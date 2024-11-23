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3 مباريات في طائرة الممتاز أقواها تجمع عيرا وشباب الحسين اليوم

11/23/2024 3:54:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- تشتعل المنافسة في دوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة اليوم، من خلال إقامة 3 مباريات في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب، أقواها لقاء المتصدر عيرا برصيد 18 نقطة، ومطارده حامل اللقب شباب الحسين برصيد 15 نقطة، في لقاء القمة الذي يقام عند الساعة السابعة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، فيما يلعب الوحدات برصيد 9 نقاط، مع مليح بلا نقاط، عند الساعة الخامسة مساء في الصالة ذاتها، ويلتقي الكرمل برصيد 9 نقاط مع المحطة برصيد 6 نقاط، عند الساعة السادسة مساء في صالة الحسن في إربد.
"دبلوماسية تنافسية"
لم تخل كلمات المديرين الفنيين لشباب الحسين وليد العسود، ولفريق عيرا يوسف أبوحميد من "الدبلوماسية التنافسية"، حين قال العسود: "صحيح أن مباراتنا مع عيرا، تعتبر قمة مبكرة، حيث سبق وأن التقينا في قمم السوبر وكأس الأردن والدرع، ونثمن اجتهاد الفريق وقيادته الإدارية والفنية، والقيمة الفنية للاعبيه الأسماء الكبيرة والشباب".
وأضاف: "فريق شباب الحسين جاهز بدنيا وتكتيكيا ونفسيا، ونملك الخيارات الكثيرة بمستويات متقاربة، سواء في التشكيل الأساسي والأوراق البديلة، وبعد خسارتنا الدراماتيكية أمام البقعة إداريا، نتطلع إلى كل مباراة بأنها مباراة نحو لقب، ونتعامل معها بهذا المستوى، ونتطلع إلى الفوز الذي يقربنا من ضم اللقب الرابع لهذا الموسم".
من جانبه، قال المدير الفني لفريق عيرا يوسف أبوحميد: "نحترم فريق شباب الحسين، ونقدر عمله الدؤوب في تخريج المواهب ورفدها للفريق الأول والمنتخبات الوطنية، وبالنسبة إلينا نعتبر شباب الحسين كتابا مفتوحا، من خلال رصده ومتابعته في مبارياته المختلفة، ولقاءاتنا السابقة كفريق عيرا جهزنا الفريق وفق البيانات الفنية والتكتيكية المتاحة".
وتابع: "صحيح أن الجاهزية البدنية والفنية تميل نسبيا لصالح شباب الحسين، على اعتبار أن أغلب عناصره شاركت المنتخب الوطني في البطولة العربية مؤخرا، وتدربنا بصفوف مكتملة منذ فترة وجيزة، إلا أن ثقتي كبيرة بجميع اللاعبين، ونتطلع إلى الفوز لإنهاء مرحلة الذهاب من الدوري بالصدارة المنفردة".
ويملك المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود العديد من الخيارات الفنية، يتقدمها صانع الألعاب ياسر عثمان، والضاربين حسن أبومشرف، محمود عبدالعزيز، إياد ماضي، مهند جروان، المحترف الكوبي سانتياغو والليبرو أيهم خنفر، ومثله المدير الفني لفريق عيرا، الذي يعتمد على خبرة صانع الألعاب يعقوب القهوجي، والضاربين عبادة فخراي، محمد دقماق، راشد العلوان، الباكستاني جيهان، الفلسطيني يامن كتانة والليبرو إياد محاسنة.
مبارتان ترتيبيتان
ويلعب الوحدات برصيد 9 نقاط مع مليح بلا نقاط، والكرمل برصيد 9 نقاط مع المحطة برصيد 6 نقاط، بهدف تحسين ترتيبهما على سلم الترتيب العام، ويشكل الفوز هاجسا للفرق الأربعة بشكل عام، ولفريق مليح بشكل خاص لتحقيق فوزه الأول في المسابقة، وتحريك رصيده الخالي من النقاط.
الوحدات مطالب بالعودة إلى سكة الانتصارات، معتمدا على قدرات فهد نعمان أو الفلسطيني معاذ صوان، والضاربين أحمد العواملة، محمد البخيت، عبدالله سعيفان، الروسي تيموفي، محمد جمال والليبرو خالد شباب، وكذلك يطلب مليح فوزه الأول، ويعتمد مدربه على محمد الرواشدة، أحمد الرواشدة، بدر المسايدة، مهند الصفدي، محمد سالم والليبرو يزيد الطعيمات.
وفي اللقاء الثاني، نجد أن مدرب الكرمل يبحث عن الفوز، معتمدا على الفلسطيني صانع الألعاب مراد أبو سعدة والضاربين ياسين مراجنه، محمد صالح، محمد مراجنة، صهيب البلاونة، محمد خليل، يوسف مقدادي والليبرو يوسف المقدادي، ويشترك بالطلب ذاته مدرب فريق المحطة، الذي يعول على قدرات المعد نعمان محمد نعمان، أحمد جمعة، يوسف إسليم، محمد قاسم، أحمد النقيب، بديع سمارة، سعيد الشامي والليبرو محمد جروان.

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