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الإمارات.. تطوير طائرة كهربائية بقدرات محلية خالصة والإعلان عن موعد تشغيلها

11/23/2024 3:54:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت مجموعة "إيدج" عن تطوير طائرة كهربائية يتم تصنيعها كاملا في الإمارات وسيتم تشغيلها عام 2028، حسب نائب رئيس الأنظمة المستقبلية في شركة كينتسوجي" التابعة لمجموعة طارق البناي.
وزير التسامح والتعايش الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال افتتاح معرض أبوظبي للطيران 2024. / منصة "إكس"
وقال البناي، في تصريحات صحافية، على هامش معرض أبوظبي للطيران 2024، الذي انطلقت فعالياته أمس، إن التجارب التشغيلية للطائرة (E 20 plus) ستبدأ خلال العام المقبل، على أن تبدأ عملياتها التشغيلية خلال عام 2028.
وأوضح البناي أن لدى الطائرة القدرة على حمل خمسة أشخاص، من بينهم الطيار، فيما تصل حمولتها إلى 450 كيلوغراما، وتطير على ارتفاع يصل إلى 2000 قدم، وتقطع مسافة 240 كيلومترا في 50 دقيقة.
من جانبه، قال نائب رئيس عمليات الطيران في شركة الاتحاد للطيران، الكابتن محمد النويهي إن "هناك 336 طيارا إماراتيا يعملون في (الاتحاد للطيران)، يشكلون 19% من إجمالي الطيارين في الشركة"، مشيرا إلى خطط لزيادة عدد الطيارين الإماراتيين إلى ما يفوق 600 طيار بحلول 2030.
وأضاف أن "الاتحاد للطيران" تقوم حاليا بإعادة إطلاق البرنامج الوطني لتدريب وتأهيل الطيارين الإماراتيين ليضم من 50 إلى 70 طيارا إماراتيا سنويا حتى عام 2030. الإمارات اليوم

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