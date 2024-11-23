اليرموك تنظم معرضا وثائقيا بالتعاون مع المكتبة الوطنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رعى رئيس جامعة
اليرموك الدكتور إسلام مساد، بحضور مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، افتتاح المعرض الوثائقي الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة في القاعة الهاشمية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
واشتمل المعرض على مجموعة من الصور التي تبرز أهم إنجازات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال 25 عامًا، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، كما وتعكس مدى اهتمام جلالته بمختلف المؤسسات الوطنية وحرصه على تنميتها وتطويرها.
كما اشتمل المعرض، على عرض مجموعة من الصور والوثائق لمسيرة المملكة منذ عهد الملك المؤسس ومراحل تطورها، وصولا إلى عهد الملك المعزز جلالة الملك عبد الله الثاني.
وخلال تجواله في المعرض، أكد مساد أهمية وقيمة هذه الصور والوثائق في تعريف الطلبة بتاريخنا الوطني العريق، وما تمثله هذه الصور والوثائق من شواهد على إنجازات الإنسان الأردني والرعاية والجهود التي أولتها القيادة الهاشمية، لتعظيم هذه المنجزات وبناء الوطن ومؤسساته الرائدة.
وثمن مساد جهود المكتبة الوطنية، كمؤسسة وطنية رائدة وحافظة للأرث والتاريخ الوطني، والمرجعية العلمية للمهتمين والباحثين الراغبين بالاطلاع على النتاج الثقافي والتاريخ الوطني من جميع جوانبه ونقله للأجيال القادمة. من جهته، أشاد العياصرة بالجهود التي بذلتها وتبذلها جامعة اليرموك وتعاونها الدائم مع المؤسسات الوطنية المختلفة، مما يعكس حرصها على أداء رسالتها وقيامها بواجب المسؤولية العلمية والبحثية والخدمة المجتمعية، مؤكدا أن هذا المعرض هو أحد أشكال التعاون المشترك بين المكتبة الوطنية وجامعة اليرموك لخدمة الثفافة والتاريخ الوطني والمصلحة العامة.
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