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رافينيا يتفهم صافرات الاستهجان بعد تعادل البرازيل مع أوروجواي

11/23/2024 3:54:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أكد البرازيلي رافينيا، عقب تعادل منتخب بلاده أمام أوروجواي 1-1 ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، أن فريقه بذل "كل ما في وسعه لتحقيق الفوز، ولكن لسوء الحظ تحدث هذه الأشياء في كرة القدم".
وحاول رافينيا في تصريحات صحفية عقب اللقاء، التخفيف من وقع الانتقادات وصيحات الاستهجان التي طغت على ملعب فونتي نوفا في الدقائق الأخيرة من المباراة، في ختام مواجهات الجولة الثانية عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال لاعب برشلونة: "أعتقد أن الاحتجاجات تتعلق بشكل أكبر بالنتيجة. في رأيي، لعبنا جيدا. في الحقيقة إنني فخور بكل الموجودين هنا، الذين لعبوا، وحتى من جلسوا على مقاعد البدلاء، داعمين".
وأضاف رافينيا (27 عاما): "يجب أن نخرج ورؤوسنا مرفوعة لأنه بما فعلناه اليوم سيكون من الصعب عليهم (الخصوم) الفوز علينا".
وبالتعادل رفعت أوروجواي رصيدها إلى 20 نقطة مستقرة في الوصافة خلف الأرجنتين، أما البرازيل فتحتل المركز الخامس بـ18 نقطة.
الأرجنتين راضية
من ناحية ثانية، تولى والتر صامويل مساعد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، مهمة حضور المؤتمر الصحفي عقب الفوز 1-0 على بيرو في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، نتيجة شعور سكالوني ببعض التوعّك.
وقال صامويل: "يجب أن نشكر اللاعبين لأنهم بذلوا مجهودا مضنيا، نحن على مسافة خطوة واحدة تقريبا من مونديال جديد، لذا فإننا سعداء للغاية".
وأوضح صامويل أن سكالوني "شعر ببعض التوعّك"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس هناك ما يدعو للقلق.
وأثنى المدرب المساعد على الأداء الذي قدمه لاوتارو مارتينيز، صاحب هدف المباراة الوحيد من صناعة ليونيل ميسي، معتبرا "من الواضح أننا نثق به تماما، لا نشك أبدا في قدرات لاوتارو وما فعله اليوم كان رائعا. سعداء للغاية من أجله، ليس فقط على مستوى الأهداف، بل وما يفعله لمساعدة الفريق".
كما أبرز صامويل نجاح الأرجنتين في تجاوز آثار الهزيمة التي تعرضت لها الخميس الماضي على يد باراجواي 2-1 في أسونسيون، موضحا أن تلك المباراة كانت "خطوة للخلف"، لكن الفريق "استفاق" وأظهر أن "لديه رغبة كبيرة في مواصلة الانتصارات والمنافسة".
وبعد التغلب على بيرو، حافظت الأرجنتين على صدارتها لجدول تصفيات كونميبول المؤهلة إلى مونديال 2026 برصيد 25 نقطة بعد مرور 12 جولة، متقدمة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيها؛ أوروجواي، وست نقاط عن الإكوادور وكولومبيا، مع تبقي ست جولات.
في الجهة المقابلة، أكد خورخي فوساتي مدرب منتخب بيرو، عقب الهزيمة، أن "هامش الخطأ أصبح أصغر" بالنسبة لفريقه الذي يحتل المركز الأخير في التصفيات، ومع ذلك ما يزال يحظى بفرص.
واستدرك فوساتي: "يجب أن أكون واضحًا وأعلم أننا خسرنا اليوم 1-0 أمام بطل العالم الحالي وبطل أميركا الحالي. يجب أن أحافظ على التوازن وأنظر إلى ما هو أبعد النتائج".
إلا أن فوساتي أقر بأن "النظر إلى الجدول ورؤية نفسك أخيرًا يؤلمك، ويؤلمنا"، وفي الوقت ذاته أشاد بأداء منتخب بيرو على المستوى الدفاعي، وقال إنه نجح في تقليض الهجوم الأرجنتيني الذي لم تتح له العديد من الفرص الواضحة للتسجيل.
وبخسارتها أمام الأرجنتين، تتذيل بيرو ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلى لمونديال 2026 برصيد 7 نقاط، بفارق ست نقاط خلف بوليفيا صاحبة المركز السابع، وهو المركز الأخير الذي يمنح تذكرة لخوض الملحق.
وردل على سؤال حول مستقبله على مقاعد البدلاء في المنتخب، أشار فوساتي إلى فضيحة الفساد التي طالت اتحاد كرة القدم في بيرو بعد اعتقال رئيسه أجوستين لوزانو مؤخرا، وقال إنه لا يعلم كيف ستسير الأمور في الاتحاد وما إذا كان سيحدث تغيير في المسؤولين.
وأضاف: "هناك ما يكفي من الوقت للتحليل والتفكير، وعلى الجانب الآخر، الطرف الآخر المشارك في هذا، وهو الشق الإداري، مدير كرة القدم، سوف يقوم بتحليل العمل الذي تم إنجازه حتى الآن وهناك سنرى ما رأيهم وسنرى أيضًا كيف سيستمر الأمر"، موضحًا أن الوضع في الاتحاد أثر على الفريق لأنه "لم يكن من السهل تجاوز هذا الوضع".
دياز يدعو للتقييم
إلى ذلك، أكد مهاجم منتخب كولومبيا، لويس دياز، أنه يتعين على منتخب بلاده أن يقوم بالتقييم والتصحيح، على المستوى الفردي والجماعي، للأخطاء التي أدت إلى الخسارة 0-1 أمام الإكوادور على ملعب متروبوليتانو روبرتو ميلينديز.
وقال جناح ليفربول بعد المباراة: "كمجموعة وكأفراد، علينا تقييم ما حدث وتصحيحه"، مضيفا أن الفريق فشل "بعدم تسجيله للهدف".
وانتقد المهاجم أداء الفريق الذي يشرف على تدريبه نيستور لورينزو، وقال إنه لو سجلوا أي من الفرص التي أتيحت لهم "لأصبحت النتيجة مختلفة".
واختتم دياز، الذي سدد في القائم خلال الشوط الأول ولم يقدم أفضل مبارياته، حديثه "لقد أتيحت لنا الكثير من الفرص، إذا لم نسجل فإن المنافس سيقوم هو بالتسجيل وقد حدث (في الدقيقة السابعة من المباراة). كان ذلك أيضا خطأ، لا يمكننا أن نبدأ المباراة ثم نستقبل هدفا بهذا الشكل".
وفازت الإكوادور بفضل هدف لإينر فالنسيا (7)، وقاومت بعدها حصار أصحاب الأرض لتسجيل هدف التعادل، حيث لعبت منقوصة لأكثر من 60 دقيقة، بعد طرد قلب الدفاع بيرو هينكابي، حيث تألق حارس الضيوف، هرنان جالينديز، ليحمي مرماه من غارات الكولومبيين.
وبهذا الانتصار ترفع الإكوادور رصيدها إلى 19 نقطة لتحتل المركز الثالث في الجدول بفارق نقطة خلف أوروجواي وست نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة.
ولم تخسر الإكوادور في آخر خمس جولات بالتصفيات حيث حققت الفوز في ثلاث منها وتعادلت في اثنتين، بينما تجمد رصيد كولومبيا عند 19 نقطة أيضا في المركز الرابع بعدما تكبدت الهزيمة الثانية تواليا.
في الطرف الآخر، أكد سيباستيان بيكاسيسي، مدرب منتخب الإكوادور، أن فريقه اتخذ "خطوة أخرى نحو حلم كأس العالم". وبالنسبة للمدرب الأرجنتيني، فإن مواجهة كولومبيا كانت على مرحلتين "الأولى عندما كنا 11 لاعبا في مواجهة 11 لاعبا والثانية عندما اضطررنا للعب منقوصين بلاعب بعد طرد المدافع بييرو هينكابي في الدقيقة 34".
وقال بيكاسيسي خلال المؤتمر الصحفي: "بعد ذلك بدأت مباراة أخرى حيث أصبحنا أكثر عرضة للهجمات بسبب جودة لاعبي الخصم وقدرتهم على تمرير الكرة من الوسط والجوانب".
كما أشاد المدرب الأرجنتيني بأداء لاعبيه قائلا "عندما حدثت حالة الطرد عانينا لمدة خمس دقائق ولكن في الشوط الثاني تمكنا من إعادة تنظيم صفوفنا وقمنا بتشكيل خط دفاع مكون من خمسة لاعبين مع ثلاثة لاعبين في خط الوسط".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان منتخب الإكوادور يمتلك أفضل خط دفاع في البطولة، أشاد بيكاسيسي بميزة شباب لاعبيه والتزامهم بتمثيل بلادهم.
وأكد الأرجنتيني "لقد أظهرنا الكثير من القوة والشجاعة وخصوصا عندما كنا 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، كنا نسيطر على المباراة بشكل واضح وكنا نستحق التقدم". -(وكالات)

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