كيف تفرّق بين شاحن الهاتف الأصلي والمقلّد ؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تُعد شواحن الهواتف من الملحقات الأساسية التي قد يؤثر اختيارها بشكل كبير على أداء الجهاز وسلامته. ومع انتشار الشواحن المقلّدة، أصبح من الضروري معرفة الفرق بين الشاحن الأصلي والمقلّد لتجنب الأضرار المحتملة.
وفقًا لتقرير نشره موقع سي نت (CNET)، يمكن تمييز الشواحن الأصلية من المقلّدة عبر عدة عوامل. أولاً، يُلاحظ الاختلاف في جودة المواد والتصميم؛ إذ تُصنع الشواحن الأصلية بمواد ذات جودة عالية وتكون متينة مقارنة بالمقلّدة التي غالبًا ما تظهر بها عيوب في الصنع.
ثانيًا، الوزن يلعب دورًا؛ فالشواحن الأصلية أثقل بسبب وجود مكونات داخلية مصممة لتوفير حماية ضد ارتفاع الحرارة، على عكس المقلّدة. كما يمكن التحقق من الكتابة أو العلامات التجارية المطبوعة على الشاحن، إذ تكون واضحة ومتقنة في النسخ الأصلية.
إضافة إلى ذلك، يُوصى بفحص سرعة الشحن وأداء الجهاز عند استخدام الشاحن؛ إذ إن الشواحن المقلّدة قد تؤدي إلى ارتفاع حرارة الهاتف أو بطء الشحن.
وينصح الخبراء بالشراء من المتاجر الموثوقة أو مباشرة من الشركة المصنعة لتجنب المخاطر، التي قد تشمل تلف البطارية أو نشوب حرائق. وكالات
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