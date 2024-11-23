سماوي: سلة الفحيص ستواصل التحليق.. ونسعى لاستحداث استثمارات مستدامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - جددت الهيئة العامة لنادي شباب الفحيص، ثقتها في الرئيس السابق أيمن سماوي، ليكون رئيسا للهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة حتى العام 2027.
وأقيمت انتخابات
نادي شباب الفحيص في مقره، واستمرت حتى ساعة متأخرة من أول من أمس، وأسفرت عن تزكية أيمن سماوي رئيسا للهيئة الإدارية الجديدة إلى جانب الأعضاء، شهم حتر، أنس الجريسات، جودت المخامرة، مهند الداؤود، رامي سماوي، عودة العكروش، أيمن المخامرة وعيسى السلمان، وتواجد الأعضاء بدر الناصر، موفق الطعامنة ولواء السلمان في قائمة "الاحتياط".
وأقرت الهيئة العامة للفحيص التقريرين الإداري والمالي خلال الجلسة التي أشرفت عليها مديرة رعاية الشباب في محافظة البلقاء الدكتورة خديجة أبو حمور ورئيسة انتخابات النادي وممثلين عن وزارة الشباب، وينتظر أن يتم توزيع المناصب الإدارية بين الأعضاء خلال المرحلة المقبلة.
وقال سماوي في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "أشكر الهيئة العامة لنادي شباب الفحيص على ثقتها بتزكيتي رئيسا للنادي للمرة السادسة، هذه ثقة كبيرة وإن شاء الله سأكون على قدر المسؤولية لمواصلة مسيرة إنجازات النادي".
وأضاف: "نتطلع إلى تمكين النادي اجتماعيا وماديا من خلال استحداث استثمارات تتعلق بإنشاء مسبح عائلي وتفعيل المركز الثقافي وتأجير المسرح وإنشاء مطعم عائلي وتأجير المساحات والاستثمار بملعب كرة القدم، وهذه الأمور تحتاج إلى قطع أراض سنحرص على مخاطبة الجهات المعنية من أجل ضمان توفيرها بالمرحلة المقبلة".
وتابع: "استحداث المنشآت سيكون بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير ضخ السيولة إلى خزينة النادي على مدار العام، حتى يواصل النادي مسيرته بعيدا عن هوية الأسماء والأشخاص الذين يديرونه"، مشددا على سعيهم لتوفير سيولة مستدامة.
وكشف رئيس نادي الفحيص عن استمرار دعمهم لفرق الفئات العمرية وفريق السيدات، الذي سيبدأ مرحلة التحضير للموسم الجديد خلال الأيام المقبلة، مشيرا: "سنبدأ بالتجهيز للموسم المقبل، خصوصا وأننا ننتظر تثبيت موعد بطولة جدة للسيدات للمشاركة فيها خلال الربع الأول من العام المقبل، إلى جانب بطولة الأندية العربية للسيدات، التي يستضيف نادي سبورتينغ المصري نسختها السادسة والعشرين في مدينة الإسكندرية صيف العام المقبل".
وأضاف: "تركيزنا سيكون منصبا على البطولة العربية، وعلينا الدفاع عن لقبنا وإثبات مدى التطور الذي وصلنا إليه"، علما أن الفرق المتوقع مشاركتها ستخاطب الاتحاد العربي لتحديد موعد للبطولة لا يتعارض مع انطلاقة الدوريات العالمية وتحديدا الدوري الأميركي للسيدات، وذلك حتى تتمكن الفرق من استقطاب لاعبات محترفات على سوية عالية وتجنب تحميل صناديق الأندية مصاريف اضافية من فترة التعاقد قصيرة المدة، والتي لا تتجاوز الـ30 يوما.
وتمنى سماوي على الهيئة الإدارية الجديدة التي سيتم انتخابها لإدارة شؤون كرة السلة، مواصلة دعم الفئات العمرية ومد يد العون للأندية الراغبة بإنشاء فرق للسيدات وتحفيزها على المشاركة، لافتا: "شاهدنا نموذجا سابقا بمشاركة محلية واسعة للسيدات في بطولة نظمتها أكاديمية سام دغلس، ويمكن للأندية استقطاب اللاعبات والمشاركة بهن في بطولة رسمية، لخدمة مسيرة المنتخبات الوطنية".
وأكد: "ملف السيدات يجب أن يكون أولوية، نحن مستمرون في الفحيص برعاية مواهب اللعبة على مستوى الإناث، ولن ندخل في منافسة على فرق الرجال، لأننا نحمل في الفحيص نظرية الفوز واللعب من أجله فقط".
وينتظر أن تشارك ناشئات الفحيص لفرق الفئات العمرية في بطولة الأكاديميات التي تقام في الإمارات نهاية العام الحالي مع استمرار الاستقرار الفني على مستوى الأجهزة الفنية كافة، حيث يقول أيمن سماوي في هذا الصدد: "شاركنا الموسم الماضي وحققنا أهدافنا، هذه البطولة تمثل فرصة للاعباتنا من أجل عيش أجواء البطولات الدولية والمباريات التنافسية خارج الإطار المحلي".
ووجه سماوي كلمة إلى جماهير الفحيص، جاء فيها: "مستمرون بتقديم كل ما نستطيع لخدمة نادي شباب الفحيص على الجانب الاجتماعي مع تفعيل الدور الثقافي، الهيئة الإدارية الجديدة تضم عددا من الشباب الطموح الذين لديهم الرغبة في العمل وتقديم الإنجاز، ونأمل في أن ننقل النادي إلى مكان أكثر شموخا على الجوانب كافة".
MENAFN23112024000072011014ID1108917397