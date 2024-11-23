الأردن ينظم الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - ينظم الأردن الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات ضمن رزنامة العام المقبل، حيث اعتمد المجلس العالمي لرياضة السيارات أول من أمس رزنامة بطولة الشرق الأوسط للراليات 2025، والتي تضم 6 راليات شرق أوسطية.
وتشهد بطولة الشرق الأوسط للراليات 2025، عودة راليي سلطنة عُمان الذي يشكل الجولة الافتتاحية للبطولة، ورالي لبنان، وعودة السعودية لرزنامة البطولة بعد غياب دام 17 عاما، وكانت استتضافت العام 2008 رالي
الشرقية، كحدث تجريبي قبل أن تتوقف مشاركتها في البطولة.
وتنطلق البطولة في شهر كانون الثاني (يناير)، وتختتم في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وتم تقليص عدد الراليات لبطولة الشرق الأوسط للراليات العام الحالي، لتصبح 3 راليات وهي: راليات قطر، الأردن وقبرص بدلا من 5، بعد إلغاء راليي لبنان وعُمان، بسبب الأوضاع التي تمر بها المنطقة.
وحقق السائقون الأردنيون مراكز متقدمة في بطولة العام الحالي، وتحديدا في بطولة ميرك 2، حيث نال اللقب شاكر جويحان للمرة الأولى، وجاء شادي شعبان بالمركز الثاني، وجاء السائق حسام سالم بالمركز الثالث، واحتل إيهاب الشرفا المركز الرابع، وجاء عيسى أبو جاموس بالمركز الخامس.
وتصدر سامر عيسى بطولة الشرق الأوسط للملاحين ميرك 2 واحتلت نانسي المجالي المركز الثاني، وجاء يوسف جمعة بالمركز الثالث، وجاء مصطفى جمعة بالمركز الرابع، ثم جاء عماد جمعة بالمركز السادس.
وفي الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط، جاء السائقون الأردنيون شاكر جويحان بالمركز الثالث، واحتل شادي شعبان المركز السابع، وجاء حسام سالم بالمركز العاشر، واحتل بدر الفايز المركز الثاني عشر، وجاء ايهاب الشرفا بالمركز الرابع عشر، وجاء عيسى أبو جاموس بالمركز الخامس عشر.
وحقق حامل لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين 2023، الأردني عطا الحمود المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، وحقق سامر عيسى المركز الخامس، وحققت ناسي المجالي المركز التاسع، وجاء يوسف جمعة بالمركز الخامس عشر، واحتل مصطفى جمعة المركز السادس، فيما جاءعماد جمعة بالمركز السابع.
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