كيف تفرّق بين شاحن الهاتف الأصلي والمقلّد ؟

تُعد شواحن الهواتف من الملحقات الأساسية التي قد يؤثر اختيارها بشكل كبير على أداء الجهاز وسلامته. ومع انتشار الشواحن المقلّدة، أصبح من الضروري معرفة الفرق بين الشاحن الأصلي والمقلّد لتجنب الأضرار المحتملة.



وفقًا لتقرير نشره موقع سي نت (CNET)، يمكن تمييز الشواحن الأصلية من المقلّدة عبر عدة عوامل. أولاً، يُلاحظ الاختلاف في جودة المواد والتصميم؛ إذ تُصنع الشواحن الأصلية بمواد ذات جودة عالية وتكون متينة مقارنة بالمقلّدة التي غالبًا ما تظهر بها عيوب في الصنع.





ثانيًا، الوزن يلعب دورًا؛ فالشواحن الأصلية أثقل بسبب وجود مكونات داخلية مصممة لتوفير حماية ضد ارتفاع الحرارة، على عكس المقلّدة. كما يمكن التحقق من الكتابة أو العلامات التجارية المطبوعة على الشاحن، إذ تكون واضحة ومتقنة في النسخ الأصلية.



إضافة إلى ذلك، يُوصى بفحص سرعة الشحن وأداء الجهاز عند استخدام الشاحن؛ إذ إن الشواحن المقلّدة قد تؤدي إلى ارتفاع حرارة الهاتف أو بطء الشحن.



وينصح الخبراء بالشراء من المتاجر الموثوقة أو مباشرة من الشركة المصنعة لتجنب المخاطر، التي قد تشمل تلف البطارية أو نشوب حرائق. وكالات

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