الإمارات.. تطوير طائرة كهربائية بقدرات محلية خالصة والإعلان عن موعد تشغيلها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت مجموعة "إيدج" عن تطوير طائرة كهربائية يتم تصنيعها كاملا في الإمارات وسيتم تشغيلها عام 2028، حسب نائب رئيس الأنظمة المستقبلية في شركة كينتسوجي" التابعة لمجموعة طارق البناي.
وزير التسامح والتعايش الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال افتتاح معرض
أبوظبي للطيران 2024. / منصة "إكس"
وقال البناي، في تصريحات صحافية، على هامش معرض أبوظبي للطيران 2024، الذي انطلقت فعالياته أمس، إن التجارب التشغيلية للطائرة (E 20 plus) ستبدأ خلال العام المقبل، على أن تبدأ عملياتها التشغيلية خلال عام 2028.
وأوضح البناي أن لدى الطائرة القدرة على حمل خمسة أشخاص، من بينهم الطيار، فيما تصل حمولتها إلى 450 كيلوغراما، وتطير على ارتفاع يصل إلى 2000 قدم، وتقطع مسافة 240 كيلومترا في 50 دقيقة.
من جانبه، قال نائب رئيس عمليات الطيران في شركة الاتحاد للطيران، الكابتن محمد النويهي إن "هناك 336 طيارا إماراتيا يعملون في (الاتحاد للطيران)، يشكلون 19% من إجمالي الطيارين في الشركة"، مشيرا إلى خطط لزيادة عدد الطيارين الإماراتيين إلى ما يفوق 600 طيار بحلول 2030.
وأضاف أن "الاتحاد للطيران" تقوم حاليا بإعادة إطلاق البرنامج الوطني لتدريب وتأهيل الطيارين الإماراتيين ليضم من 50 إلى 70 طيارا إماراتيا سنويا حتى عام 2030. الإمارات اليوم
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