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الفهم المشترك بين ضفتي المتوسط.. مؤتمر فلسفي في الجامعة الأردنية

11/23/2024 3:54:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



برعاية رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، تنطلق صباح اليوم، في مدرج الفراهيدي بكلية الآداب/ الجامعة الأردنية، فعاليات مؤتمر "الفهم المشترك بين ضفتي المتوسط: مفاهيم، أفكار، ومدركات" التي تتواصل لثلاثة أيام.
يركز المؤتمر على القضايا المرتبطة بأربعة محاور رئيسية؛ المحور الأول: التفسير والتأويل والترجمة للتراث والفلسفة العربية الإسلامية عر دراسة كيفية استقبال التراث والفلسفة العربية الإسلامية، من قبل الأكاديميين الأوروبيين والرؤى التي حكمت مواقف هؤلاء ومنطلقاتهم الفكرية والثقافية، كمقدار تأثير كل من المركزية، الاستعمار، الاستشراق، مشكلة الاختلاف في اللغة، وكيف يقرأ ويفسر كل طرف النصوص القديمة، وكيف يمكن لكلا الطرفين الوصول إلى مقاربة حول القراءة، والفهم، والتفسير.
ويتناول المحور الثاني الترجمة والتفسير في الوطن العربي للفكر الأوروبي خلال القرن التاسع عشر، من خلال دراسة حول استقبال وتفسير وفهم مرحلة النهضة العربية للأفكار الجديدة عبر المتوسط، أعمال شبيهة بتلك المقدمة من: رفاعة الطهطاوي، خير الدين التونسي، شبلي شميل، الأخوين صروف، وقاسم أمين، ومحمد عبده، وغيرهم.
كما يضيء المحور الثالث دراسات ما بعد الكولونيالية، الاستشراق الجديد، الاستغراب، نقد الحداثة، والاتجاهات المعاصرة في النظرية النقدية والنقد، ويتضمن ذلك الدراسات المرتبطة بقصور الاستشراق، والفهم للقضية الفلسطينية، ومراجعات دراسات ما بعد الاستعمار لأعمال الدارسين الأوروبيين الأوائل والمعاصرين، وقصور دراسات ما بعد الكولونيالية، ودراسات حول أعمال إدوارد سعيد وطلال الأسد وغيرهما.
ويناقش المحور الرابع: الفهم والإدراك والتفسير للقضايا الثقافية والفلسفية المعاصرة ومنظومة القيم مثل: التسامح، الحرية، التحرر، مقاومة الاضطهاد والاحتلال، حقوق الإنسان، القانون الدولي، القبول، التعايش، الاعتراف، وغيرها، إضافة إلى البحث في الوظيفة الأخلاقية للفلسفة في التعامل مع هذه التعريفات في مواجهة ما يحدث في العالم اليوم.
ويشتمل البرنامج على محاضرة افتتاحية تحت عنوان "شذرات فكرية وصراحة مسؤولة"، يقدمها أستاذ الفيزياء النظرية والباحث الأردني همام غصيب، وأربع جلسات وجلستين حواريتين يشارك فيها كل من: عز الدين معميش من الجزائر، عمر تاور من المغرب، ستيفن دوارط، إلياس الحريفي، إياس حسن، ريم الأطرش ومهدي برياح من فرنسا، نذير عبيدات، محمد القضاة، صالح أبو أصبع، توفيق شومر، رائد عكاشة، مازن عصفور، تيسير أبو عودة، دعاء علي، رياض الصبح، عامر الحافي، محمود جرن، حامد الدبابسة، جهاد إبراهيم وفتحي ملكاوي، رينيه حتر، سوزان دبابسة ومجد الدين خمش من الأردن.

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