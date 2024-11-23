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استخدام التكنولوجيا الحديثة في التربية الخاصة

11/23/2024 3:54:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د.إبراهيم بني حمدان






عملت التربية الخاصة على تقديم الخدمات التعليمية بشكل كبير للأشخاص المعاقين، والتي تمثلت في الرعاية الكبيرة التي قدمتها الكوادر البشرية الطبية والعاملة.
ومن ضمن ما تم إدخاله إلى ميدان التربية الخاصة، هو التكنولوجيا الحديثة التي ساهمت بشكل فعال في تطوير قدرات الكوادر البشرية المتمثلة في العماله أولاً، ثم انتقلت الى الطلبة المعاقين، إذ ساهمت في تبسيط المهام اليومية والخطوات، مما ساهم بحصول الاطفال المعاقين على الجودة التعليمية نفسها المقدمة لأقرانهم، وتتضمن إدخال المعدات والوسائل والأجهزة الحديثة والبرمجيات لدعم عملية التعلم مع الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف أعمارهم وإعاقاتهم، وكذلك على اختلاف مستوى وشدة هذه الإعاقة.
ولكن هذا يتطلب إعداد المعلم المناسب الذي يستطيع أن يوظف الأجهزة التعليمية بشكل دقيق وسهل التطبيق، ووضع بيئة ملائمة لهذة الأجهزة بهدف شرح وتسهيل المادة التعليمية، مثل جهاز الكمبيوتر، أجهزة التسجيل، النظارات المكبرة والكتب الصوتية المخزنة على الأقراص والشرائط، على أن تتضمن هذه التقنيات عناصر التشويق وجذب انتباه الطفل، وأيضا يجب أن تكون نابعة من المنهج الدراسي وملائمة للمستوى اللغوي والمعرفي والجسمي للطلاب، وملائمة لفئة الإعاقة المراد تعليمها، مما لها الأهمية البالغة في تحقيق تكافؤ الفرص ومعالجة مشكلة الفروق الفردية بين الفئة الخاصة، إذا كانت الأجهزة متعددة الوظائف ومتنوعة، مما يساعد أيضاً في تحقيق التعاون والتكيف الاجتماعي بين الطلبة، ومن تكرار الخبرات وجعلها أكثر فاعلية في تحسين عملية التعلم وزيادة الفرص الإبداعية.
* تربية خاصة

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