره كشخص جيد وشاب حقق أكثر مما كان يحلم به، وذلك خلال اعتزاله العاطفي لرياضة التنس في ملقه.
وانتهت مسيرة نادال (38 عاما) في رياضة
التنس انتهت، عقب خروج إسبانيا من منافسات كأس ديفيز في دور الثمانية بعد الخسارة أمام هولندا.
وفي حفل أقيم في ملعب المباراة، والذي انتهى في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، وجه نادال الشكر لعائلته وفريقه، بالإضافة لآلاف الجماهير الذين ارتدوا علم إسبانيا، وتجمعوا في أرينا مارتن كاربينيا لتشجيعه.
وحرص روجيه فيدرر وأندي موراي ونوفاك ديوكوفيتش وسيرينا ويليامز وديفيد بيكام وراؤول وأندريس إنييستا وسيرجيو جارسيا، على الثناء على نادال في مقطع فيديو تم بثه، في المقابل لم يتمكن نادال من إخفاء دموعه أثناء حصوله على الإشادة من جميع الجهات.
وقال نادال: "الألقاب، والأرقام موجودة لذلك على الأرجح يعرفها الناس، ولكن أود أن يتم تذكري أكثر بأنني كنت شخصا جيدا، جاء من قرية صغير في مايوركا".
وأضاف: "كنت محظوظا لأن عمي كان مدربا للتنس وكان لدي عائلة رائعة. مجرد طفل كان يتبع أحلامه، وتدرب بأقصى ما عنده ليصل لما وصلت إليه اليوم".
وأردف: "ولكن الكثير من الأشخاص يبذلون أقصى ما عندهم كل يوم. كنت محظوظا للغاية في الحياة التي أتيحت لي، عشت تجارب لا يمكن نسيانها بسبب التنس. أود أن يتم تذكري كطفل حقق أكثر مما كان يحلم به".
وكان نادال يأمل في أن ينهي مسيرته بشكل خيالي من خلال مساعدة بلاده في الفوز ببطولة كأس ديفيز للمرة السادسة لينهي مسيرته التي استمرت لعقدين من الزمن، ولكن كان لدى بوتيتش فان دي زاندشلوب رأي آخر.
وحطم اللاعب الهولندي آمال نادال وجيشه من المشجعين بعدما تغلب عليه 6-4 و6-4 في الفردي، قبل أن يلعب مع ويسلي كولهوف، الذي يخوض بطولته الأخيرة أيضا، في مباراة الزوجي الحاسمة، حيث تغلب على الزوجي المكون من كارلوس ألكاراز ومارسيل جرانويرز بنتيجة 7-6 (7-4) و7-6 (7-3).
وكان نادال يشجع مواطنيه بحماس شديد من على مقاعد البدلاء، ولكن الثنائي الهولندي حافظ على هدوئه واستطاع تحقيق الفوز، ثم اضطر نادال للانتظار حتى تهدأ التصفيقات والهتافات قبل أن يخطو إلى الملعب للمرة الأخيرة ليسترجع ذكرياته عن مسيرته.
وصرح: "طوال 20 عاما، هي مدة مسيرتي الاحترافية، دعمتموني في الأوقات الجيدة، وفي الأوقات الصعبة دفعتموني للاستمرار في اللعب. تمكنت من العيش مع إسبانيا ومع الجميع، وشعرت بامتنان كبير لأنني شعرت بمحبة جميع الجمهور وخاصة هنا في إسبانيا".
وأكمل: "أود أن أهنئ هولندا وأشكر الفريق الإسباني المتواجد هنا، الذي سمح لي باللعب في بطولة كأس ديفيز مرة أخرى، رغم أن الأمور لم تسر كما كنا نريد. بذلت كل ما في وسعي".
واستطرد: "عشت الكثير من اللحظات المهمة من مسيرتي مع كل هؤلاء المتواجدين هنا، كان شرفا لي، حققنا العديد من الأشياء الجميلة والآن حان دوركم للاستمرار في عيشها، وأنا متأكد أن ذلك سيحدث".
وأكد: "الحقيقة هو أنك لا تريد أبدا أن تصل لهذه المرحلة. لم أتعب من لعب التنس ولكن جسدي لا يريد اللعب أكثر ويجب أن تتقبل هذا. أشعر بشرف كبير، لأنني كنت قادرا على جعل هوايتي احترافية لوقت طويل".
وتواجد بين الجماهير والدا نادال، وشقيقته وزوجته ونجله الصغير، وقال: "أنا هادئ لأنني تلقيت تربية تساعدني على مواجهة ما سيأتي الآن بهدوء. أنا هادئ لأنني أملك عائلة رائعة من حولي تدعمني في كل شيء ممكن".
وكانت التكهنات التي ظهرت قبل المباراة تشير إلى نادال ربما يلعب في منافسات الزوجي ولكن المدرب ديفيد فيرر لم يتمكن من مقاومة اختياره للعب في منافسات الفردي.
وكانت الدموع في عيون نادال خلال أداء مؤثر للنشيد الوطني الإسباني، وأظهر عزيمته المعهودة في محاولة لتأمين نقطة لفريقه، لكن لم يكن ذلك ممكنا.
وكانت هذه هي الخسارة الثانية فقط لنادال في كأس ديفيز في منافسات الفردي، حيث جاءت خسارته الأولى في أول مشاركة له في البطولة أمام التشيكي جيري نوفاك في العام 2004.
وقال نادال مبتسما: "خسرت أول مباراة لي في كأس ديفيز، كما خسرت آخر مباراة. لذلك نغلق الدائرة".
وأبقى ألكاراز على أحلام إسبانيا وأطال موعد اعتزال نادال لوقت قصير حين فاز على جريكسبور قبل مباراة الزوجي.
وقال الشاب البالغ 21 عاما الذي يسير على خطى مواطنه ولعب إلى جانبه في منافسات الزوجي دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف الماضي "شاهدت مباراة نادال بالكامل، وكانت لديّ الفرصة لمشاهدة المجموعة الأولى هنا مباشرة".
وأضاف "حاولت أن أقدم أفضل ما لديّ لأمنح إسبانيا أفضل فرصة للتأهل والفوز، لقد فعلت ذلك من أجل رافا".
وعن نادال أيضا، قال "إرثه سيبقى أبديا. لقد كان عظيما لكرة المضرب وللرياضة بشكل عام".
وتابع "بالنسبة لي، من الصعب الشعور بأن علي أن أستمر في إرثه... إنه صعب، بل يكاد يكون مستحيلا".
بدوره، أشاد فيرر قائد الفريق بنادال قائلا "هناك أشخاص يُذكرون بسبب إنجازاتهم، وآخرون يُذكرون حتى نهاية أيامهم، لكنك ستُذكر إلى الأبد".
وعُرضت صورة نادال في سماء باريس أمام برج إيفل. فاز الإسباني بـ14 لقبا ضمن بطولة فرنسا المفتوحة واكتسب لقب "ملك الملاعب الترابية".
وعلّق النجم الألماني المعتزل والمصنّف أول سابقا بوريس بيكر عبر "إكس": "أنا أبكي الآن.. رفاييل نادال.. يا له من رمز مطلق للرياضة! لن يكون هناك آخر مثله!".
إلى ذلك، نشر نجم التنس المعتزل روجيه فيدرر رسالة طويلة أشاد فيها بمنافسه اللدود نادال، الذي يستعد لإنهاء مسيرته الحافلة مع اللعبة البيضاء، قائلا "صديقك القديم يشجعك دائما".
وحددت المنافسة بين فيدرر ونادال واحدة من أعظم العصور في هذه الرياضة، حيث التقى الثنائي 40 مرة بين العامين 2004 و2019.
وفي رسالته التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب فيدرر لنادال " بينما تستعد لإنهاء مسيرتك مع التنس، لدي بعض الأشياء لأشاركها قبل أن يتملكني التأثر البالغ".
أضاف فيدرر "لنبدأ بالأمر الواضح: لقد تغلبت عليّ كثيرًا. أكثر مما تمكنت من التغلب عليك. لقد تحديتني بطرق لم يستطع أحد غيرك أن يفعلها. على الملاعب الرملية، شعرت وكأنني أخطو إلى حديقتك الخلفية، وجعلتني أعمل بجدية أكبر مما كنت أتخيل. لقد حاولت فقط الحفاظ على مكانتي".
أوضح فيدرر في رسالته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد جعلتني أعيد تصور لعبتي - حتى أنني ذهبت إلى حد تغيير حجم رأس المضرب، على أمل الحصول على أي ميزة".
وتابع "وأنت تعلم ماذا، رافا، لقد جعلتني أستمتع باللعبة أكثر. حسنًا، ربما لم يكن الأمر كذلك في البداية. بعد بطولة أستراليا المفتوحة عام 2004، تصدرت التصنيف العالمي لأول مرة. كنت اعتقد أنني كنت على قمة العالم".
أشار فيدرر "انتابني هذا الشعور حقا - حتى شهرين لاحقين، عندما تجولت أنت على الملعب في ميامي بقميصك الأحمر الذي لا يحتوي على أكمام، مستعرضًا عضلات ذراعك، لقد هزمتني عن جدارة".
وكشف النجم السويسري "كنا في بداية رحلتنا وانتهى بنا الأمر معا. بعد 20 عامًا، رافا، يجب أن أقول: يا لها من مسيرة مذهلة، بما في ذلك 14 لقبا في بطولة فرنسا المفتوحة. إنه أمر تاريخي! لقد جعلت إسبانيا فخورة. لقد جعلت عالم التنس بأكمله فخورا بك".
وتحدث فيدرر عن طقوس نادال الشهيرة والوقت الذي أمضاه أطفاله الأربعة في أكاديميات التنس الخاصة باللاعب البالغ من العمر 38 عاما، مضيفا: "كنت دائمًا أشعر بالقلق من أن أطفالي سيعودون إلى المنزل وهم يلعبون التنس بأيديهم اليسرى".
والتقى الثنائي في 9 مباريات نهائية في جراند سلام، فاز نادال بستة منها، لكن واحدة من أشهر لحظاتهما معا كانت في وداع فيدرر العاطفي في كأس لافر بالعاصمة البريطانية لندن قبل عامين، عندما تم تصوير الثنائي وهما يبكيان ويمسكان بأيدي بعضهما البعض.
واصل فيدرر حديثه لنادال، حيث قال "لقد كان وجودك بجانبي يعني لي كل شيء - ليس كمنافس ولكن كشريك لي في منافسات الزوجي".
وشدد "مشاركة الملعب معك في تلك الليلة، ومشاركة تلك الدموع، ستظل إلى الأبد واحدة من أكثر اللحظات الخاصة في مشواري الرياضي".
وزاد: "رافا، أعلم أنك تركز على المرحلة الأخيرة من مسيرتك الملحمية. سنتحدث عندما تنتهي. في الوقت الحالي، أريد فقط أن أهنئ عائلتك وفريقك، الذين لعبوا جميعا دورا كبيرا في نجاحك".
واختتم فيدرر رسالته قائلا: "أريدك أن تعلم أن صديقك القديم يشجعك دائما، وسوف يشجعك أيضًا بكل ما ستقوم به بعد ذلك. رافا الأفضل دائما، مشجعك روجيه".
وسُئل نادال في مؤتمر صحفي أمس الاثنين عن إمكانية سفر فيدرر إلى ملقة، بعدما أعلن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش حضوره لمنافسات كأس ديفيز.
ورد نادال "لم أتحدث إلى روجيه. أعتقد أن جدول أعماله مزدحم. وبالمناسبة، بالطبع سيكون هذا الأسبوع هو الأخير لي في مسيرتي الاحترافية، لكنني لا أعتقد أنه سيكون الوداع الأخير. لذا ستكون هناك فرص أخرى للقيام بشيء ما". -(وكالات)
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