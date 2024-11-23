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عساف: مشاركة شباب الأردن بالدرع حققت الأهداف الإيجابية

11/23/2024 3:54:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






أكد المدير الفني لفريق شباب الأردن رائد عساف، أن مشاركة فريقه في بطولة درع الاتحاد محطة جيدة، وكانت مفيدة وحققت العديد من الإيجابيات الفنية والبدنية على المستوى العام، وبين أن شباب الأردن حارب بكل قوته من أجل التأهل للدور تصف النهائي، لكنه راض عن المحصلة النهائية التي قدمها لاعبوه في مباريات البطولة.
وأضاف في حديثه لـ "الغد": "شباب الأردن كان يحارب في مباريات البطولة من أجل منح اللاعبين الشباب مزيدا من الخبرة وزيادة الانسجام، والعمل على بث الثقة في اللاعبين الذين يثبتون يوما بعد يوم تطورهم الفني والبدني".
وأشار: "بطولة الدرع كانت تنافسية خصوصا أنها أقيمت بعد بداية دوري المحترفين، وفي فترة التوقف الدولية، ومن دون لاعبي المنتخب الوطني، وهذا أوجد تنافسا كبيرا بين الفرق للوصول للدور الثاني من البطولة، ومنحت المباريات الأجهزة الفنية فرصة لتجريب معظم لاعبي الفرق وخصوصا الشباب، وساهمت في تصويب الأخطاء الفنية التي ظهرت من أجل الوصول لمرحلة متقدمة من التحضيرات والجاهزية للمهمة الأصعب وهي دوري المحترفين".
وزاد عساف: "نجتهد بالعمل مع الفريق وما نزال نحتاج مزيدا من الوقت لمعرفة قدرات اللاعبين وإمكانياتهم وتسخيرها في خدمة المنظومة الجماعية للفريق، وشباب الأردن يعتمد بشكل كبير على العناصر الشابة، إضافة إلى عدد من لاعبي الخبرة وهي تمنح الفريق الثقة".
وقال عساف: "التنافس في مباريات دوري المحترفين سيبقى مشتعلا حتى اللحظات الأخيرة، خصوصا في الطريق للهروب من شبح الهبوط مع تعديل تعليمات الدوري بهبوط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى، والمستويات متقاربة والفارق النقطي قريبا، والظروف الفنية والإدارية متشابهة، وهذا يزيد من مسؤولية الأجهزة الفنية واللاعبين".
وبين أن التدريبات تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة من الجهاز الفني، أملا في العودة لمنافسات الدوري بصورة فنية جيدة، حيث سيواجه الفريق نظيره فريق الفيصلي في مباراة ودية غدا.
وكانت إدارة شباب الأردن تعاقدت مع عساف بعد نهاية منافسات الجولات الرابعة من بطولة دوري المحترفين وحتى نهاية الموسم الحالي، خلفا لمحمود شلباية، ويعتبر عساف من المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة، حيث ساهم في تثبيت شباب الأردن ببطولة الدوري بعد أن قاده في آخر 3 مواجهات في الموسم الماضي، وسبق له أن حقق لقب دوري المحترفين مع الوحدات وقاد شباب الخليل الفلسطيني في محطات عديدة.
ويحتل شباب الأردن المركز السادس بعد نهاية الجولة التاسعة من دوري المحترفين وبرصيد 11 نقطة، بعد 3 انتصارات وتعادلين و4 خسائر، وسجل لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا، وسيلقي نظيره فريق معان يوم الثلاثين من الشهر الحالي، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري.

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