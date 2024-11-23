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جعيدي يطلب مغادرة الوحدات لغيابه المستمر عن التشكيلة الأساسية

11/23/2024 3:54:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- قدم حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم أحمد جعيدي، طلب فسخ عقده مع النادي ومغادرة الفريق قبل نهاية مرحلة الذهاب من الموسم الحالي، رغم تبقي نصف موسم لعقده الذي بدأ مطلع العام الحالي.
وعلمت "الغد" من مصادر مقربة من اللاعب، أن طلب اللاعب جاء بناء على عدم منحه الفرصة الكافية للعب بصفة أساسية مع "الأخضر"، ما حرمه من الاستمرار مع المنتخب الوطني في التجمعات الماضية، حيث غاب عن قائمة "النشامى" منذ قدوم المدرب جمال سلامي، رغم تواجده في نهائيات كأس آسيا الأخيرة في قطر، وتمثيله المنتخب في أكثر من مناسبة. وغاب جعيدي عن أحد تدريبات الفريق في اليومين الماضيين، رغبة منه في الضغط على إدارة النادي بهدف تسريع مسألة فسخ العقد، مع الإشارة إلى أن اللاعب لم يفكر بقرار فك الارتباط بينه وبين النادي بسبب أمور مالية.
ولم يلعب جعيدي بصفة مستمرة مع بداية الموسم الحالي، إلى جانب غيابه عن غالبية مباريات إياب الموسم الماضي منذ قدومه، حيث شارك فقط في مباراتين الموسم الماضي أمام الرمثا ومعان بدوري المحترفين، فيما لعب 4 مباريات هذا الموسم، بواقع مباراتين ببطولة الدوري أمام مغير السرحان وشباب العقبة، ومباراتين بدرع الاتحاد أمام الحسين إربد والجزيرة.
ويعد جعيدي البالغ من العمر 23 عاما، أحد حراس المرمى المميزين في السنوات الأخيرة، حيث لعب مع شباب الأردن لمواسم طويلة كحارس مرمى بدءا من الموسم 2020 حتى منتصف الموسم الماضي، إلى جانب تمثيله منتخبات الفئات العمرية آخرها "الأولمبي"، في نهائيات آسيا بنسختها الأخيرة خلال العام الحالي.
ورفضت إدارة نادي الوحدات طلبه في الأيام الماضية، رغبة منها في بقائه مع الفريق خلال الموسم الحالي الذي يشارك به الفريق في دوري أبطال آسيا 2، ومنافسته على 3 ألقاب محلية ممثلة بدوري المحترفين، وكأس الأردن وكأس السوبر، بعد نهاية بطولة درع الاتحاد أمس، وحاجة الفريق لوجود 3 حراس مرمى تحسبا لأي طارئ.
وغاب جعيدي عن آخر مباريات الفريق ببطولة الدرع، رغم غياب حارس مرمى الفريق الأساسي عبد الله الفاخوري، بسبب تواجده بصفوف المنتخب الوطني، في ظل لجوء الجهاز الفني بقيادة المدرب رأفت علي إلى مبدأ المداورة، ومنح الفرصة للحارس أحمد عرباش، الذي انضم للفريق بداية الموسم الحالي.
ومن المتوقع أن تحسم إدارة النادي ملف جعيدي في الفترة المقبلة، وإمكانية الموافقة على طلبه بين مرحلتي الذهاب والإياب، من أجل البحث عن حارس مرمى ثالث لصفوف الفريق، إلى جانب إمكانية التحاق الحارس بأحد الأندية المحلية أو الخارجية.

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