الرواشدة والمطيري يبحثان تطوير العلاقات في مجال الإبداع والابتكار الثقافي

اطلع الثقافة مصطفى الرواشدة، اليوم الأربعاء، على تجربة الكويت الإعلامية، خلال لقائه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري في مبنى وزارة الإعلام الكويتية، على هامش زيارته والوفد الأردني لمعرض كتاب الكويت الدولي الدورة الـ47.



وبحث الجانبان تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون في مجال الإبداع والابتكار الثقافي، مؤكدين على الروابط الوثيقة والجذور العميقة والقواسم المشتركة بين الأردن والكويت.



وزار الرواشدة متحف وزارة الإعلام، حيث اطلع على جزء من الأرشيف المصور للبدايات الإعلامية الكويتية، بما فيها الأجهزة التصويرية والتسجيلية والاستديوهات الإذاعية والتلفزيونية البدائية .



وأشاد بالتجربة الإعلامية الكويتية وبداياتها، واصفا إياها بالمعمرة التي ترجع جذورها لعقود طويلة سواء بالوسائل المقروءة أو المكتوبة، إضافة إلى الجانب التشريعي، مبينا أن الكويت كانت من الدول السباقة بوضع أطر قانونية تضبط الإعلام والمطبوعات والنشر.



بدوره، أكد المطيري أن الإعلام والثقافة ضرورة ملحة في حضارة الأمم، مبينا أن العصر الحالي يتطلب الحفاظ على أصالة الإعلام التقليدي مع مواكبة الوسائل الإعلامية الحديثة والمتطورة. بترا