صدور كتاب تاريخ تبنة المئوي للباحث أبو العسل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان- صدر عن دار عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة، كتاب بعنوان "تاريخ تبنة المئوي في ظل الحكم الهاشمي"، للباحث موسى أبو العسل.
ويقول أبو العسل، إن "بلدة تبنة" تقع في الجزء الشرقي من لواء الكورة، إلى الجنوب الغربي من محافظة إربد شمال الأردن، وهي بلدة ذات موقع متوسط بالنسبة للقرى الجبلية والشفا غورية في اللواء. لذا اشتهرت بالزراعة، خاصة زيتونها المعروف بـ"الزيتون الرومي" الذي يناسب البيئة المحلية، بالإضافة إلى أشجار أخرى، مثل الصبر (التين الشوكي) والتين العادي وغيرها من الأشجار المثمرة. كما كانت تزرع محاصيل الحبوب في مزارع تبنة الخارجية التي كانت تسمى "بنات تبنة"، مثل إرخيم وأبو القرين ومرحبا وغيرها.
ومن الناحية التاريخية، تتمتع بلدة تبنة بجذور عميقة تعود إلى الألفية الثامنة قبل الميلاد، حيث تم العثور على بقايا أثرية تدل على ذلك. ومن ثم، خضعت بلدات وقرى الأردن للعديد من الحضارات والدول الكبرى، مثل اليونانيين والرومان، وصولاً إلى العصور الإسلامية.
في مقدمته للكتاب، يشير المؤلف إلى أن هذا الكتاب الثاني له، وهو تكملة للأحداث التاريخية في قرية "تبنة"، تلك القرية التاريخية والتراثية التي مرت عبر عصور مختلفة حتى الوقت الحاضر. لافتا إلى أنه تناول في كتابه الأول بعنوان "الزعامات المحلية في تبنة"، دور تلك الزعامات المحلية في إدارة الحكم المحلي إبان الحكم العثماني، حيث يتناول الفترة التاريخية من العام 1500 حتى 1921م؛ أي حتى تأسيس إمارة شرق الأردن.
ويضيف المؤلف أنه ارتأى تكملة دراسته حول هذه القرية التاريخية من خلال هذا الكتاب الجديد، الذي أطلق عليه اسم "تاريخ تبنة المئوي في ظل الحكم الهاشمي"، فهذا الكتاب يتناول الحقبة التاريخية خلال قرن من الزمان؛ أي منذ تأسيس إمارة شرق الأردن وحتى الوقت الحالي.
ويشير أبو العسل إلى أنه لا ينكر دور الوسائل والتقنيات الحديثة والإلكترونية، مثل الإنترنت وغيرها، في تقديم المعلومات المتنوعة، منها التاريخية والجغرافية والعلمية في مختلف المواضيع. ومع ذلك، يبقى للكتاب الورقي دوره في حفظ المعلومات، خاصة إذا وجد في بيئة محافظة تلقى العناية الكافية، فهناك الآلاف من المراجع القديمة في المكتبات المنتشرة في أنحاء الوطن كافة.
وقد جاء الكتاب مقسما إلى بابين كبيرين، يتناول الباب الأول الطبيعة الجغرافية لقرية تبنة، وهو مقسم إلى فصول عدة. يتناول الفصل الأول منها تضاريس الأرض، حدودها وأحواضها، بينما يتناول الفصل الثاني المسميات الطبيعية والأحياء والحارات الداخلية. أما الفصل الثالث فيتناول المياه الطبيعية مثل الأمطار، الآبار، العيون وغيرها، مشيرا إلى عين سيرين دراسة تاريخية لما لها من أهمية. أما الفصل الرابع فيتناول الحياة البرية في القرية، ممثلة بالغابات، النباتات والحيوانات. أما الفصل الخامس فيتناول الحياة الاقتصادية في القرية مثل الزراعة، الصناعة، التجارة وغيرها. أما الفصل السادس والأخير فهو مخصص لشجرة الزيتون، حيث يقدم دراسة عميقة لما لهذه الشجرة من مميزات خاصة تتميز بها هذه القرية.
ويشتمل الباب الثاني من الدراسة على الجغرافيا البشرية، وهو يحتوي على سبعة فصول، هي: الفصل الأول منها يتناول الحياة الدينية في القرية، مثل المقابر، المساجد، الأئمة، طقوس العيد وغيرها، أما الفصل الثاني فيتناول الحياة الثقافية في القرية، متضمنا تطور التعليم من الكتاتيب إلى المدارس الحديثة، والمؤهلات العلمية، والشعراء.
ويتناول الفصل الثالث الألفاظ الشعبية في القرية، التي تعد جزءا من التراث، والفصل الرابع يشمل الخدمات العامة المختلفة مثل البلدية، الصحة، النقل، المياه، الكهرباء وغيرها، ويتناول الفصل الخامس الوظائف الإدارية والشعبية في القرية مثل المختار، الطواف، المرابعي وغيرها، والفصل السادس يتناول العادات والتقاليد المختلفة في القرية مثل بناء البهوت، الزواج، اللباس، الصلح العشائري وغيرها، أما الفصل السابع فيتناول الأكلات الشعبية بمختلف أنواعها.
وينوه المؤلف إلى أنه راعى أن تكون هذه الدراسة مبسطة وواقعية، وقد اعتمد فيها على المصادر التاريخية المتوفرة بما يتناسب مع الموضوع، بالإضافة إلى المصادر الروائية التي لا تخلو، بالطبع، من التهويل (حسب طبيعة ومصلحة الراوي)، وقد عالجنا معظم هذه الروايات وقارناها مع بعضها بعضا للوصول إلى الأقرب للحقيقة.
ويشير أبو العسل إلى حقيقة مهولة تتعلق بالجيل (جيل الإنترنت) وعدم الاهتمام بالقراءة. قائلا "لاحظنا هذه المشكلة أثناء البحث، وكثيراً ما كنت أواجه عدم الاكتراث في الحصول على المعلومات، وكأنهم يقولون في قرارة أنفسهم: لماذا تتعب نفسك؟".
كما تحدث المؤلف عن الابتعاد عن الروايات التي قد تسيء إلى الآخرين، وإن كان قد ورد بعضها في الكتاب، فالمؤلف يقصد بها الحالة التاريخية، لذا يرجو المعذرة سلفا. متابعا "ولقد سبق أن واجهنا بعض الاعتراضات في الكتاب السابق وعالجناها بلطف ولين؛ حيث إن مزاجية الناس تختلف من شخص إلى آخر. فبعضهم يعترض قائلا: لماذا لم تذكر جدي في كذا وكذا؟، بينما يقول البعض الآخر: لماذا ذكرت جدي في كذا وكذا؟".
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