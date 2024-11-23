3 مباريات في طائرة الممتاز أقواها تجمع عيرا وشباب الحسين اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- تشتعل المنافسة في دوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة اليوم، من خلال إقامة 3 مباريات
في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب، أقواها لقاء المتصدر عيرا برصيد 18 نقطة، ومطارده حامل اللقب شباب الحسين برصيد 15 نقطة، في لقاء القمة الذي يقام عند الساعة السابعة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، فيما يلعب الوحدات برصيد 9 نقاط، مع مليح بلا نقاط، عند الساعة الخامسة مساء في الصالة ذاتها، ويلتقي الكرمل برصيد 9 نقاط مع المحطة برصيد 6 نقاط، عند الساعة السادسة مساء في صالة الحسن في إربد.
"دبلوماسية تنافسية"
لم تخل كلمات المديرين الفنيين لشباب الحسين وليد العسود، ولفريق عيرا يوسف أبوحميد من "الدبلوماسية التنافسية"، حين قال العسود: "صحيح أن مباراتنا مع عيرا، تعتبر قمة مبكرة، حيث سبق وأن التقينا في قمم السوبر وكأس الأردن والدرع، ونثمن اجتهاد الفريق وقيادته الإدارية والفنية، والقيمة الفنية للاعبيه الأسماء الكبيرة والشباب".
وأضاف: "فريق شباب الحسين جاهز بدنيا وتكتيكيا ونفسيا، ونملك الخيارات الكثيرة بمستويات متقاربة، سواء في التشكيل الأساسي والأوراق البديلة، وبعد خسارتنا الدراماتيكية أمام البقعة إداريا، نتطلع إلى كل مباراة بأنها مباراة نحو لقب، ونتعامل معها بهذا المستوى، ونتطلع إلى الفوز الذي يقربنا من ضم اللقب الرابع لهذا الموسم".
من جانبه، قال المدير الفني لفريق عيرا يوسف أبوحميد: "نحترم فريق شباب الحسين، ونقدر عمله الدؤوب في تخريج المواهب ورفدها للفريق الأول والمنتخبات الوطنية، وبالنسبة إلينا نعتبر شباب الحسين كتابا مفتوحا، من خلال رصده ومتابعته في مبارياته المختلفة، ولقاءاتنا السابقة كفريق عيرا جهزنا الفريق وفق البيانات الفنية والتكتيكية المتاحة".
وتابع: "صحيح أن الجاهزية البدنية والفنية تميل نسبيا لصالح شباب الحسين، على اعتبار أن أغلب عناصره شاركت المنتخب الوطني في البطولة العربية مؤخرا، وتدربنا بصفوف مكتملة منذ فترة وجيزة، إلا أن ثقتي كبيرة بجميع اللاعبين، ونتطلع إلى الفوز لإنهاء مرحلة الذهاب من الدوري بالصدارة المنفردة".
ويملك المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود العديد من الخيارات الفنية، يتقدمها صانع الألعاب ياسر عثمان، والضاربين حسن أبومشرف، محمود عبدالعزيز، إياد ماضي، مهند جروان، المحترف الكوبي سانتياغو والليبرو أيهم خنفر، ومثله المدير الفني لفريق عيرا، الذي يعتمد على خبرة صانع الألعاب يعقوب القهوجي، والضاربين عبادة فخراي، محمد دقماق، راشد العلوان، الباكستاني جيهان، الفلسطيني يامن كتانة والليبرو إياد محاسنة.
مبارتان ترتيبيتان
ويلعب الوحدات برصيد 9 نقاط مع مليح بلا نقاط، والكرمل برصيد 9 نقاط مع المحطة برصيد 6 نقاط، بهدف تحسين ترتيبهما على سلم الترتيب العام، ويشكل الفوز هاجسا للفرق الأربعة بشكل عام، ولفريق مليح بشكل خاص لتحقيق فوزه الأول في المسابقة، وتحريك رصيده الخالي من النقاط.
الوحدات مطالب بالعودة إلى سكة الانتصارات، معتمدا على قدرات فهد نعمان أو الفلسطيني معاذ صوان، والضاربين أحمد العواملة، محمد البخيت، عبدالله سعيفان، الروسي تيموفي، محمد جمال والليبرو خالد شباب، وكذلك يطلب مليح فوزه الأول، ويعتمد مدربه على محمد الرواشدة، أحمد الرواشدة، بدر المسايدة، مهند الصفدي، محمد سالم والليبرو يزيد الطعيمات.
وفي اللقاء الثاني، نجد أن مدرب الكرمل يبحث عن الفوز، معتمدا على الفلسطيني صانع الألعاب مراد أبو سعدة والضاربين ياسين مراجنه، محمد صالح، محمد مراجنة، صهيب البلاونة، محمد خليل، يوسف مقدادي والليبرو يوسف المقدادي، ويشترك بالطلب ذاته مدرب فريق المحطة، الذي يعول على قدرات المعد نعمان محمد نعمان، أحمد جمعة، يوسف إسليم، محمد قاسم، أحمد النقيب، بديع سمارة، سعيد الشامي والليبرو محمد جروان.
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