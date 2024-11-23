هذه النباتات المنزلية قد تتسبب في قتل حيوانك الأليف

حذّرت الرابطة الاتحادية لحماية الطبيعة والحيوانات والأنواع بألمانيا من أن بعض المنزلية قد تتسبب في تسمم الحيوانات الأليفة؛ إذ تحتوي هذه النباتات على سموم مثل حمض الأكساليك أو الريسورسينول.



وأوضحت الرابطة أن هذه النباتات هي الجبن السويسري (مونستيرا)، وأذن الفيل (ألوكاسيا)، والإببريمم، والفيكس الكمان (فيكس ليراتا)، وفيكس بنجامين، وزهرة السلام (سباثيفيلوم).



وبالإضافة إلى النباتات المذكورة، هناك نباتات منزلية شائعة أخرى تشكل خطرًا على صحة الحيوانات الأليفة:



الألوفيرا : يحتوي على مواد سامة للحيوانات الأليفة، وقد يسبب القيء والإسهال والخمول.



البوثوس : يُعرف أيضًا باسم "اللبلاب الشيطاني"، ويحتوي على بلورات أكسالات الكالسيوم التي تسبب تهيج الفم والقيء وصعوبة البلع عند الحيوانات الأليفة.



الجاد : يُعرف أيضًا باسم "اليشم"، وقد يسبب القيء والخمول وفقدان التوازن عند الحيوانات الأليفة.



السنسفيريا : يُعرف أيضًا باسم "لسان الحماة"، ويحتوي على مواد سامة قد تسبب الغثيان والقيء والإسهال عند الحيوانات الأليفة.



وفي حال تناول الحيوان الأليف لأي من هذه النباتات السامة، يستلزم عرضه على طبيب بيطري على وجه السرعة. وتتمثل أعراض التسمم في الاضطراب والترنح واللعاب الغزير والتشنجات والنزيف والارتفاع أو الانخفاض الشديد في درجة حرارة الجسم وزيادة معدل ضربات القلب والتنفس.



ولتجنب حدوث ذلك من الأساس، ينبغي الانتباه عند شراء النباتات المنزلية إلى اختيار الأنواع غير السامة للحيوانات الأليفة مثل الكلاثيا، والبيلا بيبروميويدس، والكركب، والأريكا صفراء. (الجزيرة)

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