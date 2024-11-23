الفهم المشترك بين ضفتي المتوسط.. مؤتمر فلسفي في الجامعة الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
برعاية رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، تنطلق صباح اليوم، في مدرج الفراهيدي بكلية الآداب/ الجامعة الأردنية، فعاليات مؤتمر "الفهم المشترك بين ضفتي المتوسط: مفاهيم، أفكار، ومدركات" التي تتواصل لثلاثة أيام.
يركز المؤتمر على القضايا المرتبطة بأربعة محاور رئيسية؛ المحور الأول: التفسير والتأويل والترجمة للتراث والفلسفة العربية الإسلامية عر دراسة كيفية استقبال التراث والفلسفة العربية الإسلامية، من قبل الأكاديميين الأوروبيين والرؤى التي حكمت مواقف هؤلاء ومنطلقاتهم الفكرية والثقافية، كمقدار تأثير كل من المركزية، الاستعمار، الاستشراق، مشكلة الاختلاف في اللغة، وكيف يقرأ ويفسر كل طرف النصوص القديمة، وكيف يمكن لكلا الطرفين الوصول إلى مقاربة حول القراءة، والفهم، والتفسير.
ويتناول المحور الثاني الترجمة والتفسير في الوطن العربي للفكر الأوروبي خلال القرن التاسع عشر، من خلال دراسة حول استقبال وتفسير وفهم مرحلة النهضة العربية للأفكار الجديدة عبر المتوسط، أعمال شبيهة بتلك المقدمة من: رفاعة الطهطاوي، خير الدين التونسي، شبلي شميل، الأخوين صروف، وقاسم أمين، ومحمد عبده، وغيرهم.
كما يضيء المحور الثالث دراسات ما بعد الكولونيالية، الاستشراق الجديد، الاستغراب، نقد الحداثة، والاتجاهات المعاصرة في النظرية النقدية والنقد، ويتضمن ذلك الدراسات المرتبطة بقصور الاستشراق، والفهم للقضية الفلسطينية، ومراجعات دراسات ما بعد الاستعمار لأعمال الدارسين الأوروبيين الأوائل والمعاصرين، وقصور دراسات ما بعد الكولونيالية، ودراسات حول أعمال إدوارد سعيد وطلال الأسد وغيرهما.
ويناقش المحور الرابع: الفهم والإدراك والتفسير للقضايا الثقافية والفلسفية المعاصرة ومنظومة القيم مثل: التسامح، الحرية، التحرر، مقاومة الاضطهاد والاحتلال، حقوق الإنسان، القانون الدولي، القبول، التعايش، الاعتراف، وغيرها، إضافة إلى البحث في الوظيفة الأخلاقية للفلسفة في التعامل مع هذه التعريفات في مواجهة ما يحدث في العالم اليوم.
ويشتمل البرنامج على محاضرة افتتاحية تحت عنوان "شذرات فكرية وصراحة مسؤولة"، يقدمها أستاذ الفيزياء النظرية والباحث الأردني همام غصيب، وأربع جلسات وجلستين حواريتين يشارك فيها كل من: عز الدين معميش من الجزائر، عمر تاور من المغرب، ستيفن دوارط، إلياس الحريفي، إياس حسن، ريم الأطرش ومهدي برياح من فرنسا، نذير عبيدات، محمد القضاة، صالح أبو أصبع، توفيق شومر، رائد عكاشة، مازن عصفور، تيسير أبو عودة، دعاء علي، رياض الصبح، عامر الحافي، محمود جرن، حامد الدبابسة، جهاد إبراهيم وفتحي ملكاوي، رينيه حتر، سوزان دبابسة ومجد الدين خمش من الأردن.
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