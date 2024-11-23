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نادال.. طفل محظوظ من ملقة تحول إلى أسطورة التنس

11/23/2024 3:54:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - قال لاعب التنس الإسباني رفاييل نادال، إنه يريد أن يتم تذكره كشخص جيد وشاب حقق أكثر مما كان يحلم به، وذلك خلال اعتزاله العاطفي لرياضة التنس في ملقه.
وانتهت مسيرة نادال (38 عاما) في رياضة التنس انتهت، عقب خروج إسبانيا من منافسات كأس ديفيز في دور الثمانية بعد الخسارة أمام هولندا.
وفي حفل أقيم في ملعب المباراة، والذي انتهى في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، وجه نادال الشكر لعائلته وفريقه، بالإضافة لآلاف الجماهير الذين ارتدوا علم إسبانيا، وتجمعوا في أرينا مارتن كاربينيا لتشجيعه.
وحرص روجيه فيدرر وأندي موراي ونوفاك ديوكوفيتش وسيرينا ويليامز وديفيد بيكام وراؤول وأندريس إنييستا وسيرجيو جارسيا، على الثناء على نادال في مقطع فيديو تم بثه، في المقابل لم يتمكن نادال من إخفاء دموعه أثناء حصوله على الإشادة من جميع الجهات.
وقال نادال: "الألقاب، والأرقام موجودة لذلك على الأرجح يعرفها الناس، ولكن أود أن يتم تذكري أكثر بأنني كنت شخصا جيدا، جاء من قرية صغير في مايوركا".
وأضاف: "كنت محظوظا لأن عمي كان مدربا للتنس وكان لدي عائلة رائعة. مجرد طفل كان يتبع أحلامه، وتدرب بأقصى ما عنده ليصل لما وصلت إليه اليوم".
وأردف: "ولكن الكثير من الأشخاص يبذلون أقصى ما عندهم كل يوم. كنت محظوظا للغاية في الحياة التي أتيحت لي، عشت تجارب لا يمكن نسيانها بسبب التنس. أود أن يتم تذكري كطفل حقق أكثر مما كان يحلم به".
وكان نادال يأمل في أن ينهي مسيرته بشكل خيالي من خلال مساعدة بلاده في الفوز ببطولة كأس ديفيز للمرة السادسة لينهي مسيرته التي استمرت لعقدين من الزمن، ولكن كان لدى بوتيتش فان دي زاندشلوب رأي آخر.
وحطم اللاعب الهولندي آمال نادال وجيشه من المشجعين بعدما تغلب عليه 6-4 و6-4 في الفردي، قبل أن يلعب مع ويسلي كولهوف، الذي يخوض بطولته الأخيرة أيضا، في مباراة الزوجي الحاسمة، حيث تغلب على الزوجي المكون من كارلوس ألكاراز ومارسيل جرانويرز بنتيجة 7-6 (7-4) و7-6 (7-3).
وكان نادال يشجع مواطنيه بحماس شديد من على مقاعد البدلاء، ولكن الثنائي الهولندي حافظ على هدوئه واستطاع تحقيق الفوز، ثم اضطر نادال للانتظار حتى تهدأ التصفيقات والهتافات قبل أن يخطو إلى الملعب للمرة الأخيرة ليسترجع ذكرياته عن مسيرته.
وصرح: "طوال 20 عاما، هي مدة مسيرتي الاحترافية، دعمتموني في الأوقات الجيدة، وفي الأوقات الصعبة دفعتموني للاستمرار في اللعب. تمكنت من العيش مع إسبانيا ومع الجميع، وشعرت بامتنان كبير لأنني شعرت بمحبة جميع الجمهور وخاصة هنا في إسبانيا".
وأكمل: "أود أن أهنئ هولندا وأشكر الفريق الإسباني المتواجد هنا، الذي سمح لي باللعب في بطولة كأس ديفيز مرة أخرى، رغم أن الأمور لم تسر كما كنا نريد. بذلت كل ما في وسعي".
واستطرد: "عشت الكثير من اللحظات المهمة من مسيرتي مع كل هؤلاء المتواجدين هنا، كان شرفا لي، حققنا العديد من الأشياء الجميلة والآن حان دوركم للاستمرار في عيشها، وأنا متأكد أن ذلك سيحدث".
وأكد: "الحقيقة هو أنك لا تريد أبدا أن تصل لهذه المرحلة. لم أتعب من لعب التنس ولكن جسدي لا يريد اللعب أكثر ويجب أن تتقبل هذا. أشعر بشرف كبير، لأنني كنت قادرا على جعل هوايتي احترافية لوقت طويل".
وتواجد بين الجماهير والدا نادال، وشقيقته وزوجته ونجله الصغير، وقال: "أنا هادئ لأنني تلقيت تربية تساعدني على مواجهة ما سيأتي الآن بهدوء. أنا هادئ لأنني أملك عائلة رائعة من حولي تدعمني في كل شيء ممكن".
وكانت التكهنات التي ظهرت قبل المباراة تشير إلى نادال ربما يلعب في منافسات الزوجي ولكن المدرب ديفيد فيرر لم يتمكن من مقاومة اختياره للعب في منافسات الفردي.
وكانت الدموع في عيون نادال خلال أداء مؤثر للنشيد الوطني الإسباني، وأظهر عزيمته المعهودة في محاولة لتأمين نقطة لفريقه، لكن لم يكن ذلك ممكنا.
وكانت هذه هي الخسارة الثانية فقط لنادال في كأس ديفيز في منافسات الفردي، حيث جاءت خسارته الأولى في أول مشاركة له في البطولة أمام التشيكي جيري نوفاك في العام 2004.
وقال نادال مبتسما: "خسرت أول مباراة لي في كأس ديفيز، كما خسرت آخر مباراة. لذلك نغلق الدائرة".
وأبقى ألكاراز على أحلام إسبانيا وأطال موعد اعتزال نادال لوقت قصير حين فاز على جريكسبور قبل مباراة الزوجي.
وقال الشاب البالغ 21 عاما الذي يسير على خطى مواطنه ولعب إلى جانبه في منافسات الزوجي دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف الماضي "شاهدت مباراة نادال بالكامل، وكانت لديّ الفرصة لمشاهدة المجموعة الأولى هنا مباشرة".
وأضاف "حاولت أن أقدم أفضل ما لديّ لأمنح إسبانيا أفضل فرصة للتأهل والفوز، لقد فعلت ذلك من أجل رافا".
وعن نادال أيضا، قال "إرثه سيبقى أبديا. لقد كان عظيما لكرة المضرب وللرياضة بشكل عام".
وتابع "بالنسبة لي، من الصعب الشعور بأن علي أن أستمر في إرثه... إنه صعب، بل يكاد يكون مستحيلا".
بدوره، أشاد فيرر قائد الفريق بنادال قائلا "هناك أشخاص يُذكرون بسبب إنجازاتهم، وآخرون يُذكرون حتى نهاية أيامهم، لكنك ستُذكر إلى الأبد".
وعُرضت صورة نادال في سماء باريس أمام برج إيفل. فاز الإسباني بـ14 لقبا ضمن بطولة فرنسا المفتوحة واكتسب لقب "ملك الملاعب الترابية".
وعلّق النجم الألماني المعتزل والمصنّف أول سابقا بوريس بيكر عبر "إكس": "أنا أبكي الآن.. رفاييل نادال.. يا له من رمز مطلق للرياضة! لن يكون هناك آخر مثله!".
إلى ذلك، نشر نجم التنس المعتزل روجيه فيدرر رسالة طويلة أشاد فيها بمنافسه اللدود نادال، الذي يستعد لإنهاء مسيرته الحافلة مع اللعبة البيضاء، قائلا "صديقك القديم يشجعك دائما".
وحددت المنافسة بين فيدرر ونادال واحدة من أعظم العصور في هذه الرياضة، حيث التقى الثنائي 40 مرة بين العامين 2004 و2019.
وفي رسالته التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب فيدرر لنادال " بينما تستعد لإنهاء مسيرتك مع التنس، لدي بعض الأشياء لأشاركها قبل أن يتملكني التأثر البالغ".
أضاف فيدرر "لنبدأ بالأمر الواضح: لقد تغلبت عليّ كثيرًا. أكثر مما تمكنت من التغلب عليك. لقد تحديتني بطرق لم يستطع أحد غيرك أن يفعلها. على الملاعب الرملية، شعرت وكأنني أخطو إلى حديقتك الخلفية، وجعلتني أعمل بجدية أكبر مما كنت أتخيل. لقد حاولت فقط الحفاظ على مكانتي".
أوضح فيدرر في رسالته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد جعلتني أعيد تصور لعبتي - حتى أنني ذهبت إلى حد تغيير حجم رأس المضرب، على أمل الحصول على أي ميزة".
وتابع "وأنت تعلم ماذا، رافا، لقد جعلتني أستمتع باللعبة أكثر. حسنًا، ربما لم يكن الأمر كذلك في البداية. بعد بطولة أستراليا المفتوحة عام 2004، تصدرت التصنيف العالمي لأول مرة. كنت اعتقد أنني كنت على قمة العالم".
أشار فيدرر "انتابني هذا الشعور حقا - حتى شهرين لاحقين، عندما تجولت أنت على الملعب في ميامي بقميصك الأحمر الذي لا يحتوي على أكمام، مستعرضًا عضلات ذراعك، لقد هزمتني عن جدارة".
وكشف النجم السويسري "كنا في بداية رحلتنا وانتهى بنا الأمر معا. بعد 20 عامًا، رافا، يجب أن أقول: يا لها من مسيرة مذهلة، بما في ذلك 14 لقبا في بطولة فرنسا المفتوحة. إنه أمر تاريخي! لقد جعلت إسبانيا فخورة. لقد جعلت عالم التنس بأكمله فخورا بك".
وتحدث فيدرر عن طقوس نادال الشهيرة والوقت الذي أمضاه أطفاله الأربعة في أكاديميات التنس الخاصة باللاعب البالغ من العمر 38 عاما، مضيفا: "كنت دائمًا أشعر بالقلق من أن أطفالي سيعودون إلى المنزل وهم يلعبون التنس بأيديهم اليسرى".
والتقى الثنائي في 9 مباريات نهائية في جراند سلام، فاز نادال بستة منها، لكن واحدة من أشهر لحظاتهما معا كانت في وداع فيدرر العاطفي في كأس لافر بالعاصمة البريطانية لندن قبل عامين، عندما تم تصوير الثنائي وهما يبكيان ويمسكان بأيدي بعضهما البعض.
واصل فيدرر حديثه لنادال، حيث قال "لقد كان وجودك بجانبي يعني لي كل شيء - ليس كمنافس ولكن كشريك لي في منافسات الزوجي".
وشدد "مشاركة الملعب معك في تلك الليلة، ومشاركة تلك الدموع، ستظل إلى الأبد واحدة من أكثر اللحظات الخاصة في مشواري الرياضي".
وزاد: "رافا، أعلم أنك تركز على المرحلة الأخيرة من مسيرتك الملحمية. سنتحدث عندما تنتهي. في الوقت الحالي، أريد فقط أن أهنئ عائلتك وفريقك، الذين لعبوا جميعا دورا كبيرا في نجاحك".
واختتم فيدرر رسالته قائلا: "أريدك أن تعلم أن صديقك القديم يشجعك دائما، وسوف يشجعك أيضًا بكل ما ستقوم به بعد ذلك. رافا الأفضل دائما، مشجعك روجيه".
وسُئل نادال في مؤتمر صحفي أمس الاثنين عن إمكانية سفر فيدرر إلى ملقة، بعدما أعلن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش حضوره لمنافسات كأس ديفيز.
ورد نادال "لم أتحدث إلى روجيه. أعتقد أن جدول أعماله مزدحم. وبالمناسبة، بالطبع سيكون هذا الأسبوع هو الأخير لي في مسيرتي الاحترافية، لكنني لا أعتقد أنه سيكون الوداع الأخير. لذا ستكون هناك فرص أخرى للقيام بشيء ما". -(وكالات)

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