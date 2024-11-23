عساف: مشاركة شباب الأردن بالدرع حققت الأهداف الإيجابية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
أكد المدير الفني لفريق شباب الأردن رائد عساف، أن مشاركة فريقه في بطولة درع الاتحاد محطة جيدة، وكانت مفيدة وحققت العديد من الإيجابيات الفنية والبدنية على المستوى العام، وبين أن شباب الأردن حارب بكل قوته من أجل التأهل للدور تصف النهائي، لكنه راض عن المحصلة النهائية التي قدمها لاعبوه في مباريات
البطولة.
وأضاف في حديثه لـ "الغد": "شباب الأردن كان يحارب في مباريات البطولة من أجل منح اللاعبين الشباب مزيدا من الخبرة وزيادة الانسجام، والعمل على بث الثقة في اللاعبين الذين يثبتون يوما بعد يوم تطورهم الفني والبدني".
وأشار: "بطولة الدرع كانت تنافسية خصوصا أنها أقيمت بعد بداية دوري المحترفين، وفي فترة التوقف الدولية، ومن دون لاعبي المنتخب الوطني، وهذا أوجد تنافسا كبيرا بين الفرق للوصول للدور الثاني من البطولة، ومنحت المباريات الأجهزة الفنية فرصة لتجريب معظم لاعبي الفرق وخصوصا الشباب، وساهمت في تصويب الأخطاء الفنية التي ظهرت من أجل الوصول لمرحلة متقدمة من التحضيرات والجاهزية للمهمة الأصعب وهي دوري المحترفين".
وزاد عساف: "نجتهد بالعمل مع الفريق وما نزال نحتاج مزيدا من الوقت لمعرفة قدرات اللاعبين وإمكانياتهم وتسخيرها في خدمة المنظومة الجماعية للفريق، وشباب الأردن يعتمد بشكل كبير على العناصر الشابة، إضافة إلى عدد من لاعبي الخبرة وهي تمنح الفريق الثقة".
وقال عساف: "التنافس في مباريات دوري المحترفين سيبقى مشتعلا حتى اللحظات الأخيرة، خصوصا في الطريق للهروب من شبح الهبوط مع تعديل تعليمات الدوري بهبوط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى، والمستويات متقاربة والفارق النقطي قريبا، والظروف الفنية والإدارية متشابهة، وهذا يزيد من مسؤولية الأجهزة الفنية واللاعبين".
وبين أن التدريبات تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة من الجهاز الفني، أملا في العودة لمنافسات الدوري بصورة فنية جيدة، حيث سيواجه الفريق نظيره فريق الفيصلي في مباراة ودية غدا.
وكانت إدارة شباب الأردن تعاقدت مع عساف بعد نهاية منافسات الجولات الرابعة من بطولة دوري المحترفين وحتى نهاية الموسم الحالي، خلفا لمحمود شلباية، ويعتبر عساف من المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة، حيث ساهم في تثبيت شباب الأردن ببطولة الدوري بعد أن قاده في آخر 3 مواجهات في الموسم الماضي، وسبق له أن حقق لقب دوري المحترفين مع الوحدات وقاد شباب الخليل الفلسطيني في محطات عديدة.
ويحتل شباب الأردن المركز السادس بعد نهاية الجولة التاسعة من دوري المحترفين وبرصيد 11 نقطة، بعد 3 انتصارات وتعادلين و4 خسائر، وسجل لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا، وسيلقي نظيره فريق معان يوم الثلاثين من الشهر الحالي، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري.
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