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صدور كتاب تاريخ تبنة المئوي للباحث أبو العسل

11/23/2024 3:54:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- صدر عن دار عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة، كتاب بعنوان "تاريخ تبنة المئوي في ظل الحكم الهاشمي"، للباحث موسى أبو العسل.
ويقول أبو العسل، إن "بلدة تبنة" تقع في الجزء الشرقي من لواء الكورة، إلى الجنوب الغربي من محافظة إربد شمال الأردن، وهي بلدة ذات موقع متوسط بالنسبة للقرى الجبلية والشفا غورية في اللواء. لذا اشتهرت بالزراعة، خاصة زيتونها المعروف بـ"الزيتون الرومي" الذي يناسب البيئة المحلية، بالإضافة إلى أشجار أخرى، مثل الصبر (التين الشوكي) والتين العادي وغيرها من الأشجار المثمرة. كما كانت تزرع محاصيل الحبوب في مزارع تبنة الخارجية التي كانت تسمى "بنات تبنة"، مثل إرخيم وأبو القرين ومرحبا وغيرها.
ومن الناحية التاريخية، تتمتع بلدة تبنة بجذور عميقة تعود إلى الألفية الثامنة قبل الميلاد، حيث تم العثور على بقايا أثرية تدل على ذلك. ومن ثم، خضعت بلدات وقرى الأردن للعديد من الحضارات والدول الكبرى، مثل اليونانيين والرومان، وصولاً إلى العصور الإسلامية.
في مقدمته للكتاب، يشير المؤلف إلى أن هذا الكتاب الثاني له، وهو تكملة للأحداث التاريخية في قرية "تبنة"، تلك القرية التاريخية والتراثية التي مرت عبر عصور مختلفة حتى الوقت الحاضر. لافتا إلى أنه تناول في كتابه الأول بعنوان "الزعامات المحلية في تبنة"، دور تلك الزعامات المحلية في إدارة الحكم المحلي إبان الحكم العثماني، حيث يتناول الفترة التاريخية من العام 1500 حتى 1921م؛ أي حتى تأسيس إمارة شرق الأردن.
ويضيف المؤلف أنه ارتأى تكملة دراسته حول هذه القرية التاريخية من خلال هذا الكتاب الجديد، الذي أطلق عليه اسم "تاريخ تبنة المئوي في ظل الحكم الهاشمي"، فهذا الكتاب يتناول الحقبة التاريخية خلال قرن من الزمان؛ أي منذ تأسيس إمارة شرق الأردن وحتى الوقت الحالي.
ويشير أبو العسل إلى أنه لا ينكر دور الوسائل والتقنيات الحديثة والإلكترونية، مثل الإنترنت وغيرها، في تقديم المعلومات المتنوعة، منها التاريخية والجغرافية والعلمية في مختلف المواضيع. ومع ذلك، يبقى للكتاب الورقي دوره في حفظ المعلومات، خاصة إذا وجد في بيئة محافظة تلقى العناية الكافية، فهناك الآلاف من المراجع القديمة في المكتبات المنتشرة في أنحاء الوطن كافة.
وقد جاء الكتاب مقسما إلى بابين كبيرين، يتناول الباب الأول الطبيعة الجغرافية لقرية تبنة، وهو مقسم إلى فصول عدة. يتناول الفصل الأول منها تضاريس الأرض، حدودها وأحواضها، بينما يتناول الفصل الثاني المسميات الطبيعية والأحياء والحارات الداخلية. أما الفصل الثالث فيتناول المياه الطبيعية مثل الأمطار، الآبار، العيون وغيرها، مشيرا إلى عين سيرين دراسة تاريخية لما لها من أهمية. أما الفصل الرابع فيتناول الحياة البرية في القرية، ممثلة بالغابات، النباتات والحيوانات. أما الفصل الخامس فيتناول الحياة الاقتصادية في القرية مثل الزراعة، الصناعة، التجارة وغيرها. أما الفصل السادس والأخير فهو مخصص لشجرة الزيتون، حيث يقدم دراسة عميقة لما لهذه الشجرة من مميزات خاصة تتميز بها هذه القرية.
ويشتمل الباب الثاني من الدراسة على الجغرافيا البشرية، وهو يحتوي على سبعة فصول، هي: الفصل الأول منها يتناول الحياة الدينية في القرية، مثل المقابر، المساجد، الأئمة، طقوس العيد وغيرها، أما الفصل الثاني فيتناول الحياة الثقافية في القرية، متضمنا تطور التعليم من الكتاتيب إلى المدارس الحديثة، والمؤهلات العلمية، والشعراء.
ويتناول الفصل الثالث الألفاظ الشعبية في القرية، التي تعد جزءا من التراث، والفصل الرابع يشمل الخدمات العامة المختلفة مثل البلدية، الصحة، النقل، المياه، الكهرباء وغيرها، ويتناول الفصل الخامس الوظائف الإدارية والشعبية في القرية مثل المختار، الطواف، المرابعي وغيرها، والفصل السادس يتناول العادات والتقاليد المختلفة في القرية مثل بناء البهوت، الزواج، اللباس، الصلح العشائري وغيرها، أما الفصل السابع فيتناول الأكلات الشعبية بمختلف أنواعها.
وينوه المؤلف إلى أنه راعى أن تكون هذه الدراسة مبسطة وواقعية، وقد اعتمد فيها على المصادر التاريخية المتوفرة بما يتناسب مع الموضوع، بالإضافة إلى المصادر الروائية التي لا تخلو، بالطبع، من التهويل (حسب طبيعة ومصلحة الراوي)، وقد عالجنا معظم هذه الروايات وقارناها مع بعضها بعضا للوصول إلى الأقرب للحقيقة.
ويشير أبو العسل إلى حقيقة مهولة تتعلق بالجيل (جيل الإنترنت) وعدم الاهتمام بالقراءة. قائلا "لاحظنا هذه المشكلة أثناء البحث، وكثيراً ما كنت أواجه عدم الاكتراث في الحصول على المعلومات، وكأنهم يقولون في قرارة أنفسهم: لماذا تتعب نفسك؟".
كما تحدث المؤلف عن الابتعاد عن الروايات التي قد تسيء إلى الآخرين، وإن كان قد ورد بعضها في الكتاب، فالمؤلف يقصد بها الحالة التاريخية، لذا يرجو المعذرة سلفا. متابعا "ولقد سبق أن واجهنا بعض الاعتراضات في الكتاب السابق وعالجناها بلطف ولين؛ حيث إن مزاجية الناس تختلف من شخص إلى آخر. فبعضهم يعترض قائلا: لماذا لم تذكر جدي في كذا وكذا؟، بينما يقول البعض الآخر: لماذا ذكرت جدي في كذا وكذا؟".

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