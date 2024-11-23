جعيدي يطلب مغادرة الوحدات لغيابه المستمر عن التشكيلة الأساسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- قدم حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم
أحمد جعيدي، طلب فسخ عقده مع النادي ومغادرة الفريق قبل نهاية مرحلة الذهاب من الموسم الحالي، رغم تبقي نصف موسم لعقده الذي بدأ مطلع العام الحالي.
وعلمت "الغد" من مصادر مقربة من اللاعب، أن طلب اللاعب جاء بناء على عدم منحه الفرصة الكافية للعب بصفة أساسية مع "الأخضر"، ما حرمه من الاستمرار مع المنتخب الوطني في التجمعات الماضية، حيث غاب عن قائمة "النشامى" منذ قدوم المدرب جمال سلامي، رغم تواجده في نهائيات كأس آسيا الأخيرة في قطر، وتمثيله المنتخب في أكثر من مناسبة. وغاب جعيدي عن أحد تدريبات الفريق في اليومين الماضيين، رغبة منه في الضغط على إدارة النادي بهدف تسريع مسألة فسخ العقد، مع الإشارة إلى أن اللاعب لم يفكر بقرار فك الارتباط بينه وبين النادي بسبب أمور مالية.
ولم يلعب جعيدي بصفة مستمرة مع بداية الموسم الحالي، إلى جانب غيابه عن غالبية مباريات إياب الموسم الماضي منذ قدومه، حيث شارك فقط في مباراتين الموسم الماضي أمام الرمثا ومعان بدوري المحترفين، فيما لعب 4 مباريات هذا الموسم، بواقع مباراتين ببطولة الدوري أمام مغير السرحان وشباب العقبة، ومباراتين بدرع الاتحاد أمام الحسين إربد والجزيرة.
ويعد جعيدي البالغ من العمر 23 عاما، أحد حراس المرمى المميزين في السنوات الأخيرة، حيث لعب مع شباب الأردن لمواسم طويلة كحارس مرمى بدءا من الموسم 2020 حتى منتصف الموسم الماضي، إلى جانب تمثيله منتخبات الفئات العمرية آخرها "الأولمبي"، في نهائيات آسيا بنسختها الأخيرة خلال العام الحالي.
ورفضت إدارة نادي الوحدات طلبه في الأيام الماضية، رغبة منها في بقائه مع الفريق خلال الموسم الحالي الذي يشارك به الفريق في دوري أبطال آسيا 2، ومنافسته على 3 ألقاب محلية ممثلة بدوري المحترفين، وكأس الأردن وكأس السوبر، بعد نهاية بطولة درع الاتحاد أمس، وحاجة الفريق لوجود 3 حراس مرمى تحسبا لأي طارئ.
وغاب جعيدي عن آخر مباريات الفريق ببطولة الدرع، رغم غياب حارس مرمى الفريق الأساسي عبد الله الفاخوري، بسبب تواجده بصفوف المنتخب الوطني، في ظل لجوء الجهاز الفني بقيادة المدرب رأفت علي إلى مبدأ المداورة، ومنح الفرصة للحارس أحمد عرباش، الذي انضم للفريق بداية الموسم الحالي.
ومن المتوقع أن تحسم إدارة النادي ملف جعيدي في الفترة المقبلة، وإمكانية الموافقة على طلبه بين مرحلتي الذهاب والإياب، من أجل البحث عن حارس مرمى ثالث لصفوف الفريق، إلى جانب إمكانية التحاق الحارس بأحد الأندية المحلية أو الخارجية.
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