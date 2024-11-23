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اليرموك تنظم معرضا وثائقيا بالتعاون مع المكتبة الوطنية

11/23/2024 3:54:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، بحضور مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، افتتاح المعرض الوثائقي الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة في القاعة الهاشمية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
واشتمل المعرض على مجموعة من الصور التي تبرز أهم إنجازات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال 25 عامًا، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، كما وتعكس مدى اهتمام جلالته بمختلف المؤسسات الوطنية وحرصه على تنميتها وتطويرها.
كما اشتمل المعرض، على عرض مجموعة من الصور والوثائق لمسيرة المملكة منذ عهد الملك المؤسس ومراحل تطورها، وصولا إلى عهد الملك المعزز جلالة الملك عبد الله الثاني.
وخلال تجواله في المعرض، أكد مساد أهمية وقيمة هذه الصور والوثائق في تعريف الطلبة بتاريخنا الوطني العريق، وما تمثله هذه الصور والوثائق من شواهد على إنجازات الإنسان الأردني والرعاية والجهود التي أولتها القيادة الهاشمية، لتعظيم هذه المنجزات وبناء الوطن ومؤسساته الرائدة.
وثمن مساد جهود المكتبة الوطنية، كمؤسسة وطنية رائدة وحافظة للأرث والتاريخ الوطني، والمرجعية العلمية للمهتمين والباحثين الراغبين بالاطلاع على النتاج الثقافي والتاريخ الوطني من جميع جوانبه ونقله للأجيال القادمة. من جهته، أشاد العياصرة بالجهود التي بذلتها وتبذلها جامعة اليرموك وتعاونها الدائم مع المؤسسات الوطنية المختلفة، مما يعكس حرصها على أداء رسالتها وقيامها بواجب المسؤولية العلمية والبحثية والخدمة المجتمعية، مؤكدا أن هذا المعرض هو أحد أشكال التعاون المشترك بين المكتبة الوطنية وجامعة اليرموك لخدمة الثفافة والتاريخ الوطني والمصلحة العامة.

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