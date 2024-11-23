مقتل امرأة صينية سحبها السلم المتحرك (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لقيت سيدة حتفها بعد أن أسندت جسمها على حافة السلم الكهربائي المتحرك في أحد مراكز التسوق التجاري الصيني.
وقبل لحظات من الحادث المروع، كانت المرأة تقرأ شيئا، بينما كانت تقف بالقرب من سلم متحرك.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة المرأة لحظة فقدان توازنها على الفور عندما بدأ السلم المتحرك في سحبها إلى أسفل، وحاولت بالإمساك بحافة السلم لكن دون جدوى وسقطت من الطابق الرابع، ما أدى إلى وفاتها
وعقب الحادث، خضع المكان بالكامل للتفتيش، مع إجراء اختبارات على استعدادات الأمان.
وتم نشر المقطع للتوعية من مخاطر العبث بهذه السلالم. وكالات
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