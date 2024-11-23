استخدام التكنولوجيا الحديثة في التربية الخاصة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د.إبراهيم بني حمدان
عملت التربية
الخاصة على تقديم الخدمات التعليمية بشكل كبير للأشخاص المعاقين، والتي تمثلت في الرعاية الكبيرة التي قدمتها الكوادر البشرية الطبية والعاملة.
ومن ضمن ما تم إدخاله إلى ميدان التربية الخاصة، هو التكنولوجيا الحديثة التي ساهمت بشكل فعال في تطوير قدرات الكوادر البشرية المتمثلة في العماله أولاً، ثم انتقلت الى الطلبة المعاقين، إذ ساهمت في تبسيط المهام اليومية والخطوات، مما ساهم بحصول الاطفال المعاقين على الجودة التعليمية نفسها المقدمة لأقرانهم، وتتضمن إدخال المعدات والوسائل والأجهزة الحديثة والبرمجيات لدعم عملية التعلم مع الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف أعمارهم وإعاقاتهم، وكذلك على اختلاف مستوى وشدة هذه الإعاقة.
ولكن هذا يتطلب إعداد المعلم المناسب الذي يستطيع أن يوظف الأجهزة التعليمية بشكل دقيق وسهل التطبيق، ووضع بيئة ملائمة لهذة الأجهزة بهدف شرح وتسهيل المادة التعليمية، مثل جهاز الكمبيوتر، أجهزة التسجيل، النظارات المكبرة والكتب الصوتية المخزنة على الأقراص والشرائط، على أن تتضمن هذه التقنيات عناصر التشويق وجذب انتباه الطفل، وأيضا يجب أن تكون نابعة من المنهج الدراسي وملائمة للمستوى اللغوي والمعرفي والجسمي للطلاب، وملائمة لفئة الإعاقة المراد تعليمها، مما لها الأهمية البالغة في تحقيق تكافؤ الفرص ومعالجة مشكلة الفروق الفردية بين الفئة الخاصة، إذا كانت الأجهزة متعددة الوظائف ومتنوعة، مما يساعد أيضاً في تحقيق التعاون والتكيف الاجتماعي بين الطلبة، ومن تكرار الخبرات وجعلها أكثر فاعلية في تحسين عملية التعلم وزيادة الفرص الإبداعية.
* تربية خاصة
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