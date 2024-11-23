مع مراودتنا لأحلام نشعر أنها ممتعة وحقيقية إلى الحد الذي يجعلنا نشعر بخيبة الأمل عندما نستيقظ فجأة من النوم، في ظل فشل محاولات استئناف الحلم من حيث توقف، قبل الكشف تقنيات يمكن من خلالها العودة إلى نسخة أخرى من حلمك تسمح لك بتجربته مرة أخرى بطرق جديدة عميقة.



كيف تعود لاستكمال حلم استيقظت منه فجأة؟

على الرغم من أن بعض الأشخاص يزعمون أنهم تمكنوا من العودة إلى النوم واستئناف الحلم من حيث توقفوا سابقًا، إلا أن معظم الناس يعرفون أن الحلم السابق قد انتهى، حيث تعتبر الأحلام مثل خيوط الريح التي تأتي وتذهب، يصعب الإمساك بها ويكاد يكون من المستحيل العودة إليها بمجرد فقدان القبضة عليها.



موقع ((wikihow)) كشف عن 3 طرق يمكن من خلالها استئناف الحلم مرة أخرى من حيث توقفت.



(1) العودة إلى النوم على الفور

لا تتحرك، إذا استيقظت في منتصف حلم ترغب في العودة إليه، استلقِ ساكنًا تمامًا، عندما تتحرك عند الاستيقاظ، تبدأ المحفزات الحسية المحيطة بك في التدخل في بقايا الحلم التي لا تزال عالقة في ذهنك، سيؤدي هذا بسرعة إلى تبدد العناصر التي تذكرتها من الحلم.



(2) حافظ على عينيك مغلقتين

من الأسهل بكثير العودة إلى النوم إذا أبقيت جسمك في حالة استعداد للنوم، وهذا يعني أنه يجب عليك البقاء ساكنًا، ويجب أن يكون جسمك مسترخيًا، والأهم من ذلك، يجب أن تكون عيناك مغلقتين، حيث أن للضوء تأثير إيقاظ الدماغ.



(3) تنفس ببطء وعمق

حافظ على التحكم في تنفسك، حاول أن تأخذ نفس الأنفاس الطويلة والبطيئة التي تأخذها عند التمدد بعد التمرين، كلما تمكنت من إعادة تنفسك إلى إيقاع الراحة في أقرب وقت، زادت فرصتك في العودة إلى النوم بينما لا تزال مكونات الحلم تطن في عقلك اللا وعي.



كم حلما يراه الإنسان خلال النوم؟

وبحسب موقع ((wonderopolis)) يحلم البشر كل 90 دقيقة طوال الليل، ويستمر كل حلم لاحق لفترة أطول من سابقه، على سبيل المثال، قد يستمر حلمك الأول خمس دقائق فقط، بينما قد يستمر الحلم الأخير قبل الاستيقاظ 45 دقيقة أو أكثر.



يحلم العديد من الأشخاص بعشرات الأحلام أو أكثر كل ليلة، وبهذا المعدل، يحلم معظم الأشخاص بأكثر من 100000 حلم على مدار حياتهم، بحسب التقرير. وكالات

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