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غصيب يعرض جهود مجمع اللغة العربية الأردني في المؤتمر الدولي

11/23/2024 3:54:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شارك الدكتور همام غصيب، ممثلا لمجمع اللغة العربية الأردني، أمس، عن بعد، عبر برنامج "مايكروسوفت تيمز" في الحفل الافتتاحي للمؤتمر الدولي الثالث للغة العربية، المنعقد في جامعة الوصل بدبي، أمس واليوم، بنظام المؤتمرات الهجينة.
وحملت مشاركة الدكتور غصيب عنوان "المعجمية العربية وجهود مجمع اللغة العربية الأردني"، التي استهلها بنقل تحية المودة والتقدير من أسرة المجمع ورئيسه الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت، معبرا عن مدى إعجابه بحسن اختيار الجامعة لموضوع المؤتمر، وتركيزها على الدراسات البينية في سياق المعجمية العربية.
وفي كلمته التي ألقاها الدكتور همام بحضور راعي الحفل، رئيس مجلس أمناء جامعة الوصل، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والأساتذة أعضاء المؤتمر، أوضح أهمية المعجم، قائلا: "المعجم المتقن بكل ما يعنيه وضعه من طول نفَس وقوة إرادة وحكمة إدارة، لهو من المؤشرات المهمة على النضج الحضاري للأمة، وعلى الاهتمام بثقافة الإتقان. فاللغة، وتحديدا اللغة الأم، ليست نحواً وصرفاً وبلاغةً، وإنما هي، من قبل ومن بعد، أداتنا الرئيسية للتفاعل مع الكون بأسره".
وعن بدايات تأسيس مجمع اللغة العربية الأردني، بين الدكتور غصيب أنه قبل ثمان وأربعين سنة كان للمجمع بصمة بارزة وعناية خاصة بإيجاد المقابلات العربية المناسبة للمصطلحات، وخصوصا مصطلحات العلوم الأساسية التطبيقية، متبعا في ذلك المنهجية المعروفة المستندة إلى الاشتقاق، والمجاز، والنحت، والترجمة، والتعريب.
وأضاف: "بدأ المجمع بلجنة مصطلحات واحدة، تفرعت فيما بعد إلى ثلاث لجان. أما الآن فتوجد لجنتان: الأولى في العلوم الأساسية والتطبيقية، والثانية في العلوم الإنسانية والاجتماعية. وهكذا، بعد سنوات طويلة من جهد جماعي هائل، تضمن خبرات ومهارات متعددة التخصصات، فأصبح لدى المجمع كم ضخم من المصطلحات الإنجليزية ومقابلاتها العربية في ذخيرة محوسبة الآن؛ ويمكن معاينتها في موقع المجمع. إلا أن 'مكنزنا' هذا بحاجة إلى غربلة ومراجعة".
ولفت الدكتور غصيب إلى أن المجمع واع لعملية المراجعة؛ لذا ألف لجنة خاصة لاستدراك الأمر، حيث تم الرجوع إلى أبرز المعاجم، والتركيز على الصيغ الإلكترونية المتوافرة على الشبكة، وزيادة التفاعل مع سائر المجامع العربية، ومع مكتب تنسيق التعريب بالرباط الذي يصدر المعجم التقني، بالاشتراك مع الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وحول تجربة تعريب التعليم الجامعي التي أطلقها المجمع منذ سنيه الأولى على أمد عشرين عاما تقريبا، قال: "أصدر المجمع اثنين وعشرين مجلدا مترجما من الإنجليزية إلى العربية... وحازت هذه الإصدارات على جائزة الملك فيصل العالمية للمؤسسات في اللغة والأدب للعام 2017، ورافق الحملة مشروع لتعريب الرموز العلمية، ضم لاحقا إلى مشروع مماثل لمجمع القاهرة، وكانت المحصلة مشروعا موحدا للرموز العلمية العربية".
وفي نهاية كلمته، عرج على تجربة وضع "معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن"، الذي نشره المجمع العام 2006، وتجربة إطلاق مشروعين معجميين كبيرين، هما: "المعجم المدرسي الحديث"، و"معجم المصطلحات الديوانية". واختتم حديثه بتكرار التهنئة لإدارة الجامعة والقائمين على الحفل لجهودهم المباركة التي يأمل أن تعزز مستقبلا بالتعاون والعمل العربي المشترك في المجال المعجمي.

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