رافينيا يتفهم صافرات الاستهجان بعد تعادل البرازيل مع أوروجواي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أكد البرازيلي رافينيا، عقب تعادل منتخب
بلاده أمام أوروجواي 1-1 ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، أن فريقه بذل "كل ما في وسعه لتحقيق الفوز، ولكن لسوء الحظ تحدث هذه الأشياء في كرة القدم".
وحاول رافينيا في تصريحات صحفية عقب اللقاء، التخفيف من وقع الانتقادات وصيحات الاستهجان التي طغت على ملعب فونتي نوفا في الدقائق الأخيرة من المباراة، في ختام مواجهات الجولة الثانية عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال لاعب
برشلونة: "أعتقد أن الاحتجاجات تتعلق بشكل أكبر بالنتيجة. في رأيي، لعبنا جيدا. في الحقيقة إنني فخور بكل الموجودين هنا، الذين لعبوا، وحتى من جلسوا على مقاعد البدلاء، داعمين".
وأضاف رافينيا (27 عاما): "يجب أن نخرج ورؤوسنا مرفوعة لأنه بما فعلناه اليوم سيكون من الصعب عليهم (الخصوم) الفوز علينا".
وبالتعادل رفعت أوروجواي رصيدها إلى 20 نقطة مستقرة في الوصافة خلف الأرجنتين، أما البرازيل فتحتل المركز الخامس بـ18 نقطة.
الأرجنتين راضية
من ناحية ثانية، تولى والتر صامويل مساعد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، مهمة حضور المؤتمر الصحفي عقب الفوز 1-0 على بيرو في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، نتيجة شعور سكالوني ببعض التوعّك.
وقال صامويل: "يجب أن نشكر اللاعبين لأنهم بذلوا مجهودا مضنيا، نحن على مسافة خطوة واحدة تقريبا من مونديال جديد، لذا فإننا سعداء للغاية".
وأوضح صامويل أن سكالوني "شعر ببعض التوعّك"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس هناك ما يدعو للقلق.
وأثنى المدرب المساعد على الأداء الذي قدمه لاوتارو مارتينيز، صاحب هدف المباراة الوحيد من صناعة ليونيل ميسي، معتبرا "من الواضح أننا نثق به تماما، لا نشك أبدا في قدرات لاوتارو وما فعله اليوم كان رائعا. سعداء للغاية من أجله، ليس فقط على مستوى الأهداف، بل وما يفعله لمساعدة الفريق".
كما أبرز صامويل نجاح الأرجنتين في تجاوز آثار الهزيمة التي تعرضت لها الخميس الماضي على يد باراجواي 2-1 في أسونسيون، موضحا أن تلك المباراة كانت "خطوة للخلف"، لكن الفريق "استفاق" وأظهر أن "لديه رغبة كبيرة في مواصلة الانتصارات والمنافسة".
وبعد التغلب على بيرو، حافظت الأرجنتين على صدارتها لجدول تصفيات كونميبول المؤهلة إلى مونديال 2026 برصيد 25 نقطة بعد مرور 12 جولة، متقدمة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيها؛ أوروجواي، وست نقاط عن الإكوادور وكولومبيا، مع تبقي ست جولات.
في الجهة المقابلة، أكد خورخي فوساتي مدرب منتخب بيرو، عقب الهزيمة، أن "هامش الخطأ أصبح أصغر" بالنسبة لفريقه الذي يحتل المركز الأخير في التصفيات، ومع ذلك ما يزال يحظى بفرص.
واستدرك فوساتي: "يجب أن أكون واضحًا وأعلم أننا خسرنا اليوم 1-0 أمام بطل العالم الحالي وبطل أميركا الحالي. يجب أن أحافظ على التوازن وأنظر إلى ما هو أبعد النتائج".
إلا أن فوساتي أقر بأن "النظر إلى الجدول ورؤية نفسك أخيرًا يؤلمك، ويؤلمنا"، وفي الوقت ذاته أشاد بأداء منتخب بيرو على المستوى الدفاعي، وقال إنه نجح في تقليض الهجوم الأرجنتيني الذي لم تتح له العديد من الفرص الواضحة للتسجيل.
وبخسارتها أمام الأرجنتين، تتذيل بيرو ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلى لمونديال 2026 برصيد 7 نقاط، بفارق ست نقاط خلف بوليفيا صاحبة المركز السابع، وهو المركز الأخير الذي يمنح تذكرة لخوض الملحق.
وردل على سؤال حول مستقبله على مقاعد البدلاء في المنتخب، أشار فوساتي إلى فضيحة الفساد التي طالت اتحاد كرة القدم في بيرو بعد اعتقال رئيسه أجوستين لوزانو مؤخرا، وقال إنه لا يعلم كيف ستسير الأمور في الاتحاد وما إذا كان سيحدث تغيير في المسؤولين.
وأضاف: "هناك ما يكفي من الوقت للتحليل والتفكير، وعلى الجانب الآخر، الطرف الآخر المشارك في هذا، وهو الشق الإداري، مدير كرة القدم، سوف يقوم بتحليل العمل الذي تم إنجازه حتى الآن وهناك سنرى ما رأيهم وسنرى أيضًا كيف سيستمر الأمر"، موضحًا أن الوضع في الاتحاد أثر على الفريق لأنه "لم يكن من السهل تجاوز هذا الوضع".
دياز يدعو للتقييم
إلى ذلك، أكد مهاجم منتخب كولومبيا، لويس دياز، أنه يتعين على منتخب بلاده أن يقوم بالتقييم والتصحيح، على المستوى الفردي والجماعي، للأخطاء التي أدت إلى الخسارة 0-1 أمام الإكوادور على ملعب متروبوليتانو روبرتو ميلينديز.
وقال جناح ليفربول بعد المباراة: "كمجموعة وكأفراد، علينا تقييم ما حدث وتصحيحه"، مضيفا أن الفريق فشل "بعدم تسجيله للهدف".
وانتقد المهاجم أداء الفريق الذي يشرف على تدريبه نيستور لورينزو، وقال إنه لو سجلوا أي من الفرص التي أتيحت لهم "لأصبحت النتيجة مختلفة".
واختتم دياز، الذي سدد في القائم خلال الشوط الأول ولم يقدم أفضل مبارياته، حديثه "لقد أتيحت لنا الكثير من الفرص، إذا لم نسجل فإن المنافس سيقوم هو بالتسجيل وقد حدث (في الدقيقة السابعة من المباراة). كان ذلك أيضا خطأ، لا يمكننا أن نبدأ المباراة ثم نستقبل هدفا بهذا الشكل".
وفازت الإكوادور بفضل هدف لإينر فالنسيا (7)، وقاومت بعدها حصار أصحاب الأرض لتسجيل هدف التعادل، حيث لعبت منقوصة لأكثر من 60 دقيقة، بعد طرد قلب الدفاع بيرو هينكابي، حيث تألق حارس الضيوف، هرنان جالينديز، ليحمي مرماه من غارات الكولومبيين.
وبهذا الانتصار ترفع الإكوادور رصيدها إلى 19 نقطة لتحتل المركز الثالث في الجدول بفارق نقطة خلف أوروجواي وست نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة.
ولم تخسر الإكوادور في آخر خمس جولات بالتصفيات حيث حققت الفوز في ثلاث منها وتعادلت في اثنتين، بينما تجمد رصيد كولومبيا عند 19 نقطة أيضا في المركز الرابع بعدما تكبدت الهزيمة الثانية تواليا.
في الطرف الآخر، أكد سيباستيان بيكاسيسي، مدرب منتخب الإكوادور، أن فريقه اتخذ "خطوة أخرى نحو حلم كأس العالم". وبالنسبة للمدرب الأرجنتيني، فإن مواجهة كولومبيا كانت على مرحلتين "الأولى عندما كنا 11 لاعبا في مواجهة 11 لاعبا والثانية عندما اضطررنا للعب منقوصين بلاعب بعد طرد المدافع بييرو هينكابي في الدقيقة 34".
وقال بيكاسيسي خلال المؤتمر الصحفي: "بعد ذلك بدأت مباراة أخرى حيث أصبحنا أكثر عرضة للهجمات بسبب جودة لاعبي الخصم وقدرتهم على تمرير الكرة من الوسط والجوانب".
كما أشاد المدرب الأرجنتيني بأداء لاعبيه قائلا "عندما حدثت حالة الطرد عانينا لمدة خمس دقائق ولكن في الشوط الثاني تمكنا من إعادة تنظيم صفوفنا وقمنا بتشكيل خط دفاع مكون من خمسة لاعبين مع ثلاثة لاعبين في خط الوسط".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان منتخب الإكوادور يمتلك أفضل خط دفاع في البطولة، أشاد بيكاسيسي بميزة شباب لاعبيه والتزامهم بتمثيل بلادهم.
وأكد الأرجنتيني "لقد أظهرنا الكثير من القوة والشجاعة وخصوصا عندما كنا 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، كنا نسيطر على المباراة بشكل واضح وكنا نستحق التقدم". -(وكالات)
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