الرواشدة والمطيري يبحثان تطوير العلاقات في مجال الإبداع والابتكار الثقافي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اطلع وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، اليوم الأربعاء، على تجربة الكويت الإعلامية، خلال لقائه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري في مبنى وزارة الإعلام الكويتية، على هامش زيارته والوفد الأردني لمعرض كتاب الكويت الدولي الدورة الـ47.
وبحث الجانبان تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون في مجال الإبداع والابتكار الثقافي، مؤكدين على الروابط الوثيقة والجذور العميقة والقواسم المشتركة بين الأردن والكويت.
وزار الرواشدة متحف وزارة الإعلام، حيث اطلع على جزء من الأرشيف المصور للبدايات الإعلامية الكويتية، بما فيها الأجهزة التصويرية والتسجيلية والاستديوهات الإذاعية والتلفزيونية البدائية .
وأشاد بالتجربة الإعلامية الكويتية وبداياتها، واصفا إياها بالمعمرة التي ترجع جذورها لعقود طويلة سواء بالوسائل المقروءة أو المكتوبة، إضافة إلى الجانب التشريعي، مبينا أن الكويت كانت من الدول السباقة بوضع أطر قانونية تضبط الإعلام والمطبوعات والنشر.
بدوره، أكد المطيري أن الإعلام والثقافة ضرورة ملحة في حضارة الأمم، مبينا أن العصر الحالي يتطلب الحفاظ على أصالة الإعلام التقليدي مع مواكبة الوسائل الإعلامية الحديثة والمتطورة. بترا
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