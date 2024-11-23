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الأردن ينظم الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات

11/23/2024 3:54:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - ينظم الأردن الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات ضمن رزنامة العام المقبل، حيث اعتمد المجلس العالمي لرياضة السيارات أول من أمس رزنامة بطولة الشرق الأوسط للراليات 2025، والتي تضم 6 راليات شرق أوسطية.
وتشهد بطولة الشرق الأوسط للراليات 2025، عودة راليي سلطنة عُمان الذي يشكل الجولة الافتتاحية للبطولة، ورالي لبنان، وعودة السعودية لرزنامة البطولة بعد غياب دام 17 عاما، وكانت استتضافت العام 2008 رالي الشرقية، كحدث تجريبي قبل أن تتوقف مشاركتها في البطولة.
وتنطلق البطولة في شهر كانون الثاني (يناير)، وتختتم في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وتم تقليص عدد الراليات لبطولة الشرق الأوسط للراليات العام الحالي، لتصبح 3 راليات وهي: راليات قطر، الأردن وقبرص بدلا من 5، بعد إلغاء راليي لبنان وعُمان، بسبب الأوضاع التي تمر بها المنطقة.
وحقق السائقون الأردنيون مراكز متقدمة في بطولة العام الحالي، وتحديدا في بطولة ميرك 2، حيث نال اللقب شاكر جويحان للمرة الأولى، وجاء شادي شعبان بالمركز الثاني، وجاء السائق حسام سالم بالمركز الثالث، واحتل إيهاب الشرفا المركز الرابع، وجاء عيسى أبو جاموس بالمركز الخامس.
وتصدر سامر عيسى بطولة الشرق الأوسط للملاحين ميرك 2 واحتلت نانسي المجالي المركز الثاني، وجاء يوسف جمعة بالمركز الثالث، وجاء مصطفى جمعة بالمركز الرابع، ثم جاء عماد جمعة بالمركز السادس.
وفي الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط، جاء السائقون الأردنيون شاكر جويحان بالمركز الثالث، واحتل شادي شعبان المركز السابع، وجاء حسام سالم بالمركز العاشر، واحتل بدر الفايز المركز الثاني عشر، وجاء ايهاب الشرفا بالمركز الرابع عشر، وجاء عيسى أبو جاموس بالمركز الخامس عشر.
وحقق حامل لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين 2023، الأردني عطا الحمود المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، وحقق سامر عيسى المركز الخامس، وحققت ناسي المجالي المركز التاسع، وجاء يوسف جمعة بالمركز الخامس عشر، واحتل مصطفى جمعة المركز السادس، فيما جاءعماد جمعة بالمركز السابع.


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