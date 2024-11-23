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انطلاق فعاليات مهرجان عمان للرقص المعاصر

11/23/2024 3:54:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معتصم الرقاد






ينظم المركز الوطني للثقافة والفنون في مؤسسة الملك الحسين مهرجان عمان للرقص المعاصر في دورته الخامسة عشرة، في الفترة ما بين 22 إلى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في المركز الثقافي الملكي في عمان، ويستضيف المهرجان 6 عروض متميزة من بلاد الشام.
تأسس المركز فـي العام 1987، ليكون مركزا رياديا وطنيا، يقدم نماذج إبداعية مبتكرة فـي كيفيـة استخدام الفنون الأدائية المتمثلة بفنون المسـرح والرقـص، إثـراء العمليـة التعليميـة والتنميـة الاجتماعية وتعزيـز القيـم الإنسـانية وجعـل الثقافـة والفنون فـي متناول الجميـع. ويصل عـدد المسـتفيدين مـن برامج وأنشـطة المركـز مـا يقـارب 100000 شـخص سـنويا.
وتـم اعتمـاد المركز الوطني للثقافة والفنون فـي العـام 2013 مـن قبـل صنـدوق الأمم المتحـدة للسـكان UNFPA، كمركـز دولي رائـد فـي التدريـب علـى اسـتخدام تقنيات المسـرح كأداة للتوعية الشـبابية والمشاركة المجتمعية. وباعتماد من المعهد الدولي للمسرح يونسكو– ITI.
ويحتفي مهرجان عمان للرقص المعاصر العام الحالي، بذكرى مرور 15 عاما على تأسيسه من خلال إظهار تضامنه مع الثقافة العربية باستضافة فرق متميزة حصريا من منطقة بلاد الشام: الأردن، فلسطين، سورية، والعراق لتعكس أصوات المصممين والمصممات قصص مجتمعاتنا وتطلعات شعوبنا.
وأعربت مديرة المهرجان رانيا قمحاوي، عن أهمية فنون الرقص في طرح قضايا تحاكي التحديات الإنسانية التي تواجهها المجتمعات العربية، فعندما تعجز الكلمات عن التعبير، تكون للحركة القدرة على سد الفجوات وتعزيز التفاهم والوحدة بين المجتمعات. فلطالما كانت فنون الرقص أداة قوية للترابط والصمود تجمع الناس وتتيح لهم الفرصة للتعبير عن مشاعرهم التي تبقى خفية في الأوقات الصعبة.
فنون الرقص لها ارتباط بالحرية بشكل عميق، حيث يجسد الرقص المعاصر الحرية بأشكالها الجسدية والتعبيرية. فالرقص أكثر من مجرد حركة، إنه مسار نحو الصمود والوئام وتجديد الأمل.
نود أن نعرب عن امتناننا للذين ساهموا في إنجاح المهرجان العام الحالي- وزارة الثقافة، المركز الثقافي الملكي، مهرجان جرش للثقافة والفنون. معهد عمان للفنون الأدائية، فريق المركز الوطني للثقافة والفنون.
كما نود أن نشكر الفنانين والفنانات والفرق المشاركة لتسليط الضوء على ثقافتنا المعاصرة، واستكشاف مواضيع تحاكي الهوية والقضايا الاجتماعية والسرديات الشخصية، ونتطلع إلى حضور الجمهور الأردني ودعمه للفن العربي.

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