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سماوي: سلة الفحيص ستواصل التحليق.. ونسعى لاستحداث استثمارات مستدامة

11/23/2024 3:54:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - جددت الهيئة العامة لنادي شباب الفحيص، ثقتها في الرئيس السابق أيمن سماوي، ليكون رئيسا للهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة حتى العام 2027.
وأقيمت انتخابات نادي شباب الفحيص في مقره، واستمرت حتى ساعة متأخرة من أول من أمس، وأسفرت عن تزكية أيمن سماوي رئيسا للهيئة الإدارية الجديدة إلى جانب الأعضاء، شهم حتر، أنس الجريسات، جودت المخامرة، مهند الداؤود، رامي سماوي، عودة العكروش، أيمن المخامرة وعيسى السلمان، وتواجد الأعضاء بدر الناصر، موفق الطعامنة ولواء السلمان في قائمة "الاحتياط".
وأقرت الهيئة العامة للفحيص التقريرين الإداري والمالي خلال الجلسة التي أشرفت عليها مديرة رعاية الشباب في محافظة البلقاء الدكتورة خديجة أبو حمور ورئيسة انتخابات النادي وممثلين عن وزارة الشباب، وينتظر أن يتم توزيع المناصب الإدارية بين الأعضاء خلال المرحلة المقبلة.
وقال سماوي في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "أشكر الهيئة العامة لنادي شباب الفحيص على ثقتها بتزكيتي رئيسا للنادي للمرة السادسة، هذه ثقة كبيرة وإن شاء الله سأكون على قدر المسؤولية لمواصلة مسيرة إنجازات النادي".
وأضاف: "نتطلع إلى تمكين النادي اجتماعيا وماديا من خلال استحداث استثمارات تتعلق بإنشاء مسبح عائلي وتفعيل المركز الثقافي وتأجير المسرح وإنشاء مطعم عائلي وتأجير المساحات والاستثمار بملعب كرة القدم، وهذه الأمور تحتاج إلى قطع أراض سنحرص على مخاطبة الجهات المعنية من أجل ضمان توفيرها بالمرحلة المقبلة".
وتابع: "استحداث المنشآت سيكون بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير ضخ السيولة إلى خزينة النادي على مدار العام، حتى يواصل النادي مسيرته بعيدا عن هوية الأسماء والأشخاص الذين يديرونه"، مشددا على سعيهم لتوفير سيولة مستدامة.
وكشف رئيس نادي الفحيص عن استمرار دعمهم لفرق الفئات العمرية وفريق السيدات، الذي سيبدأ مرحلة التحضير للموسم الجديد خلال الأيام المقبلة، مشيرا: "سنبدأ بالتجهيز للموسم المقبل، خصوصا وأننا ننتظر تثبيت موعد بطولة جدة للسيدات للمشاركة فيها خلال الربع الأول من العام المقبل، إلى جانب بطولة الأندية العربية للسيدات، التي يستضيف نادي سبورتينغ المصري نسختها السادسة والعشرين في مدينة الإسكندرية صيف العام المقبل".
وأضاف: "تركيزنا سيكون منصبا على البطولة العربية، وعلينا الدفاع عن لقبنا وإثبات مدى التطور الذي وصلنا إليه"، علما أن الفرق المتوقع مشاركتها ستخاطب الاتحاد العربي لتحديد موعد للبطولة لا يتعارض مع انطلاقة الدوريات العالمية وتحديدا الدوري الأميركي للسيدات، وذلك حتى تتمكن الفرق من استقطاب لاعبات محترفات على سوية عالية وتجنب تحميل صناديق الأندية مصاريف اضافية من فترة التعاقد قصيرة المدة، والتي لا تتجاوز الـ30 يوما.
وتمنى سماوي على الهيئة الإدارية الجديدة التي سيتم انتخابها لإدارة شؤون كرة السلة، مواصلة دعم الفئات العمرية ومد يد العون للأندية الراغبة بإنشاء فرق للسيدات وتحفيزها على المشاركة، لافتا: "شاهدنا نموذجا سابقا بمشاركة محلية واسعة للسيدات في بطولة نظمتها أكاديمية سام دغلس، ويمكن للأندية استقطاب اللاعبات والمشاركة بهن في بطولة رسمية، لخدمة مسيرة المنتخبات الوطنية".
وأكد: "ملف السيدات يجب أن يكون أولوية، نحن مستمرون في الفحيص برعاية مواهب اللعبة على مستوى الإناث، ولن ندخل في منافسة على فرق الرجال، لأننا نحمل في الفحيص نظرية الفوز واللعب من أجله فقط".
وينتظر أن تشارك ناشئات الفحيص لفرق الفئات العمرية في بطولة الأكاديميات التي تقام في الإمارات نهاية العام الحالي مع استمرار الاستقرار الفني على مستوى الأجهزة الفنية كافة، حيث يقول أيمن سماوي في هذا الصدد: "شاركنا الموسم الماضي وحققنا أهدافنا، هذه البطولة تمثل فرصة للاعباتنا من أجل عيش أجواء البطولات الدولية والمباريات التنافسية خارج الإطار المحلي".
ووجه سماوي كلمة إلى جماهير الفحيص، جاء فيها: "مستمرون بتقديم كل ما نستطيع لخدمة نادي شباب الفحيص على الجانب الاجتماعي مع تفعيل الدور الثقافي، الهيئة الإدارية الجديدة تضم عددا من الشباب الطموح الذين لديهم الرغبة في العمل وتقديم الإنجاز، ونأمل في أن ننقل النادي إلى مكان أكثر شموخا على الجوانب كافة".

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