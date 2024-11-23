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مقتل امرأة صينية سحبها السلم المتحرك (فيديو)

11/23/2024 3:54:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لقيت سيدة حتفها بعد أن أسندت جسمها على حافة السلم الكهربائي المتحرك في أحد مراكز التسوق التجاري الصيني.

وقبل لحظات من الحادث المروع، كانت المرأة تقرأ شيئا، بينما كانت تقف بالقرب من سلم متحرك.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة المرأة لحظة فقدان توازنها على الفور عندما بدأ السلم المتحرك في سحبها إلى أسفل، وحاولت بالإمساك بحافة السلم لكن دون جدوى وسقطت من الطابق الرابع، ما أدى إلى وفاتها


وعقب الحادث، خضع المكان بالكامل للتفتيش، مع إجراء اختبارات على استعدادات الأمان.

وتم نشر المقطع للتوعية من مخاطر العبث بهذه السلالم. وكالات

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